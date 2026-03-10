Exporturile Chinei au crescut cu peste 20% în ciuda tarifelor comerciale impuse de Trump

Exporturile Chinei au crescut cu peste 20% în primele două luni ale anului, aproape de trei ori mai mult decât estimările economiștilor, în pofida tensiunilor comerciale cu Statele Unite și a tarifelor impuse de administrația Trump. Datele oficiale arată că avansul puternic al exporturilor ar putea duce la depășirea excedentului comercial record înregistrat de Beijing în 2025, scrie BBC.

Datele oficiale arată că exporturile au crescut cu peste 20% în ianuarie și februarie, aproape de trei ori mai mult decât estimaseră economiștii. Această evoluție pune țara pe traiectoria de a depăși excedentul comercial anual record înregistrat în 2025.

Anunțul vine în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, este așteptat să viziteze China la începutul lunii aprilie, pentru o întâlnire cu omologul său chinez, Xi Jinping.

A doua cea mai mare economie a lumii se bazează în mare măsură pe exporturi, în timp ce se confruntă cu mai multe probleme interne, inclusiv consum slab al populației, o populație în scădere și o criză pe piața imobiliară.

Beijingul combină, de obicei, datele comerciale din ianuarie și februarie pentru a corecta distorsiunile provocate de sărbătoarea Anului Nou Lunar, care cade în date diferite în fiecare an.

Exporturile Chinei au fost impulsionate de cererea puternică pentru produse electronice, în timp ce livrările de produse agricole și bunuri manufacturate au crescut, de asemenea.

Comerțul cu țările europene a crescut cu 27,8%, în timp ce exporturile către țările ASEAN, un grup de state din Asia de Sud-Est care include Thailanda, Singapore și Filipine, au urcat cu aproape 30%.

În schimb, exporturile Chinei către Statele Unite au scăzut cu peste 10%, după ce Donald Trump a impus tarife și alte măsuri pentru a aborda dezechilibrele comerciale dintre cele două țări.

Săptămâna trecută, China și-a stabilit o țintă anuală de creștere economică de 4,5%–5%, mai mică decât obiectivul de 5% din 2025, care fusese atins în mare parte datorită exporturilor.

Exporturile au fost principalul motor al economiei Chinei, susținând creșterea în ciuda consumului intern slab și a crizei din sectorul imobiliar.

Întâlnirea dintre Trump și Xi are loc în contextul în care China, la fel ca multe țări din Asia, se confruntă cu impactul economic al războiului dintre SUA și Israel cu Iranul, conflict care a perturbat piața globală a energiei.

