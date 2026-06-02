Exporturile israeliene de armament au ajuns la nivel record, multe dintre ele sunt „mega-contracte”. Creștere cu 30% față de 2024

Exporturile israeliene de armament au atins un nivel record pentru al cincilea an consecutiv, depăşind 19 miliarde de dolari (aproximativ 16,5 miliarde de euro) în 2025, datorită în special sistemelor de apărare antiaeriană, a anunţat marţi Ministerul israelian al Apărării, relatează AFP.

Potrivit ministerului, aceasta este cea mai mare sumă înregistrată vreodată de Israel în acest sector, reprezentând „o creştere de aproape 30% faţă de anul precedent”.

Sistemele de rachete şi de apărare antiaeriană au reprezentat 29% din contractele încheiate de Israel, potrivit aceluiaşi comunicat.

Ţările europene sunt beneficiarele a 36% din exporturile israeliene de armament în 2025, urmate de cele din regiunea Asia-Pacific (32%) şi Orientul Mijlociu şi Africa de Nord (15%).

Dintre sutele de contracte noi semnate, mai mult de jumătate au fost „mega-contracte” în valoare de 100 de milioane de dolari sau mai mult, se arată în comunicat.

Israelul se numără printre principalii exportatori de armament din lume. Ministerul Apărării atribuie cifrele record de vânzări în special interesului internaţional pentru sistemele utilizate în războaiele purtate de Israel după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

„Există o legătură clară şi incontestabilă între succesele obţinute de Forţele de Apărare Israeliene (IDF) pe toate fronturile, capacităţile extraordinare ale industriei de apărare israeliene şi succesul exporturilor israeliene de apărare la nivel mondial”, a declarat ministrul apărării, Israel Katz, în comunicat.

În aprilie, Ministerul Apărării şi-a anunţat intenţia de a accelera producţia de rachete interceptoare Arrow.

Anunţul are loc în urma întrebărilor ridicate în mass-media internaţională cu privire la stocurile de interceptoare pentru rachete balistice ale Israelului, în special în contextul războiului cu Iranul lansat la începutul acestui an.

