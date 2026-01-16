Live TV

Extrema dreaptă din Germania începe să se dezică de Donald Trump. Și în Franța, partidul lui Marine Le Pen e critic față de american

Data publicării:
Donald Trump
Foto: Profimedia

Dreapta germană a primit un sprijin consistent din partea lui Elon Musk, înregimentat în administrația americană, a lui JD Vance și din partea lui Donald Trump însuși. Doar că schimbările de opinie ale publicului german fac ca acum AfD să-și nuanțeze poziția. Pe măsură ce opinia publică din țară se întoarce din ce în ce mai mult împotriva președintelui SUA din cauza amenințărilor sale de a confisca Groenlanda, AfD vede dezavantajele aliniamentului său puternic față de acesta.

Partidul german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a căutat de mult timp să stabilească legături strânse cu administrația Trump, în încercarea sa de a găsi aliați internaționali puternici și de a pune capăt izolării sale politice pe plan intern, scrie Politico.

Însă, pe măsură ce opinia publică din Germania se întoarce din ce în ce mai mult împotriva președintelui american Donald Trump și a intervenționismului său extern — în special a declarațiilor sale privind preluarea controlului asupra Groenlandei și arestarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro — liderii AfD își recalibrează poziția, distanțându-se de președintele american pe care îl susțineau anterior.

„El a încălcat o promisiune electorală fundamentală, și anume aceea de a nu se amesteca în treburile altor țări, și trebuie să explice acest lucru propriilor alegători”, a declarat Alice Weidel, una dintre liderele naționale ale AfD, la începutul acestei săptămâni.

Alături de Weidel, Tino Chrupalla, celălalt lider național al AfD, l-a apărat parțial pe Trump pentru că urmărește ceea ce el percepe a fi interesele americane în „sfera de influență” a țării. În același timp, el a condamnat și abordarea adoptată de Trump.

„Metodele sălbatice ale Vestului Sălbatic trebuie respinse aici, iar scopul nu justifică întotdeauna mijloacele.”

Prin distanțarea de Trump, liderii AfD urmează calea partidului de extremă dreapta Rassemblement National al Marinei Le Pen din Franța, ai cărui lideri, din cauza profundului dispreț față de președintele american, au fost mult mai critici față de Trump și consideră deschiderea administrației sale față de naționaliștii europeni ca fiind o povară. Ca răspuns la poziția lui Trump față de Groenlanda și Venezuela, de exemplu, președintele Raliului Național, Jordan Bardella, l-a acuzat recent pe liderul american că nutrește „ambiții imperiale”.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
1
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
2
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
profimedia-1066130305
3
Donald Trump a vorbit la telefon cu președinta interimară a Venezuelei. Delcy Rodriguez...
soldat rus capturat
4
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață...
bancnote de 100 de lei
5
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a...
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Digi Sport
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, și președintele SUA, Donald Trump
Directorul CIA s-a întâlnit cu președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, la ordinul lui Donald Trump. Ce mesaj i-a transmis
Michael O'Leary
Șeful Ryanair, într-o ieșire corporatistă către politic: „Trump este un mincinos, iar Parlamentul European, o discuție de idioți”
trump machado nobel casa alba
„Jenant, e lipsă de respect”. Indignare în Norvegia, după ce Maria Corina Machado i-a dat lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace
c1f55f6d-8d90-4a17-89a0-43e76882225d
Militari europeni în Groenlanda: Europa răspunde presiunilor lui Trump. Alice Rufo: „Un semnal către întreaga lume”
Donald Trump
Donații de 800.000 de dolari pentru angajatul Ford care l-a huiduit pe Trump. „Soarta nu îți surâde des. Când o face, profiți”
Recomandările redacţiei
curtea de apel bucuresti-1
Curtea de Apel București a amânat decizia privind cererile de...
Vladimir Putin
Tentativă de sabotaj a Rusiei în România. Misiuni executate de...
Ministerul Afacerilor Externe.
Un cetăţean român, deținut politic în Venezuela, a fost eliberat și...
photo-collage.png (48)
Pericol pe o pârtie din Poiana Brașov. Un cablu de telecabină s-a...
Ultimele știri
Ministrul Dragoş Pîslaru, reacție după o nouă amânare CCR: „Avem nevoie de decizii curajoase şi asumate”
China amenință direct Taiwanul: „Toate opțiunile care pot pedepsi forțele separatiste pentru independența Taipeiului rămân pe masă”
Armata rusă a avut în 2025 mai puțini soldați noi decât în anul precedent. Anunțul lui Dmitri Medvedev despre câți au fost recrutați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jay Leno spune că oamenii sunt uluiți că a rămas lângă soția bolnavă de demență: "Dacă rămâi și îți faci...
Cancan
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Fanatik.ro
Carmen și Klaus Iohannis, restanți și la impozitele locale. Primăria Sibiu îi somează să-și achite datoriile
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Dezvăluirile fostului jucător de la FCSB, cu Edi Iordănescu antrenor: „Se vedea că e șeful vestiarului”...
Adevărul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Playtech
Gerul adevărat abia acum se instalează! Va fi mai frig ca până acum, aerul siberian ajunge în România
Digi FM
Theo Rose nu îi cere niciodată bani soțului. Nici măcar când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să...
Digi Sport
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o parcare
Pro FM
Raluka, distracție în costum de baie, în Brazilia, alături de iubit. Poza care a stârnit speculații privind...
Film Now
„Te iubesc, Khalessi”. Jason Momoa și Emilia Clarke, la 15 ani de la debutul în „Game Of Thrones”. Zâmbetul...
Adevarul
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați...
Newsweek
Ce greșeală incredibilă îi poate lăsa pe pensionari fără pensie? 8 cazuri în care plata pensiei încetează
Digi FM
Chelnerița acuzată că ar fi provocat incendiul de Anul Nou din Elveția a fost obligată de șefi să poarte o...
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
Val de reacții după ce un bărbat a intrat călare pe un cal într-un magazin: „Este complet lipsit de respect”
Film Now
Ashton Kutcher, declarații rare despre Demi Moore, fosta lui soție: "Sunt atât de mândru de ea". Au revenit...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...