Extrema-dreaptă germană AfD a adoptat oficial un program de guvernare descris drept „radical”, de orientare pro-rusă

Alternative für Deutschland (AfD) se află pe un trend ascendent în sondajele de opinie din landul estic Saxonia-Anhalt și ar putea obține majoritatea absolută la alegerile regionale din septembrie. Potrivit BBC, ar fi pentru prima dată când un partid de extremă dreapta ajunge la putere într-un land german de la Al Doilea Război Mondial. În acest weekend, AfD a adoptat oficial un program de guvernare descris drept „radical” și orientat pro-etnic german pentru Saxonia-Anhalt, în cadrul unui congres de partid organizat la Magdeburg.

Candidatul principal al formațiunii politice în acest land, Ulrich Siegmund, o vedetă TikTok care a fost ovaționată în picioare de delegați, a declarat că este un moment istoric, nu doar pentru Saxonia-Anhalt.

„Întreaga Germanie urmărește aceste alegeri istorice. Părți din Europa urmăresc aceste alegeri istorice. Părți din lume urmăresc aceste alegeri istorice, pentru că de aici poate începe, în sfârșit, schimbarea politică și în Germania”, a spus el la conferință.

„Să ne recâștigăm țara”, varianta germană: program de 150 de pagini

El a afirmat că partidul său are curajul să vorbească despre ceea ce nu merge bine în Germania: „că nu ne mai simțim în siguranță, că abia ne mai simțim acasă, că nu ne mai recunoaștem patria.” „Să ne recâștigăm țara”, a adăugat el.

Programul, care are peste 150 de pagini, include planuri ample de reformare a Saxoniei-Anhalt, prin restricționarea imigrației și sprijinirea familiilor numeroase de origine germană. De asemenea, propune îmbunătățirea relațiilor cu Rusia, în contradicție directă cu politica guvernului federal, care susține Ucraina.

„Spunem da deportărilor consecvente, spunem da grădinițelor gratuite, spunem da remigrației”, a declarat Ulrich Siegmund.

Unele dintre propuneri par dificil de aplicat la nivel regional, necesitând decizii la nivel federal, însă altele sunt considerate realizabile.

Scenariu de coșmar pentru Saxonia-Anhalt

Eva von Angern, liderul grupului parlamentar al partidului de stânga Die Linke din Saxonia-Anhalt, a descris planurile AfD drept „un scenariu de coșmar pentru Saxonia-Anhalt și pentru democrația noastră”. Ea a acuzat partidul că promovează un stat autoritar care ar limita sever drepturile fundamentale.

Acuzând AfD că promovează „fantezii inumane de omnipotență”, ea a spus că publicul trebuie să cunoască „adevărurile incomode” despre partid și „consecințele foarte negative pentru ei personal dacă AfD ar guverna în Saxonia-Anhalt”.

Saxonia-Anhalt, la fel ca mare parte din fosta Germanie de Est comunistă, este un bastion al AfD, însă partidul câștigă teren la nivel național.

La alegerile federale de anul trecut, AfD s-a clasat pe locul al doilea, obținând un număr record de 152 de mandate în parlamentul de 630 de locuri, cu 20,8% din voturi.

Filiala regională a AfD din Saxonia-Anhalt a fost clasificată drept „organizație extremistă de extremă dreapta” de către Oficiul pentru Protecția Constituției în 2023.

Programul indică direcția în care va merge partidul

Observatorii spun că programul de guvernare din Saxonia-Anhalt indică direcția în care partidul ar putea merge dacă va câștiga mai multă putere la nivel național.

Proiectul de manifest, analizat de BBC, afirmă că este necesară „o întoarcere completă” în politica de migrație și solicită măsuri pentru a opri ceea ce numește „migrația în masă ilegală, străină cultural și anti-națională”.

Acestea includ planuri de deportare a refugiaților și solicitanților de azil sau de cazare a acestora în centre centralizate.

Documentul conține numeroase referiri la termenul controversat „remigrație”, care presupune îndepărtarea în masă a persoanelor cu origini „non-germane”.

În urmă cu doi ani, opinia publică germană a fost șocată de informațiile potrivit cărora lideri AfD au participat la o întâlnire la Potsdam, unde s-ar fi discutat despre deportări în masă. În prezent, însă, termenul a devenit central în programul partidului.

Manifestul solicită în mod explicit „remigrarea” ucrainenilor, adică întoarcerea acestora în țara lor.

„Opriți recunoașterea ucrainenilor ca refugiați de război!”, se arată în document.

Manifestul are o orientare clar pro-rusă

„Actualele politici anti-ruse ale partidelor consacrate… nu sunt în interesul Germaniei”, se afirmă în text. De asemenea, se cere ridicarea sancțiunilor energetice împotriva Rusiei și introducerea unui număr mai mare de ore de limba rusă în școli.

Un element central al programului AfD îl reprezintă sprijinul pentru familiile numeroase de etnie germană.

Saxonia-Anhalt are cea mai îmbătrânită populație din Germania, iar proporția persoanelor în vârstă este în creștere.

AfD susține că dorește să combată „dispariția poporului german” prin reduceri de taxe pentru familiile numeroase și prin oferirea de servicii gratuite de îngrijire a copiilor.

Partidul promovează o viziune foarte conservatoare asupra familiei, pe care o definește ca fiind formată din „un tată, o mamă și cât mai mulți copii posibil”.

AfD pune rata scăzută a natalității, în parte, pe seama a ceea ce numește „deviații sexuale și stiluri de viață nereproductive” și intenționează să interzică afișarea steagurilor Pride în școli.

Manifestul mai prevede retragerea finanțării pentru serviciile publice de radiodifuziune din Saxonia-Anhalt.

Câteva sute de persoane s-au adunat pentru a protesta în fața congresului partidului.

Anul trecut, partidul la nivel național a fost clasificat drept „extremist de dreapta” de serviciul de informații interne al Germaniei, decizie criticată de Casa Albă. Totuși, partidul a contestat această clasificare, iar o instanță germană a emis o decizie provizorie care suspendă utilizarea termenului până la o hotărâre definitivă.

