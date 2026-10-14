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Extrema dreaptă şi stânga radicală din Germania se aliază pentru a stopa ajutorul către Ucraina

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Foto: GettyImages
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Din articol
Germanii rămân în majoritate favorabili Ucrainei

Parlamentul landului Saxonia-Anhalt, dominat în prezent de extrema dreaptă susţinută de o formaţiune a stângii radicale, a adoptat miercuri un apel pentru încetarea ajutorului militar către Ucraina şi normalizarea relaţiilor cu Rusia, relatează AFP.

Formaţiune proprusă şi antiimigraţie, Alternativa pentru Germania (AfD), după victoria sa categorică în alegerile regionale din septembrie în această regiune a fostei Germanii de Est, domină adunarea, dar are nevoie de cinci aleşi ai BSW pentru a dispune de majoritatea absolută.

Aleşii celor două grupuri cooperează, fără a fi aliate, şi sunt la unison pentru a denunţa sancţiunile economice luate de ţările occidentale împotriva Rusiei ca represalii la invadarea Ucrainei şi pentru a condamna ajutorul militar către Kiev, notează AFP, citată de Agerpres.

„Sprijinul financiar pentru Ucraina depăşind cadrul ajutorului umanitar trebuie să fie oprit imediat”, se menţionează în textul votat miercuri, care cere şi ridicarea „imediată” a sancţiunilor împotriva Rusiei.

„Partea luată unilateral de Occident în războiul în Ucraina nu a contribuit să pună capăt conflictului, ci, dimpotrivă, prelungeşte suferinţele populaţiei şi creşte riscul unei extinderi a războiului în alte ţări”, se mai spune în acest document, care nu menţionează responsabilităţile ruseşti.

Acest text invită guvernul regional, pe care AfD urmează să-l formeze, să trimită dosarul camerei superioare a parlamentului german, unde sunt reprezentate landurile.

Germanii rămân în majoritate favorabili Ucrainei

Acelaşi document cere de asemenea o „încetare a focului imediat şi deschiderea negocierilor de pace cu Rusia”.

Moscova refuză să angajeze convorbiri sau o încetare a focului atât timp cât revendicările sale, în special teritoriale, nu vor fi acceptate.

Germania este principalul furnizor de ajutor Ucrainei, iar cancelarul Friedrich Merz promite să susţină cu orice preţ această ţară. El acuză de asemenea Rusia că recurge pe teritoriul german la o campanie de sabotaje, dezinformare şi spionaj.

Foarte nepopular în special din cauza dificultăţilor economice şi a gafelor repetate în cadrul guvernului său, cancelarul se confruntă cu o recrudescenţă a extremei drepte fără precedent din 1945.

Totuşi, germanii rămân în majoritate favorabili Ucrainei.

Potrivit unui sondaj efectuat la începutul lunii septembrie, comandat de televiziunea publică ARD, 56% dintre persoanele intervievate consideră ameninţarea rusă împotriva Germaniei „puternică” sau „foarte puternică”.

Ajutorul pentru Ucraina este considerat insuficient de 14% de intervievaţi, potrivit de 38% dintre ei şi prea important de 42%. 

Editor : Liviu Cojan

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