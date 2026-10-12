Explozii puternice la Riad. Arabia Saudită anunţă interceptarea unei rachete lansate de rebeli houthi pro-iranieni

Explozii puternice au zguduit Riadul luni seară, la scurt timp după ce autorităţile au transmis un mesaj de alertă pe telefoanele locuitorilor din capitala saudită, vizată recent de atacuri ale rebelilor houthi pro-iranieni, relatează AFP şi Reuters.

„Zona este ameninţată de un atac aerian ostil. Vă rugăm să vă păstraţi calmul şi să rămâneţi în interior sau într-un loc sigur, departe de ferestre şi uşi”, potrivit mesajului.

Coaliţia militară condusă de Arabia Saudită, care luptă împotriva rebelilor houthi, a anunţat ulterior că a interceptat o rachetă balistică lansată de rebeli către Riad, notează sursele citate de Agerpres.

Aeroportul din capitala saudită a fost închis duminică după un atac soldat cu un mort şi 11 răniţi, care a urmat după un alt atac sângeros revendicat de rebelii houthi în ziua precedentă, în care 13 persoane au murit şi peste 300 au fost rănite.

Editor : Liviu Cojan