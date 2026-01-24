Live TV

Exporturile de aur ale Rusiei către China au crescut cu 800%. Livrări record pe fondul sancțiunilor

Rusia a majorat de nouă ori exporturile fizice de aur către China în 2025, până la 25,3 tone, ceea ce înseamnă o creștere de 800%, potrivit datelor vămii chineze citate de RIA Novosti. În termeni valorici, livrările au crescut de 14,6 ori, ajungând la 3,29 miliarde de dolari. Atât volumul, cât și valoarea reprezintă maxime istorice pentru relațiile comerciale dintre Rusia și China, informează The Moscow Times.

Un vârf al exporturilor a fost înregistrat în decembrie 2025, când Rusia a livrat către China aur în valoare de 1,35 miliarde de dolari, echivalentul a 10 tone, cel mai ridicat nivel lunar din istoria schimburilor comerciale dintre cele două state.

Chiar și așa, Rusia s-a clasat anul trecut pe locul șapte în rândul exportatorilor de aur către China, în funcție de volumul livrărilor. Pe primul loc s-a situat Elveția, cu exporturi de aur în valoare de 25,73 miliarde de dolari, urmată de Canada (11,06 miliarde de dolari), Africa de Sud (9,42 miliarde de dolari), Australia (8,77 miliarde de dolari) și Kârgâzstan (4,95 miliarde de dolari). În 2024, Rusia ocupa locul 11 în acest clasament.

Creșterea semnificativă a importurilor chineze de aur are loc pe fondul extinderii rezervelor de aur ale Beijingului și al unei politici deliberate de reducere a dependenței de dolarul american. Potrivit Financial Times, importurile reale de aur ale Chinei în 2025 ar fi putut fi de câteva ori mai mari decât cele raportate oficial.

Estimările Societe Generale indică un volum al achizițiilor de aproximativ 250 de tone, adică peste o treime din totalul cumpărărilor realizate de băncile centrale din întreaga lume în cursul anului trecut.

Conform calculelor companiei de consultanță „Tehnologii de încredere”, în perioada ianuarie–iunie a anului trecut, producția de aur a Rusiei a crescut cu 5,5% față de aceeași perioadă a anului anterior, ajungând la 160 de tone. Analiștii estimau că, la finalul anului, producția totală va atinge 345 de tone, în creștere cu 45% față de anul precedent, după un nivel de aproximativ 330 de tone în 2024.

În paralel, după declanșarea războiului din Ucraina și înăsprirea sancțiunilor internaționale, exporturile totale de aur ale Rusiei s-au redus cu 40%, de la 261 de tone în 2022 la 158 de tone în 2024.

Datele Ministerului rus al Finanțelor arată că, în perioada 2022–2025, volumul de aur din Fondul Național de Bunăstare, utilizat de autorități pentru acoperirea deficitelor bugetare, s-a redus cu 71%. La 1 ianuarie 2025, în fond mai rămăseseră 160,2 tone de aur, păstrate în conturi nealocate la banca centrală, comparativ cu 554,9 tone în mai 2022.

