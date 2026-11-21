Explozii și o posibilă activitate a dronelor au fost semnalate în apropierea bazei navale a Flotei ruse din Marea Baltică, în orașul Baltiisk, din regiunea Kaliningrad. Sirenele de raid aerian au răsunat în mai multe zone ale exclavei ruse, sâmbătă, potrivit unor canale de monitorizare ucrainene, citate de Kyiv Independent.

Canalele de Telegram Exilenova+ și Lachentyt au relatat despre mai multe explozii, sunete care ar putea proveni de la drone și o posibilă intervenție a sistemelor rusești de apărare antiaeriană în zona orașului-port Baltiisk, situat pe țărmul Mării Baltice.

Publicația The Kyiv Independent precizează că nu a putut verifica în mod independent informațiile privind exploziile și nici dacă baza navală a fost lovită.

Sirenele de raid aerian au fost semnalate și în orașul Kaliningrad, precum și în alte zone ale regiunii. Potrivit publicației ucrainene Grunt, alertele au fost declanșate după o avertizare privind un posibil obiect aerian care se apropia din direcția Lituaniei.

Guvernatorul regiunii Kaliningrad, Alexei Besprozvannîh, a confirmat activarea sistemului de alertă în districtul Neman, după ce autoritățile au detectat un obiect aerian suspect care se apropia dinspre Lituania.

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Oficialul a precizat că specialiștii au verificat ulterior situația și au stabilit că nu exista niciun pericol.

Potrivit presei regionale ruse, sirenele au răsunat din nou mai târziu în cursul serii, în timp ce canalele de monitorizare au continuat să semnaleze o posibilă activitate a dronelor.

Canalul ucrainean de monitorizare WarTranslated, care citează surse rusești, a relatat că dronele ar fi atacat baza Flotei ruse din Marea Baltică, de la Baltiisk. Același canal a preluat și informații neverificate potrivit cărora aparatele de zbor ar fi putut fi lansate de pe o ambarcațiune.

Separat, canalul ucrainean de Telegram Smolii a publicat informații despre o lumină roșiatică observată pe cerul nopții și un nor dens de fum deasupra regiunii Kaliningrad. Nu a putut fi stabilit în mod independent unde s-ar fi produs incendiul și care a fost cauza acestuia.

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Importanța strategică a bazei navale din Baltiisk

Orașul Baltiisk găzduiește una dintre principalele baze ale Flotei ruse din Marea Baltică și are o importanță strategică pentru operațiunile navale ale Moscovei în regiune.

Exclava Kaliningrad se învecinează cu Polonia și Lituania, ambele membre NATO, ceea ce sporește importanța strategică a zonei în contextul tensiunilor de securitate din regiunea baltică.

Până la momentul publicării, autoritățile ruse nu confirmaseră un atac asupra bazei navale, eventuale pagube la instalațiile militare sau existența unor victime, potrivit sursei citate.

Editor : C.S.