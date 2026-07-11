Explozii puternice la Kiev: Rusia a atacat capitala Ucrainei cu rachete balistice. 10 oameni au fost răniți

Zece oameni au fost răniți la Kiev într-un nou bombardament rusesc, al treilea de săptămâna aceasta. Printre victime se numără și un băiat de 11 ani.

Mai multe serii de explozii puternice au fost auzite peste noapte în capitala ucraineană. Șeful Administrației Militare a orașului spune că forțele ruse au folosit rachete balistice.

„Inamicul atacă capitala cu rachete. Vă rugăm să rămâneţi în locuri sigure!” a scris pe Telegram şeful administraţiei militare a capitalei ucrainene, Timour Tkatcenko, potrivit News.ro.

Din iunie, Kievul este ţinta unor atacuri masive, desfăşurate cu un număr tot mai mare de rachete, în special rachete balistice, mai rapide şi mai greu de interceptat.

Treizeci de persoane au fost ucise acolo în urma unui bombardament de o amploare fără precedent, în noaptea de 1 spre 2 iulie.

Atacul de sâmbătă survine la o zi după loviturile cu drone ucrainene care au vizat infrastructuri petroliere din Rusia, precum şi portul Taganrog (sud).

Rușii au lansat rachete și asupra regiunii Odesa. Acolo, infrastructura portuară a fost lovită, iar un om a fost ucis. Atacurile vin la o zi după ce ucrainenii au lovit din nou cu drone infrastructura petrolieră din Rusia și un port de la Marea Azov.

Editor : M.B.