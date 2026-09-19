Live TV

Explozii puternice și incendiu major în capitala Arabiei Saudite, în primele atacuri de după reluarea luptelor cu rebelii Houthi

Data publicării:
Photo Flash | Explosions heard again in Riyadh
Un nor dens de fum care se ridică în apropierea Aeroportului Internațional King Khalid, din nord-estul capitalei Riad. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Locuitorii capitalei Arabiei Saudite, Riad, au fost treziţi în noaptea de vineri spre sâmbătă de o alertă privind un potenţial atac aerian, urmată de două explozii puternice, iar sâmbătă la prânz un incendiu major a fost semnalat în apropierea aeroportului din Riad, primele incidente din capitala saudită de la reluarea luptelor cu rebelii Houthi în Yemen, transmite AFP, preluat de Agerpres. 

Arabia Saudită, care susţine militar direct guvernul yemenit în faţa rebelilor Houthi sprijiniţi de Iran, a fost ţinta unor atacuri tot mai numeroase în ultimele zile din partea acestor combatanţi pro-iranieni, care au reuşit săptămâna trecută să ocupe într-o ofensivă fulgerătoare partea de vest a Yemenului de-a lungul Mării Roşii, ajungând până la strâmtoarea Bab el-Mandeb, situată pe o rută maritimă esenţială pentru comerţul internaţional ce leagă Asia de Europa prin Canalul Suez.

Atacurile rebelilor Houthi cu drone şi rachete asupra Arabiei Saudite au ţintit până acum în principal instalaţiile petroliere şi bazele militare amplasate în sud sau de-a lungul coastei Mării Roşii, departe de capitala Riad.

Dar, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei locale 03:00, pe telefoanele locuitorilor capitalei saudite a apărut o alertă privind o ameninţare aeriană ostilă, împreună cu îndemnul de a rămâne în case. Două explozii au fost auzite apoi, dar nu este clar ce s-a întâmplat, iar autorităţile saudite nu au anunţat nimic. 

Între timp, un incendiu puternic s-a declanşat în apropierea aeroportului din Riad. Nici despre acesta autorităţile saudite nu au oferit deocamdată informaţii, dar agenţiile de presă relatează despre incendierea unui rezervor de combustibil al companiei petroliere saudite Aramco. 

De asemenea, website-ul de monitorizare a traficului aerian FlightRadar24 semnalează perturbări majore pe aeroportul capitalei saudite, cu zbori întârziate sau anulate. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de toamnă 2026. Sursă Foto Getty Images
1
Când sunt Moșii de toamnă în 2026. Ce alimente se pun în pachetele de pomană pentru...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte.
2
Șeful NATO spune că Rusia are o „viziune clară” asupra a ceea ce ar declanșa clauza...
kadîrov retardat
3
Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect...
Zohran Mamdani
4
Israelul vrea ca primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, să fie arestat pentru „colaborare...
Suspendare permis auto. Inquam Photos Cornel Putan
5
Când rămâi fără permis pentru viteză. Cele două praguri care aduc suspendarea pentru 90...
Romina Gingașu, reacție-fulger după ce Nicușor Dan și-a aranjat șosetele lângă Volodimir Zelenski: ”O să-l sun personal”
Digi Sport
Romina Gingașu, reacție-fulger după ce Nicușor Dan și-a aranjat șosetele lângă Volodimir Zelenski: ”O să-l sun personal”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
traian basescu in fata ta digi24
Băsescu: Bombardarea conductei petroliere din Arabia Saudită va influenţa teribil Europa. Eu am încărcat acolo
Un petrolier în portul Ras al-Khair, situat la aproximativ 185 de kilometri nord de Dammam, în provincia estică a Arabiei Saudite, cu vedere spre Golf.
Arabia Saudită nu va livra petrol Europei luna viitoare
Avionul american E3-Sentry complet distrus. Imagini care au circulat online
Noi fotografii obținute de CBS News par să indice pagube semnificative la bazele militare americane din Golf
donald trump Mohammed bin Salman
Democrații din Camera Reprezentanților a SUA încearcă să blocheze acordul nuclear al lui Donald Trump cu Arabia Saudită
sonda de petrol care foreaza pe fondul unui apus de soare
Prețurile la energie cresc rapid în întreaga lume. De ce criza din Arabia Saudită poate lovi economiile globale
Recomandările redacţiei
traian basescu inquam octav ganea
Băsescu explică de ce „e foarte posibilă” o guvernare PSD-AUR: „Mulți...
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan răspunde la întrebarea adresată de PSD: „Intrăm...
sigla agentiei fitch
Cursă contracronometru pentru evitarea retrogradării la „junk”...
siegfried muresan
Nicușor Dan a semnat decretul prin care îl desemnează premier pe...
Ultimele știri
Dronă prăbușită și explozie în Republica Moldova. Chișinăul condamnă încălcarea spațiului aerian
CSM Bucureşti, eşec cu Borussia Dortmund după ce a condus cu 9 goluri în grupa A a Ligii Campionilor
Imagini șocante care arată viața tinerelor racolate și obligate să se prostitueze. Simulare făcută în București după modelul din Olanda
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Irinel Columbeanu a acumulat datorii de 5.000 de euro la azil. Un român a venit special din SUA pentru a-i...
Cancan
Tentativă de omor şi un dosar închis. Noi dezvăluiri despre relaţia dintre Mădălina Apostol şi Cătălin Grozavu
Fanatik.ro
„Îi căzuse cerul în cap”: familia lui Florinel Coman, afectată după ce atacantul a ratat lotul naționalei
editiadedimineata.ro
Claude, folosit de actori ruși pentru spionaj cibernetic și dezvoltarea unor drone autonome
Fanatik.ro
Filipe Coelho și Meriton Korenica, gest de fair-play înainte de derby-ul U Craiova – FCSB
Adevărul
Animalul ascuns timp de 10 milioane de ani, descoperit în Amazon. Poate ajunge la 6,3 metri și a fost...
Playtech
Câți bani poți da cash când cumperi o mașină, mobilă sau bijuterii. Plafoanele valabile în 2026
Digi FM
VIDEO Nicușor Dan, surprins în timp ce-și aranja tacticos șosetele lângă Volodimir Zelenski. Reacția...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
I-a cerut s-o lase să-l îmbrățișeze, însă marea surpriză a venit abia după aceea! Imaginile au făcut...
Pro FM
Miley Cyrus, imagini intime cu logodnicul ei. Cei doi apar împreună în cadă și în pat, în noul ei videoclip
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cum își calma fiul lui Richard Gere anxietatea în copilărie. Homer Gere, dezvăluiri rare despre tatăl său
Adevarul
Dărâmată de lipsa lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu se refugiază într-un vechi obicei: „Durerea nu...
Newsweek
Se indexează pensiile militare și ale polițiștilor la 1 ianuarie? O veste bună, una proastă pentru pensionari
Digi FM
Zina Dumitrescu, de la gloria podiumurilor la ultimii ani triști. Mama modei românești a murit cu datorii de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Ceasurile îmbătrânirii”. Când suferă organismul uman cele mai mari schimbări. Vârstele diferă la bărbați...
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
Steven Spielberg crede în extratereștri: "Am o puternică bănuială că nu suntem singuri pe Pământ"
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...