Explozii puternice și incendiu major în capitala Arabiei Saudite, în primele atacuri de după reluarea luptelor cu rebelii Houthi

Locuitorii capitalei Arabiei Saudite, Riad, au fost treziţi în noaptea de vineri spre sâmbătă de o alertă privind un potenţial atac aerian, urmată de două explozii puternice, iar sâmbătă la prânz un incendiu major a fost semnalat în apropierea aeroportului din Riad, primele incidente din capitala saudită de la reluarea luptelor cu rebelii Houthi în Yemen, transmite AFP, preluat de Agerpres.

Arabia Saudită, care susţine militar direct guvernul yemenit în faţa rebelilor Houthi sprijiniţi de Iran, a fost ţinta unor atacuri tot mai numeroase în ultimele zile din partea acestor combatanţi pro-iranieni, care au reuşit săptămâna trecută să ocupe într-o ofensivă fulgerătoare partea de vest a Yemenului de-a lungul Mării Roşii, ajungând până la strâmtoarea Bab el-Mandeb, situată pe o rută maritimă esenţială pentru comerţul internaţional ce leagă Asia de Europa prin Canalul Suez.

Atacurile rebelilor Houthi cu drone şi rachete asupra Arabiei Saudite au ţintit până acum în principal instalaţiile petroliere şi bazele militare amplasate în sud sau de-a lungul coastei Mării Roşii, departe de capitala Riad.

Dar, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei locale 03:00, pe telefoanele locuitorilor capitalei saudite a apărut o alertă privind o ameninţare aeriană ostilă, împreună cu îndemnul de a rămâne în case. Două explozii au fost auzite apoi, dar nu este clar ce s-a întâmplat, iar autorităţile saudite nu au anunţat nimic.

Între timp, un incendiu puternic s-a declanşat în apropierea aeroportului din Riad. Nici despre acesta autorităţile saudite nu au oferit deocamdată informaţii, dar agenţiile de presă relatează despre incendierea unui rezervor de combustibil al companiei petroliere saudite Aramco.

De asemenea, website-ul de monitorizare a traficului aerian FlightRadar24 semnalează perturbări majore pe aeroportul capitalei saudite, cu zbori întârziate sau anulate.

Editor : A.C.