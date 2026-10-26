Live TV

„Extrem de jenant şi inacceptabil”. Participarea șefului Audi la un miting electoral alături de Trump a stârnit furie în Germania

Data publicării:
Trump și Gernot Dollner
Participarea șefului Audi la un miting electoral alături de Trump a stârnit furie în Germania. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele celui mai puternic sindicat german IG Metall, Christiane Benner, a criticat luni în mod vehement participarea directorului producătorului auto german Audi la un miting electoral alături de Donald Trump, ocazie cu care a fost anunţată o investiţie de patru miliarde de dolari a Audi în prima sa uzină din SUA, informează AFP și Agerpres.

„Modul în care Gernot Dollner (-directorul general de la Audi-n.r.) s-a prezentat pe sine şi Audi în Statele Unite este extrem de jenant şi inacceptabil din punct de vedere politic”, a declarat Christiane Benner, într-un comunicat de presă. Potrivit acesteia, CEO-ul Audi a încălcat în mod flagrant regulile interne ale companiei care impun neutralitatea politică în perioada premergătoare alegerilor.

Sâmbătă, Dollner a apărut alături de preşedintele SUA la un miting electoral organizat de partidul republican în statul Georgia, unde Donald Trump a anunţat o investiţie de 4,2 miliarde de dolari din partea producătorului auto german în construirea primei sale fabrici din SUA.

Ulterior, Audi a confirmat în mod oficial investiţia în noua uzină, care se aşteaptă să producă 200.000 de vehicule pe an şi să creeze aproximativ 4.500 de locuri de muncă.

Dincolo de criticile sale la adresa şefului Audi, liderul sindical a subliniat că proiectul uzinei din SUA nu a trecut încă de toate etapele de aprobare în cadrul grupului Volkswagen. „Decizia finală” privind o nouă fabrică în Statele Unite trebuie să primească aprobarea organismelor competente, iar votul final va fi dat "pe bună dreptate" de consiliul de supraveghere al Volkswagen, a insistat Christiane Benner, prima femeie numită în postul de preşedinte al IG Mettal.

Investiţia de patru miliarde de dolari a Audi vine într-un moment în care compania mamă, grupul Volkswagen, a început un vast program de reducere a costurilor şi a locurilor de muncă în Germania. Uzina Audi de la Neckarsulm, Germania, care are aproximativ 15.000 de angajaţi, este vizată în mod special de măsurile de reducere a costurilor. Şi alte locuri de muncă din Germania ar putea dispărea dacă unele dintre modelele mărcii Audi ar fi produse la viitoarea fabrică americană.

Rivalii germani ai Audi au deja fabrici importante în SUA: BMW în Carolina de Sud şi Mercedes-Benz în Alabama. Cu toate acestea, construcţia acestor uzine a fost decisă într-un context economic şi comercial foarte diferit, cu mult înainte de actualul val de anunţuri de investiţii în spatele cărora stau tarifele vamale suplimentare impuse de administraţia Trump.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
1
„PSD şi-a găsit naşul”. Lider PNL: Ilie Bolojan e cel care va înjumătăţi numărul de...
Ce se împarte de Sf. Dumitru. Foto Getty Images
2
Ce se împarte de Sfântul Dumitru 2026: Preotul explică lista alimentelor permise pentru...
Sfântul Dumitru 2026. Foto Getty Images
3
Sfântul Dumitru se sărbătorește pe 26 sau pe 27 octombrie? De ce sunt două praznice...
o persoana are in mana mai multe bancnote
4
Ministrul Muncii anunță că pregătește indexarea pensiilor: „După doi ani, pensionarii nu...
ID263860-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
5
Oana Gheorghiu, după criticile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: „Atacurile politice...
Primele indicii despre câștigătorul Balonului de Aur 2026. Lovitură de teatru
Digi Sport
Primele indicii despre câștigătorul Balonului de Aur 2026. Lovitură de teatru
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin (1)
Capcana lui Putin: condiția care vizează direct România. De ce vrea Kremlinul Europa la negocierile privind Ucraina (The Telegraph)
benjamin netanyahu si donald trump
Trump spune că Netanyahu este un „războinic excepţional” și le cere israelienilor să-l voteze la alegerile legislative de marţi
U.S.-WASHINGTON D.C.-TRUMP-HUNGARY-PM-MEETING
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
donald trump profimedia
Donald Trump jignește Norvegia după ce Comitetul Nobel nu i-a dat premiul pentru pace
soldati sua participa la exercitii militare
Mitul „victoriei abandonate” distruge armata SUA. De ce este Washingtonul condamnat să repete greșelile care i-au adus multe înfrângeri
Recomandările redacţiei
INSTANT_PSD_GRINDEANU_006INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu: „Taxele pentru români și companiile românești nu vor...
BUCURESTI - BNR - INTREVEDERE PREMIER - 26 OCT 2026
Premierul Luca Niculescu se întâlnește cu Mugur Isărescu, la BNR, în...
INSTANT_PSD_GRINDEANU_001INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu va cere angajarea răspunderii Guvernului pentru două...
oameni cu umbrela pe strada
Alertă de ploi şi vânt: ANM a emis două alerte cod galben. La munte...
Ultimele știri
Cosmin Marinescu, viceguvernator BNR: „România este pe cale să înregistreze un record european de menținere a dobânzii-cheie”
Digisport.ro trece la nivelul următor: design modern, acces rapid, conținut video exclusiv
Andy Burnham exclude revenirea Marii Britanii în UE în actuala legislatură şi promite un acord mai bun cu Bruxelles-ul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii scapă de stres și griji până pe 21 noiembrie 2026. Au intrat într-o perioadă de liniște și schimbări...
Cancan
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Fanatik.ro
Marius Șumudică, reacție dură la adresa lui Nuno Campos după CFR Cluj – Dinamo 2-2: „Mai calcă puțin frâna cu...
editiadedimineata.ro
Imaginile cu Pantera Roz de la protestele din Franța sunt generate cu inteligența artificială
Fanatik.ro
16 jucători de top de la cele 16 echipe din SuperLiga au ales: cine va câștiga Balonul de Aur 2026. Sondaj...
Adevărul
Rareș Bogdan și-ar fi dorit alegeri anticipate deoarece „Bolojan ar fi pierdut șefia PNL”: „Am apărat prea...
Digieconomic
Taxă suplimentară de 2 euro pentru coletele din afara UE, de la 1 noiembrie. Cine o plătește și cum se...
Digi FM
La 60 de ani, Janet Jackson continuă să atragă toate privirile. Artista a fost imaginea eleganței într-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză uriașă! Era dat câștigător, dar a luat o decizie radicală: NU mai merge la ceremonia Balonului de Aur
Pro FM
S-a despărțit recent de iubita actriță, iar acum a fost surprins ținând-o de mână pe Sofia Vergara. Cine este...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rita Wilson, la 70 de ani. Povestea de viață a soției lui Tom Hanks: cariera, lupta cu cancerul și momentul...
Adevarul
De ce elevii francezi mărșăluiesc pe străzi pentru probleme care în România sunt „o nimica toată”. Explicația...
Newsweek
Economist anunță „apocalipsa” pentru pensionari. Pensia medie va crește cu 80 lei. Cum răspunde Florin Manole
Digi FM
În campanie pentru democraţi, Obama îl atacă dur pe Trump: „A decis să înceapă un război inutil pe care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
Peștele cu față de om care a devenit viral în mediul online. Gura și nasul sunt clar vizibile
Film Now
A cucerit Hollywoodul, apoi a dispărut. Evangeline Lilly explică de ce a renunțat la actorie: "Am urât mereu...
UTV
Andreea Antonescu explică de ce s-a îndepărtat de Andreea Bălan. „Nu cred că totul poate fi explicat prin...