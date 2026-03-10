Live TV

Exporturile Chinei au crescut cu peste 20% în ciuda tarifelor comerciale impuse de Trump

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png (85)
Xi Jinping şi Donald Trump. Foto: Profimedia/ Getty Images

Exporturile Chinei au crescut cu peste 20% în primele două luni ale anului, aproape de trei ori mai mult decât estimările economiștilor, în pofida tensiunilor comerciale cu Statele Unite și a tarifelor impuse de administrația Trump. Datele oficiale arată că avansul puternic al exporturilor ar putea duce la depășirea excedentului comercial record înregistrat de Beijing în 2025, scrie BBC.

Datele oficiale arată că exporturile au crescut cu peste 20% în ianuarie și februarie, aproape de trei ori mai mult decât estimaseră economiștii. Această evoluție pune țara pe traiectoria de a depăși excedentul comercial anual record înregistrat în 2025.

Anunțul vine în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, este așteptat să viziteze China la începutul lunii aprilie, pentru o întâlnire cu omologul său chinez, Xi Jinping.

A doua cea mai mare economie a lumii se bazează în mare măsură pe exporturi, în timp ce se confruntă cu mai multe probleme interne, inclusiv consum slab al populației, o populație în scădere și o criză pe piața imobiliară.

Beijingul combină, de obicei, datele comerciale din ianuarie și februarie pentru a corecta distorsiunile provocate de sărbătoarea Anului Nou Lunar, care cade în date diferite în fiecare an.

Exporturile Chinei au fost impulsionate de cererea puternică pentru produse electronice, în timp ce livrările de produse agricole și bunuri manufacturate au crescut, de asemenea.

Comerțul cu țările europene a crescut cu 27,8%, în timp ce exporturile către țările ASEAN, un grup de state din Asia de Sud-Est care include Thailanda, Singapore și Filipine, au urcat cu aproape 30%.

În schimb, exporturile Chinei către Statele Unite au scăzut cu peste 10%, după ce Donald Trump a impus tarife și alte măsuri pentru a aborda dezechilibrele comerciale dintre cele două țări.

Săptămâna trecută, China și-a stabilit o țintă anuală de creștere economică de 4,5%–5%, mai mică decât obiectivul de 5% din 2025, care fusese atins în mare parte datorită exporturilor.

Exporturile au fost principalul motor al economiei Chinei, susținând creșterea în ciuda consumului intern slab și a crizei din sectorul imobiliar.

Întâlnirea dintre Trump și Xi are loc în contextul în care China, la fel ca multe țări din Asia, se confruntă cu impactul economic al războiului dintre SUA și Israel cu Iranul, conflict care a perturbat piața globală a energiei.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
petrolier în ocean
4
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în...
camera deputatilor in sedinta
5
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc...
Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii: "Tocmai am vorbit cu prim-ministrul”
Digi Sport
Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii: "Tocmai am vorbit cu prim-ministrul”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump Jr. și Eric Trump
Domeniul în care fiii cei mari ai lui Donald Trump au ales să investească, trezind din nou suspiciuni de conflict de interese
Trump US Germany
„Europa are nevoie de lideri, nu de vasali”. Friedrich Merz, criticat în Spania pentru deferența față de Donald Trump
depozit petrol - iran - 8 martie 2026
Iranul amenință că blocada petrolieră va continua până la oprirea atacurilor. Garda Revoluționară: Încheierea războiului o decidem noi
profimedia-1079236515
Primele atacuri ale SUA asupra Iranului au costat Pentagonul o sumă exorbitantă. Îngrijorări legate de stocurile de armament avansat
Donald Trump / Vladimir Putin
Trump spune că vrea să relaxeze sancțiunile legate de petrol pentru anumite țări, în urma discuției telefonice cu Putin
Recomandările redacţiei
rebelii Houthi din Yemen
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat...
fata pe leagan in padure
Meteorologii anunță vreme caldă până la începutul lunii aprilie: ce...
cască pilot
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force...
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
Medicul demis după scandalul de la centrul de arși Floreasca îl dă în...
Ultimele știri
Noi scumpiri la pompă în România, peste noapte. Cât costă azi un litru de benzină și de motorină
Reacția Australiei, după ce cinci jucătoare din naţionala de fotbal a Iranului au părăsit cantonamentul. Premierul, lăudat de Trump
Gabriela Firea se declară revoltată de lipsa unui buget adoptat în Parlament: „Una stabilim în Coaliţie şi alta aplică Executivul”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, supranumită cea mai frumoasă fată din lume, s-a logodit la 24 de ani. Cine este bărbatul...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia...
Fanatik.ro
Cum au ajuns investitori cu afaceri în Rusia în contractul de un miliard de euro pentru blindatele Armatei...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Mirel Rădoi revine la FCSB după ce l-a făcut praf pe Gigi Becali! E o trădare pentru fanii Craiovei?
Adevărul
Cum s-au separat interesele SUA și ale Israelului în conflictul din Iran. Explicațiile profesorului Radu Carp
Playtech
Ce este pensia personală paneuropeană şi cum funcţionează pentru românii care lucrează în străinătate. Se mai...
Digi FM
Era om al străzii și avea o zi groaznică la muncă. Gestul banal care i-a schimbat viața peste noapte: „Cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mesajul lui Gigi Becali care l-a făcut pe Mirel Rădoi să se răzgândească
Pro FM
Mădălina Ghenea și picioarele ei interminabile fură toți ochii. Pe plajă sau în rochie minusculă cu tocuri...
Film Now
Christina Applegate a dezvăluit numele starului rock pentru care l-a părăsit pe Brad Pitt: Nu am mai vorbit...
Adevarul
Misterele unuia dintre cele mai controversate evenimente ale secolului XX. Moartea lui Kennedy, încă o...
Newsweek
La ce oră va intra pensia pe card joi, 12 martie? Care pensionari iau un bonus record de aproape 2.700 de lei?
Digi FM
„Nu înțelegem ce s-a întâmplat”. Tragedie fără margini într-o familie, după ce o mamă și-a ucis copiii și s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu organismul tău dacă mănânci sardine la conservă în mod regulat. Iată ce spun nutriționiștii
Digi Animal World
Motivul pentru care un cățeluș dormea mereu în același loc. Stăpâna a izbucnit în lacrimi când a aflat...
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Angelina Jolie surprinde fanii cu un bob blond pe platourile de filmare din Londra. Noul look este pentru...