Explozii puternice la Riad, locuitorii alertați. Atacurile rebelilor Houthi asupra infrastructurii saudite au implicații globale

Explozii puternice s-au auzit miercuri în capitala Arabiei Saudite, atacată cu regularitate în ultimele zile de către rebelii hurhi din Yemen, transmit jurnalişti AFP, preluată de News.ro. Locuitorii Riadului au primit meaje de alertă pe telefon, prin care au fost avertizaţi cu privire la o „ameninţare aeriană” şi au fost îndemnaţi să se adpostească.

Alerta a fost ridicată după câteva minute.

Marţi, coaliţia militară condusă de către Riad a anunţat că a atacat instalaţii petroliere la Sanaa, capitala Yemului, controlată de către rebeli Houthi, şi alte două instalaţii în vestul ţării, la câteva ore după ce a cerut populaţiei civile să evacueze zonele respective

Aceste instalaţii atacate, inclusiv cele din privinciile Saada şi Dhamar, în vestul Yemenului, susţin „efortul de război” al rbelilor Houthi împotriva „regatului (saudit), Yemenului, sudului Mării Roşii şi căilor martime”, a anunţat marţi pe X un purtător de cuvânt al coaliţiei militare, Turki al-Maliki.

Patru rachete balistice şi drone trase de către Houthi proiranieni împotriva Riadului (sud) marţi au fost interceptate şi distruse, anunţa el, precizând că „fragmente provenind de la o interceptare au căzut în cartierul rezidenţial” la Dhahran, unde se află sediul gigantului petrolier Aramco.

Atacurile grupării Houthi asupra infrastructurii saudite au implicații globale

Ceea ce am observat că fac în mod constant membrii grupării Houthi este să acorde în continuare prioritate atacurilor asupra infrastructurii critice, precum aeroporturile și infrastructura energetică din Arabia Saudită, ca parte a răspunsurilor lor de represalii. Aceștia consideră aceste locații drept ținte militare prioritare pentru a continua să intensifice presiunea, comentează un analist pentru Al Jazeera.

Iar reacția din cadrul Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) și, la un nivel mai larg, este că astfel de atacuri ar trebui să constituie o preocupare internațională și nu pot continua.

Forțele armate din Kuweit și Emiratele Arabe Unite au purtat discuții privind modalitățile de a colabora mai eficient în domeniul securității reciproce.

Miniștrii de Externe ai Egiptului și Marii Britanii au abordat acest subiect, condamnând atacurile asupra Arabiei Saudite. Am asistat la o condamnare categorică din partea tuturor membrilor CCG și a altor țări, precum și din partea emirului Qatarului, șeicul Tamim, cu ocazia deschiderii Consiliului Shura de ieri, de la Doha.

Aceste lovituri militare ale forțelor Houthi au scopul de a crea o campanie de presiune care are, de asemenea, efecte economice în lanț.

CCG a devenit un loc în care aceste evenimente de amploare s-au desfășurat pe parcursul ultimului an, iar dacă vor continua, implicațiile internaționale pentru economia globală vor rămâne negative.

O problemă pentru Arabia Saudită, care dorește să găzduiască summit-ul UE-CCG, care ar trebui să reunească liderii celor 27 de state membre UE și ai celor șase membri ai Consiliului de Cooperare al Golfului: Arabia Saudită, Bahrain, Kuweit, Oman, Qatar și Emiratele Arabe Unite. Invitat este și președintele României, Nicușor Dan.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, va coprezida reuniunea din partea UE, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va reprezenta, de asemenea, Uniunea. Cele două blocuri regionale au încheiat un acord în 1989 pentru a coopera în domeniul relațiilor economice, al schimbărilor climatice, al energiei, al mediului și al cercetării.

Reuniunea va avea loc într-un context de securitate extrem de tensionat, după o serie de atacuri cu drone și rachete lansate de rebelii Houthi din Yemen asupra capitalei saudite.

Surse din Administrația Prezidențială au declarat pentru Digi24.ro că președintele Nicușor Dan a primit invitația și și-a trecut evenimentul în agendă. Singura problema care ar putea să apară este dacă summitul se va mai ține, având în vedere atacurile rebelilor Houthi asupra Arabiei Saudite.

Moscova le cere rebelilor Houthi să se abțină de la atacarea infrastructurii civile Ministerul de Externe al Rusiei afirmă că a îndemnat gruparea Houthi, susținută de Iran, să se abțină de la atacarea infrastructurii civile, pe fondul informațiilor privind atacurile recente. Rusia și Iranul, ambele supuse unor sancțiuni occidentale severe, și-au consolidat relațiile anul trecut prin semnarea unui „tratat de parteneriat strategic cuprinzător” care acoperă comerțul, cooperarea militară, știința, cultura și educația, scrie Al Jazeera.

Editor : M.C