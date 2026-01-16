Extrema dreaptă din Germania începe să se dezică de Donald Trump. Și în Franța, partidul lui Marine Le Pen e critic față de american

Dreapta germană a primit un sprijin consistent din partea lui Elon Musk, înregimentat în administrația americană, a lui JD Vance și din partea lui Donald Trump însuși. Doar că schimbările de opinie ale publicului german fac ca acum AfD să-și nuanțeze poziția. Pe măsură ce opinia publică din țară se întoarce din ce în ce mai mult împotriva președintelui SUA din cauza amenințărilor sale de a confisca Groenlanda, AfD vede dezavantajele aliniamentului său puternic față de acesta.

Partidul german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a căutat de mult timp să stabilească legături strânse cu administrația Trump, în încercarea sa de a găsi aliați internaționali puternici și de a pune capăt izolării sale politice pe plan intern, scrie Politico.

Însă, pe măsură ce opinia publică din Germania se întoarce din ce în ce mai mult împotriva președintelui american Donald Trump și a intervenționismului său extern — în special a declarațiilor sale privind preluarea controlului asupra Groenlandei și arestarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro — liderii AfD își recalibrează poziția, distanțându-se de președintele american pe care îl susțineau anterior.

„El a încălcat o promisiune electorală fundamentală, și anume aceea de a nu se amesteca în treburile altor țări, și trebuie să explice acest lucru propriilor alegători”, a declarat Alice Weidel, una dintre liderele naționale ale AfD, la începutul acestei săptămâni.

Alături de Weidel, Tino Chrupalla, celălalt lider național al AfD, l-a apărat parțial pe Trump pentru că urmărește ceea ce el percepe a fi interesele americane în „sfera de influență” a țării. În același timp, el a condamnat și abordarea adoptată de Trump.

„Metodele sălbatice ale Vestului Sălbatic trebuie respinse aici, iar scopul nu justifică întotdeauna mijloacele.”

Prin distanțarea de Trump, liderii AfD urmează calea partidului de extremă dreapta Rassemblement National al Marinei Le Pen din Franța, ai cărui lideri, din cauza profundului dispreț față de președintele american, au fost mult mai critici față de Trump și consideră deschiderea administrației sale față de naționaliștii europeni ca fiind o povară. Ca răspuns la poziția lui Trump față de Groenlanda și Venezuela, de exemplu, președintele Raliului Național, Jordan Bardella, l-a acuzat recent pe liderul american că nutrește „ambiții imperiale”.

