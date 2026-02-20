Live TV

Exporturile militare ale Ucrainei ar putea ajunge la câteva miliarde de dolari în 2026

Data publicării:
gloante ucraina arme
Foto: Getty Images
Ucraina ar putea exporta în acest an produse şi servicii militare în valoare de câteva miliarde de dolari, după ce a autorizat primele vânzări în străinătate de la debutul războiului şi analizează introducerea unei taxe pe aceste exporturi, a declarat un înalt oficial ucrainean pentru Reuters.

La începutul acestei luni, comisia de stat responsabilă de emiterea autorizaţiilor a aprobat majoritatea celor 40 de cereri depuse de producătorii din sectorul apărării, a declarat Davyd Aloian, secretar adjunct la Consiliul Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, mai spune Reuters preluată de Agerpres.

Ucraina a oprit exporturile de arme după debutul invaziei ruseşti din februarie 2022 şi s-a bazat pe livrările ţărilor partenere pentru a se apăra. În paralel, Kievul a investit masiv în propria industrie de apărare, în special în dezvoltarea de drone şi rachete, ceea ce a dus la un boom al tehnologiei militare în ultimii ani.

Întrebat despre potenţialul de export pentru acest an, Aloian a precizat: „ţinând cont de produsele gata fabricate, piesele de schimb, componentele şi serviciile care pot fi furnizate, acesta se ridică la câteva miliarde de dolari”. Per total, potenţialul este „semnificativ mai mare” decât exporturile de dinainte de război.

Cu toate acestea, oficialul a subliniat că nu este de aşteptat un boom imediat al exporturilor. „Nevoile militare ale Ucrainei trebuie să fie pe primul loc”, a spus Aloian, în contextul avansului trupelor ruse în est şi al atacurilor aeriene asupra oraşelor aflate departe de linia frontului.

Interes din partea aliaţilor

Potrivit lui Aloian, aliaţii Ucrainei şi-au exprimat interesul pentru tehnologia militară ucraineană de ultimă generaţie. Germania, Marea Britanie, SUA, ţările nordice, trei state din Orientul Mijlociu şi cel puţin o ţară asiatică se numără printre cei interesaţi.

Una dintre ţările din Orientul Mijlociu, cu o lungă istorie de cooperare în domeniul armamentului cu Ucraina, explorează oportunităţi în domeniul dronelor şi al vehiculelor grele, fără ca oficialul să dezvăluie numele statului.

Prioritate pentru prima linie

Prioritate vor avea exporturile către statele care susţin puternic Kievul, a punctat Davyd Aloian. În acelaşi timp, Ucraina vrea să încurajeze firmele mixte şi alte forme de cooperare cu parteneri străini, pentru a atrage resurse financiare, a crea noi lanţuri de aprovizionare pentru front şi a avea acces la tehnologii noi.

Producătorii de armament au făcut presiuni pentru reluarea exporturilor, avertizând că riscă să piardă oportunităţi pe piaţa globală. Unii au înfiinţat deja subsidiare în străinătate.

„Nu există nicio dorinţă sau obiectiv de a bloca toţi producătorii aici... Există o abordare, iar aceasta se concentrează pe crearea unui sistem care să prioritizeze prima linie şi interesele naţionale. Şi apoi vin interesele comerciale”, a transmis Aloian.

Oficialul a adăugat că este analizată şi introducerea unei taxe la export pentru producătorii de armament. Deşi nu a fost luată o decizie finală, el consideră că reluarea exporturilor este justificată, deoarece veniturile obţinute ar putea finanţa nevoile militare ale Ucrainei.

