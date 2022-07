Suntem în ziua cu numărul 141 a războiului pornit de Rusia în Ucraina. Negocierile desfăşurate la Istanbul între Ucraina şi Rusia pentru deblocarea cerealelor blocate pe pământ ucrainean sunt „o rază de speranţă”, afirmă secretarul general al ONU. Pe de altă parte, secretarul de stat american Antony Blinken acuză Moscova că a strămutat cu forţa 1,6 milioane de ucraineni în Rusia. În același timp, Uniunea Europeană anunță că îşi menţine poziţia de a nu recunoaşte noile paşapoarte ruseşti emise pentru cetăţenii ucraineni. De asemenea, UE va permite tranzitul mărfurilor sancționate spre Kaliningrad, cu excepția celor militare, iar Ucraina a rupt miercuri relaţiile diplomatice cu Coreea de Nord, după ce regimul de la Phenian a anunțat recunoașterea celor două republici separatiste Doneţk şi Lugansk. La Haga, autorităţi judiciare din întreaga Europă se reunesc joi pentru a coordona anchetarea atrocităţilor comise de trupele ruse în Ucraina.

Live Textul Digi24.ro care a acoperit evenimentele din Ucraina poate fi urmărit AICI.

Controlul evaluat al teritoriului în regiunea Donețk la data de 13 spre 14 iulie. Sursă: Institutul pentru Studiul Războiului din Washington (ISW)

„Torturați cu ace înfipte în răni”. Povestea luptătorului Tork, rănit grav la Azovstal, capturat de ruși, întors acum la iubita sa

ACTUALIZARE 08:20 Un soldat al regimentului Azov, cunoscut cu numele de Tork, este unul dintre apărătorii ucraineni ai Mariupolului care la sfârșitul lunii iunie, în urma schimbului de prizonieri, a reușit să se întoarcă pe teritoriul controlat de Ucraina. Acesta a povestit torturile la care a fost supus de ruși, dar și momentul în care a fost grav rănit în timpul bombardamentelor din Mariupiol.

Tork s-a alăturat regimentului Azov în urmă cu patru ani și a luptat pentru apărarea orașului-port Mariupol.

În aprilie, acesta a ajuns grav rănit la uzina Azovstal din cealaltă parte a orașului. Tork, împreună cu alți luptători, încercau să traverseze orașul asediat de ruși către combinatul siderurgic, însă în momentul în care treceau peste un pod au fost surprinși de un bombardament.

Imagini publicate recent pe rețelele sociale îl arată pe soldatul ucrainean întors la logodnica sa, pe care a cerut-o în căsătorie în timp ce se afla în uzina Azovstal. Foto: Twitter

Soldatul povestește cum vehiculul lor a fost lovit și a căzut în apă. Acesta a reușit să supraviețuiască și a înotat sub pod, unde s-a ascuns o vreme alături de alți doi soldați. Rușii au bombardat podul timp de aproximativ 3 ore. Oamenii lui Tork au fost uciși de lunetiștii ruși, el fiind singurul supraviețuitor.

Citește continuarea articolului AICI

„Ursul”, „Infractorul”, ”Krypton”, „Bucătăria” și „Satana”. Cum alege NATO ciudatele nume pe care le dă avioanelor și rachetelor Rusiei

ACTUALIZARE 08:15 Ce înseamnă un nume? Dacă un lingvist va descoperi tot felul de semnificații, un expert NATO îți va răspunde că în spatele unui banal nume sunt mari șanse să regăsești astăzi un tip de armament al Federației Ruse. După aproape 5 luni de război în Ucraina, lumea a aflat, vrând-nevrând, despre rachetele „Satan” cu care Putin amenință Occidentul, avioanele Suhoi „Flanker”, MiG-urile „Fulcrum”, ori rachetele „Krypton” sau „Kitchen” („Bucătăria”) pe care rușii au început să le folosească tot mai des împotriva țintelor civile. Aceste denumiri ciudate sunt, de fapt, „codificările NATO” sub care sunt catalogate, de către experții Alianței, tipurile de armament sovietic (folosit în majoritate covârșitoare de ambele tabere în Ucraina), ori cel mai modern, de după 1991, al Federației Ruse. „Botezarea” armamentului rusesc se face în cadrul NATO după un tipar specific și are chiar o logică proprie în baza căreia sunt alese denumirile.

Un document NATO din 1967 arată preocuparea liderilor Alianței Nord-Atlantice de a crea un nomenclator cât mai complet dar și ușor de înțeles al avioanelor militare ale URSS și dezvăluie că sistemul „poreclelor” a fost stabilit oficial în cadrul Alianței din anul 1955.

Vladimir Putin și noul „Infractor” al Rusiei: avionul Suhoi Su-57 „Felon” („Infractorul”). Foto: Profimedia Images

Astfel, în codificarea NATO pentru bombardierele sovietice, numele acestora trebuie să înceapă cu litera „B” (de la „bombardier”), pentru avioanele de vânătoare, prima literă trebuie să fie „F” (de la „fighter” - „avion de luptă”), la avioanele de transport/cargo, prima literă să fie „C”, iar la elicoptere - „H”.

Citește continuarea articolului AICI

Fiica cea mică a lui Putin, numită în conducerea celui mai puternic grup de lobby din Rusia

ACTUALIZARE 08:07 Katerina Tihonova, fiica cea mică a președintelui rus Vladimir Putin, a fost numită în conducerea unui grup de lobby de business din Rusia, pentru a supraveghea programul de înlocuire a bunurilor de import, la care țara nu mai are acces în urma sancțiunilor occidentale, scrie The Moscow Times, preluând site-ul pro-Kremlin RBC News.

Sancțiunile occidentale și ieșirea de pe piața rusească a companiilor din vest, ca urmare a războiului din Ucraina, a condus la un colaps al importurilor, iar Rusia se confruntă acum cu o criză a bunurilor esențiale.

Asociația Rusă a Industriașilor și Antreprenorilor (ARIA) a numit-o pe Katerina Tihonova co-președinte a consiliului de coordonare a înlocuirii bunurilor din import, a scris site-ul RBC, preluat de Moscow Times.

Katerina Tihonova, fiica cea mică a lui Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Un purtător de cuvânt al asociației, cel mai puternic grup de lobby de business din Rusia, a confirmat numirea Katerinei Tihonova.

Noul consiliu, condus de președintele ARIA, Alexander Șokin, are sarcina de a întocmi propuneri legislative, de a crea servicii digitale și de a evidenția bunele practici în încercarea Rusiei de a-și reduce dependența de bunurile provenite din import.

Citește continuarea articolului AICI

Cum arată acum cel mai mare avion din lume, distrus de bombardamentele rusești. Ucraina anunță că va construi unul nou

ACTUALIZARE 08:00 Ucraina a anunțat că va construi un avion care să-l înlocuiască pe AN-225 Mriya (Visul), cel mai mare avion din lume, distrus de bombardamentele rusești la începutul invaziei în Ucraina, relatează ABC News.

Pentru că AN-225 a fost grav avariat, el nu mai poate fi reparat, așa că ucrainenii au început construcția unui aparat care ar urma să fie la fel de mare.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus recent că guvernul vrea să reconstruiască avionul folosind fuzelajul celei de-a doua aeronave similare, a cărei producție nu a fost niciodată dusă la capăt.

Epava avionului AN-225 Mriya, pe aerodromul Hostomel, lovit de bombardamentele rusești. Foto: Profimedia

Citește continuarea articolului AICI

Explozii în Nicolaev

ACTUALIZARE 07:50 Primarul orașului Nikolaev a precizat că s-au auzit trei explozii joi dimineață și i-a îndemnat de locuitori să se adăpostească, relatează Kyiv Independent.

Echipele de salvatori intervin deja la fața locului, a mai anunțat primarul Oleksandr Sienkovych pe platforma Telegram, transmite Ukrinform, subliniind că „rasiștii au vizat din nou o serie de obiecte civile din Nikolaev”.

Sirena antiaeriană a început să sune în jurul orei 4.25 a.m. Aproximativ o jumătate de oră mai târziu, în oraș au izbucnit explozii puternice. Încă nu se știe nimic despre numărul victimelor.

Zelenski: Ucraina depune eforturi semnificative pentru a relua aprovizionarea cu alimente pe piața mondială



ACTUALIZARE 07:40 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, în mesajul zlinic postat pe rețelele sociale miercuri noapte, că Ucraina depune eforturi semnificative pentru a relua aprovizionarea cu alimente pe piața mondială.

„Astăzi am semnat un decret prin care se acordă Ordinul Meritul de gradul I pentru Maryna Viazovska, o matematiciană ucraineană care a devenit laureată a medaliei Fields anul acesta. Acesta este un premiu foarte important și prestigios. Doamna Viazovska a devenit a doua femeie din întreaga istorie a premiului din 1936 care a câștigat această medalie. Astăzi vreau să îi mulțumesc doamnei Maryna. Nu doar pentru munca ei în științele matematicii, ci și pentru faptul că ne ajută pe noi, toți ucrainenii, să ne protejăm libertatea și independența. În special, în cadrul ceremoniei de decernare a Medaliei Fields la Congresul Internațional al Matematicienilor, în discursul său, doamna Maryna a vorbit despre Ucraina, despre războiul Rusiei împotriva țării noastre, dar și despre crimele ocupanților ruși.

Doamna Maryna a studiat în Ucraina, la Kiev, lucrează în Elveția, la Lausanne, și conduce catedra de teoria numerelor. Cred că va veni o zi când Maryna Viazovska se va putea întoarce în Ucraina și va preda aici.

Am luat parte la lucrările conferinței „Asian Leadership”, care are loc în fiecare an la Seul, capitala Republicii Coreea. Aceasta este una dintre acele platforme care atrage atenția întregii regiuni. Și este important pentru Ucraina ca interesele și valorile noastre să fie auzite și percepute în toate părțile lumii, în special în țările din Asia. Le-am mulțumit pentru sprijinul acordat și am cerut o opoziție mai activă față de tacticile teroriste rusești.

Și ce ironie diabolică: astăzi reprezentanții structurilor de ocupație din Donețk au anunțat că sunt, după cum se spune, recunoscuți de Coreea de Nord. Desigur, vom reacționa într-un mod foarte dur la toate nivelurile. Dar aceasta este știrea care nici măcar nu are nevoie de comentarii suplimentare. Totul este evident. Calea pe care o luăm și calea către care o pot duce ocupanții.

Curățarea resturilor continuă după atacul rusesc asupra orașului Chasiv Yar. Până în acest moment, lista morților include 48 de persoane, inclusiv un copil. Din păcate, numărul celor salvați nu s-a schimbat: 9 persoane. Salvatorii vor lucra la fața locului până când toate resturile vor fi curățate. A fost una dintre cele mai brutale lovituri rusești din timpul întregului război, care a făcut atât de multe victime. Condoleanțe rudelor și prietenilor victimelor.

Mă pregătesc să mă adresez participanților la forumul de la Haga în Țările de Jos, care va fi dedicat urmăririi penale a criminalilor de război ruși. Democrațiile mondiale sunt dispuse să facă tot ce este necesar pentru ca fiecare terorist rus să răspundă de răul împotriva ucrainenilor. Și trebuie să ne coordonăm eforturile în așa fel încât toți vinovații să primească sentințe corecte.

Astăzi în știri apar multe referiri la întâlnirea din Turcia privind deblocarea exporturilor agricole din țara noastră prin Marea Neagră. Într-adevăr, depunem eforturi semnificative pentru a restabili aprovizionarea cu alimente pe piața mondială. Și sunt recunoscător Națiunilor Unite și Turciei pentru eforturile lor. Ca să ajungem la reușită este nevoie nu doar de statul nostru, ci și, fără exagerare, de întreaga lume. Dacă reușim să înlăturăm amenințarea rusă la adresa navigației în Marea Neagră, vom putea elimina severitatea crizei alimentare mondiale. Delegația ucraineană m-a informat că există unele progrese. Vom conveni asupra detaliilor cu Secretarul General al ONU în zilele următoare.

Veșnică amintire tuturor celor care și-au dat viața pentru Ucraina! Recunoştinţă veşnică tuturor celor care ne protejează ţara!

Glorie Ucrainei!”, a fost mesajul liderului de la Kiev, citat de Ukrinform.

Presa rusă: Un oficial al autoproclamatei Republici din Lugansk anunță că rușii au intrat în Siversk

ACTUALIZARE 07:30 Forțele ruse și trupele Republicii Populare Lugansk (LPR) au intrat în Siversk din regiunea Donețk din Ucraina, a declarat miercuri Vitali Kiselyov, asistentul ministrului de interne al LPR, potrivit agenției de știri de stat rusă TASS, scrie Reuters.

Kiselyov a spus că orașul ar putea fi capturat în câteva zile. DEclarațiavine după cea făcută marți de ambasadorul în Rusia al autoproclamatei Republici Populare Luhgansk, Rodion Miroshnik, care spunea că forțele ruse au încercuit orașul Sieversk din estul regiunii ucrainene Donețk.

Sieversk este un alt teritoriu separatist pe care Moscova încearcă să îl smulgă de sub controlul Kievului și se află pe linia întâi a bătăliei pentru regiunea Donbas din estul Ucrainei. De asemenea, localitatea din regiunea Bahmut este situată la 99 de kilometri nord de orașul Donețk și avea o populație de aproximativ 11.000 de locuitori înainte de declanșarea războiului.

Cele mai recente informații legate de desfășurarea evenimentelor din Ucraina:

Negocierile ruso-ucrainene se reiau săptămâna viitoare

Al treilea cetățean american a fost capturat de separatiștii proruși din Ucraina

Coreea de Nord a recunoscut independența regiunilor Lugansk și Donețk

Aurescu, despre „mercenarii români” din Ucraina: Autoritățile ruse duc un război informațional împotriva țărilor NATO

România și-a dat acordul pentru ca navele cu cereale să treacă prin Canalul Bâstroe

Perspectivele economice globale s-au „întunecat semnificativ” în urma consecințelor războiului din Ucraina , a spus șefa Fondului Monetar Internațional. Kristalina Georgieva

Editor : Marco Badea