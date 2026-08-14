Exploziile de la fabricile europene de muniție provoacă noi îngrijorări privind securitatea continentului

O explozie puternică la o fabrică italiană de muniție a stârnit noi îngrijorări legate de o serie de incidente recente care au vizat infrastructura europeană de apărare și logistică, scrie TVPWorld.

Explozia de joi a zguduit o unitate de producție a muniției din apropierea Romei, operată de KNDS Ammo Italy, o filială a companiei franco-germane de apărare KNDS.

Aceasta a avut loc după ce a izbucnit un incendiu la unitate, pompierii și poliția aflându-se deja la fața locului în momentul exploziei.

Fabrica produce muniție de calibru mediu și mare, inclusiv obuze de artilerie de 155 mm furnizate Ucrainei în cadrul Agenției Europene de Apărare. Ucraina primește, de asemenea, mai multe sisteme de armament produse de Grupul KNDS.

Nu au fost raportate victime, dar primarul orașului Colleferro, Giulio Calamita, a declarat că „ar fi fost o tragedie” dacă explozia ar fi avut loc în timp ce fabrica era plină de angajați, menționând că aceasta era închisă pentru vacanța de vară.

KNDS a declarat că circumstanțele exploziei sunt în curs de investigare.

Două explozii la fabrici de armament

Incidentul a avut loc la trei zile după ce mai multe explozii au zguduit o importantă fabrică de armament din Bulgaria care a furnizat muniție Ucrainei.

Autoritățile au declarat că un incendiu la un camion în cadrul depozitului operat de EMCO a dus la explozii și la distrugerea unui depozit.

EMCO, unul dintre cei mai mari producători privați de armament din Bulgaria, a exclus posibilitatea unei erori umane, în timp ce oficialii bulgari au afirmat că, în prezent, nu există dovezi privind o interferență străină.

Însă incidentul, care se află încă în curs de investigare, a readus în atenție istoricul companiei, proprietarul EMCO, Emilian Gebrev, avertizând anterior cu privire la sabotaje rusești îndreptate împotriva companiei sale și a industriei de apărare a Bulgariei.

„Atacul hibrid” cu drone de la Leipzig

Incidentele din Italia și Bulgaria au loc pe fondul unei anchete separate privind un presupus atac cu drone la Aeroportul Leipzig/Halle din Germania, săptămâna trecută.

O dronă, despre care se presupune că era echipată cu explozivi, a fost găsită în apropierea unui avion de marfă ucrainean la aeroport, în timp ce o a doua dronă suspectă s-a ciocnit cu un avion de marfă în timpul unei manevre de reluare a aterizării, acesta aterizând în siguranță, cu avarii minore.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a calificat incidentul de la Leipzig drept un „atac hibrid” și a declarat că nu poate exclude implicarea „puterilor străine”.

Potrivit unor rapoarte ale presei americane, oficialii serviciilor de informații din SUA ar fi evaluat că Rusia se află probabil în spatele complotului, deși autoritățile germane nu au identificat încă un suspect.

În ultimii ani, forţele armate germane, Bundeswehr, au raportat o creştere semnificativă a numărului de drone observate, cu câteva sute de survolări suspecte raportate deasupra obiectivelor militare,

Mediul de securitate din Germania şi Europa s-a schimbat fundamental în ultimii ani. Germania se confruntă acum, zi de zi, cu ameninţări hibride, inclusiv dezinformare, atacuri cibernetice, spionaj şi sabotaj

Cele trei incidente sunt investigate separat și, în prezent, nu există dovezi care să stabilească o legătură între ele sau care să arate că vreuna dintre exploziile de la fabricile de muniție a fost cauzată de o interferență străină.

Totuși, faptul că au avut loc la intervale atât de scurte atrage atenția, în contextul în care autoritățile europene evaluează riscul de sabotaj și alte forme de activitate hibridă.

Editor : M.C