Explozii puternice au zguduit orașul ucrainean Nikolaev, sâmbătă dimineață, la o zi după ce cel puțin 21 de oameni au murit în urma atacului rușilor cu rachete care au lovit un bloc de apartamente cu mai multe etaje și un centru de sănătate în orașul-port Odesa. Rusia folosește "teroarea împotriva orașelor și oamenilor noștri", a declarat Volodimir Zelenski după acest atac. El i-a mulţumit președintelui Joe Biden pentru noul ajutor militar oferit de SUA Ucrainei, în valoare de 820 de milioane de dolari, constând în echipamente de apărare aeriană, rachete şi obuze. Președintele ucrainean a spus că negociază cu partenerii pentru livrarea de noi arme, necesare pentru a apăra Donbas și regiunea Harkov.

Live Textul Digi24.ro care a acoperit evenimentele din Ucraina poate fi urmărit AICI

Kissinger: Zelenski nu citise ce am spus eu

ACTUALIZARE 9.20 Fostul secretar de stat american Henry Kissinger susține, într-un interviu acordat publicației The Spectator, că Zelenski ar fi acceptat „în esență” ideile declarației sale, făcute la Davos. Declarațiile au dat naștere unor controverse, după ce Kissinger a dat de înțeles căUcraina ar trebui să cedeze teritorii Rusiei.

„Scopul declarației de la Davos a fost de a sublinia că problema obiectivelor războiului trebuia să fie confruntată înainte de momentul în care războiului să devină unul care nu poate fi controlat politic. Când Zelenski a comentat, nu citise ce am spus eu. În cele mai recente declarații ale sale, a acceptat în esență ceea ce am subliniat la Davos. A acordat un interviu pentru Financial Times în care a acceptat ideea de bază”, a spus Kissinger.

La Davos, Kissinger a declarat că „ideal, linia de demarcație ar trebui să fie o întoarcere la status-quo-ul de dinainte. Războiul dincolo de acel punct nu ar fi despre libertatea Ucrainei, ci un nou război împotriva Rusiei înseși”. Ulterior, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a criticat pe acesta: „Domnul Kissinger iese din trecutul profund şi spune că o bucată din Ucraina ar trebui să fie dată Rusiei, ca să nu existe o înstrăinare a Rusiei de Europa”.

Citește continuarea AICI

Unde sunt acum, de fapt, prizonierii de la Azovstal

ACTUALIZARE 9.15 Miercuri a avut loc cel mai mare schimb de prizonieri de când a început războiul, dar mii de oameni sunt încă în captivitate. Printre cei 144 de ofițeri și soldați ucraineni care ar urma să se întoarcă acasă sunt și 95 de soldați care au apărat uzina Azovstal din Mariupol. Deși s-au bucurat să afle această veste, familiilor lor sunt încă îngrijorate, deoarece nu știu nimic despre soarta luptătorilor și susțin că autoritățile din Kiev ar trebui să facă mai mult pentru a-i aduce mai repede înapoi, scrie Politico.

Karina Mkrtchian, al cărei frate este medic militar, luat prizonier în aprilie după ce rușii au înconjurat Azovstal, spune că autoritățile le cer rudelor să nu facă publice informații despre prizonieri, "pentru a nu le face rău".

"Mă sfătuiesc să nu spun nimic nimănui, să stau și să aștept, că mai devreme sau mai târziu va fi schimbat și adus acasa", a spus Karina Mkrtchian.

În captivitate, fratele Karinei Mkrtchian a reușit să-i trimită acesteia o scrisoare pe care i-a cerut să o facă publică, iar la sfârșitul lunii mai, cei doi au vorbit puțin la telefon.

Citește continuarea AICI

Ce lecții se pot învăța din războiul Rusiei. Fost șef al Pentagonului: „Să nu pui generali incompetenți să conducă operațiunile”

ACTUALIZARE 9.00 Fostul șef al Pentagonului, generalul James Mattis, supranumit „Mad Dog” (Câinele turbat), a comentat în termeni duri campania militară a Rusiei în Ucraina, pe care a caracterizat-o drept „stupidă din punct de vedere operațional” și „incompetentă tactic”. El a avut cuvinte nu tocmai măgulitoare și la adresa lui Vladimir Putin, pe care l-a asemănat cu un personaj din Dostoievski.

„Avem o vorbă în America - națiunile care au aliați înfloresc, națiunile fără aliați se ofilesc - și vedem Rusia cum se ofilește chiar sub ochii noștri”, a declarat vineri fostul secretar al Apărării, potrivit CNN.

Întrebat ce lecții militare ar putea fi învățate din războiul din Ucraina până acum, fostul pușcaș marin a răspuns: „O lecție este să nu pui generali incompetenți să conducă operațiunile”.

El a caracterizat performanța militară a Rusiei drept „jalnică” și a deplâns „incompetența tactică, stupiditatea operațională și efortul strategic prostesc” al campaniei din Ucraina, potrivit CNN.

Citește continuarea AICI

Zelenski: "aceasta este teroare rusească deliberată, intenţionată, nu nişte greşeli sau o lovitură de rachetă accidentală"

ACTUALIZARE 8.40 În discursul de vineri noapte adresat poporului de vineri noaptea, Volodimir Zelenski spune despre atacul de la Odesa, că "aceasta este teroare rusească deliberată, intenţionată, nu nişte greşeli sau o lovitură de rachetă accidentală".

El a mulţumit SUA şi lui Joe Biden pentru ajutorul militar cu valoare de 820 de milioane de dolari şi care include şi muniţie de artilerie şi radare. Liderul ucrainean mai spune că negociază cu partenerii pentru livrarea altor arme, pentru că sunt necesare pentru apărarea Donbas, regiunea Harkov, sudul Ucrainei.

"În regiunea Odesa, în prezent se desfăşoară lucrări de scoatere a molozului, după atacul cu rachete ruseşti asupra Serhiivka. Trei rachete au lovit o clădire rezidenţială obişnuită, o clădire cu nouă etaje în care nimeni nu a ascuns arme, echipamente militare sau muniţii, aşa cum spun mereu propagandiştii şi oficialii ruşi despre astfel de lovituri. Era o casă rezidenţială simplă, cu aproximativ 160 de persoane. Era locuită de oameni obişnuiţi, civili. Centrul de recreere a fost, de asemenea, distrus de această lovitură", spune în mesaj preşedintele Ucrainei.

Zelenski arată că ”aceasta este teroare rusească deliberată, intenţionată, nu nişte greşeli sau o lovitură de rachetă accidentală”.

"Patru persoane dintr-o familie au fost ucise. Băiatul ucis, în vârstă de 12 ani, care se numea Dmytro... Deocamdată, pe lista morţilor se află 21 de persoane, iar aproximativ 40 sunt rănite. Cifrele s-au schimbat toată ziua, din păcate, numărul morţilor este în creştere", afirmă el.

Liderul ucrainean mai spune că, "simultan cu rachetele de la Serhiivka, au fost trase rachete la Zatoka".

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

"12 rachete au lovit în acelaşi timp Mykolaiv. Este doar o noapte şi o dimineaţă... Condoleanţe tuturor rudelor, celor dragi tuturor celor ale căror vieţi au fost luate de astfel de lovituri", afirmă Zelenski.

ACTUALIZARE 8.00 Sâmbătă dimineață, sirenele de raid aerian au sunat în regiunea Nikolaev.

"Sunt explozii puternice în oraș! Stați în adăposturi!", este mesajul transmis pe Telegram de către primarul localității, Oleksandr Senkevich.

Exploziile au afectat un bloc de apartamente în timp ce oamenii dormeau, acesta fiind ultimul dintre atacurile rușilor asupra zonelor civile, transmit autoritățile din Ucraina.

Cele mai recente informații legate de războiul din Ucraina

Statele Unite trimit Ucrainei două sisteme de rachete sol-aer NASAMS, patru radare anti-artilerie și 150.000 de proiectile de artilerie de 155 mm, ca parte a celui mai nou pachet de ajutor militar, a anunțat vineri Pentagonul.

Avioane rusești Su-30 au bombardat vineri seară Insula Șerpilor, scrie agenția ucraineană Unian, citându-l pe comandantul armatei Ucrainei, Valeri Zalujni. Potrivit lui Zalujni, proiectilele lansate de ruși sunt bombe cu fosfor, arme incendiare a căror utilizare este interzisă împotriva civililor, dar nu şi împotriva ţintelor militare, în virtutea unei Convenţii semnate în 1980 la Geneva.

Codul penal al separatiştilor pro-ruşi din estul Ucrainei prevede aplicarea pedepsei cu moartea din 2025, informează Reuters vineri. Pedeapsa cu moartea va fi aplicată de plutoane de execuţie, iar şeful autoproclamatei Republici Populare Doneţk are ultimul cuvânt privind eventualele graţieri.

Uniunea Europeană a liberalizat transportul rutier pentru Ucraina și Republica Moldova, a anunțat vineri comisarul european pentru Transport, Adina Vălean. Măsura ar urma să asigure buna funcționare a lanțurilor de aprovizionare, dar și securitatea alimentară, greu încercate de conflictul din țara vecină.

Uniunea Europeană lucrează la un nou set de sancţiuni, care să vizeze aurul rusesc, pentru a copia o iniţiativă a G7 destinată să restrângă şi mai mult resursele de venituri ale Moscovei, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea acestui dosar.

Președintele finlandez Sauli Niinisto a declarat că nu va mai juca hochei cu președintele rus Vladimir Putin, comentând o fotografie din 2012, în care cei doi jucau în aceeași echipă.

Centrul de agrement bombardat de ruși în regiunea Odesa este, de fapt, un sanatoriu renovat de autoritățile de la Chișinău și destinat copiilor moldoveni cu probleme de sănătate, a declarat, vineri, ministra Sănătății din Republica Moldova, Ala Nemerenco.

Editor : G.M.