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Video Explozii raportate în sudul Iranului, a treia zi consecutiv. Un oficial SUA spune că armata americană nu a atacat

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Această imagine satelitară, pusă la dispoziție de Vantor, prezintă clădirile afectate de atacurile aeriene asupra bazei navale de la Bushehr, din sudul Iranului, situată de-a lungul Golfului, pe 7 martie. Vineri au fost raportate explozii în apropierea centralei. Foto: Profimedia
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Oficialii iranieni și mass-media de stat au raportat mai multe explozii în sudul țării, inclusiv în apropierea centralei nucleare de la Bushehr. Este a treia zi de ostilități între cele două părți, iar armistițiul este de domeniul trecutului. Totuși, un oficial american a declarat pentru Al Jazeera că armata SUA nu se află în spatele ultimelor atacuri asupra Iranului. Până în prezent, nimeni altcineva nu și-a asumat responsabilitatea, iar Iranul nu a acuzat încă nicio țară anume.

Exploziile au zguduit sudul Iranului pentru a treia zi consecutiv, potrivit agenției de știri semi-oficiale iraniene Mehr News. Agenția afirmă că explozii au fost auzite în mai multe orașe, inclusiv în Bushehr, unde se află o centrală nucleară ce a fost vizată de mai multe ori de atacuri. Și CNN relatează că Statele Unite nu au fost implicate în atacuri, citând oficiali de rang înalt care au confirmat acest lucru postului de televiziune american, scrie focus.de.

 

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Statele Unite au lansat anterior atacuri aeriene împotriva Iranului în ultimele două zile, urmărind, conform propriilor declarații, să limiteze capacitatea Teheranului de a perturba transportul maritim în Strâmtoarea Ormuz. Președintele american Donald Trump a declarat unilateral „încetarea focului” cu Iranul la summitul NATO de la Ankara.

Un oficial al apărării din SUA a declarat pentru Al Jazeera că exploziile semnalate în Iran nu sunt în niciun fel rezultatul acțiunilor SUA. Oficialul american nu a spus ce ar putea sta la baza exploziilor din Iran sau cine ar putea fi responsabil pentru acestea. Cu toate acestea, oficialul a precizat doar că SUA nu poartă nicio responsabilitate pentru acestea.

Conform relatărilor mass-media, acest lucru se datorează eforturilor de mediere în curs din regiune, menite să reducă tensiunile dintre SUA și Iran.

Un oficial american afirmă că SUA rămân angajate în găsirea unei soluții, iar discuțiile tehnice sunt în desfășurare. Acesta afirmă că SUA sunt angajate în respectarea memorandumului de înțelegere (MoU), chiar dacă, în viziunea SUA, acțiunile Iranului se situează la un nivel inacceptabil.

Mediatorii depun eforturi pentru a menține negocierile pe calea cea bună, chiar dacă se știe că, în ultimele zile, luptele au amenințat să compromită eforturile diplomatice.

Traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz a scăzut drastic pe fondul reluării conflictului dintre SUA și Iran, ceea ce reprezintă o nouă lovitură pentru piețele energetice, deja afectate de cea mai gravă întrerupere a aprovizionării din istorie, scrie Al Jazeera.

Nicio navă de mari dimensiuni nu a traversat strâmtoarea pe ruta coordonată de SUA, transmițând în același timp coordonatele sale de marți încoace, iar traversările care pot fi urmărite pe culoarul care ocolește Omanul „s-au oprit practic complet”, a declarat Lloyd’s List Intelligence.

„Datele arată că nicio navă cu o capacitate de peste 10.000 dwt nu a tranzitat așa-numita «Autostradă Sudică» cu sistemul AIS activat începând cu 7 iulie, deși se crede că cel puțin două nave au traversat fără a-și activa sistemul”, a precizat compania de date maritime, folosind abrevierile pentru tonaj de port în greutate (dwt) și sistemul de identificare automată (AIS).

 

Editor : M.C

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