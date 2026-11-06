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Extrema stângă franceză a inclus ieșirea din NATO în programul oficial pentru alegerile prezidențiale

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Paris, France. 5th Nov, 2026. Jean Luc Melenchon attends at the inter-professional demonstration, called by the CGT Paris, UNSA Ile-de-France, FO, CFE-CGC and CFDT Jle-de-France, focusing on wages, public services, employment, and industry on November 5,
Jean-Luc Melenchon. Foto: Profimedia
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Din articol
Extremele „gândesc” la fel

Partidul candidatului prezidențial de extremă stângă, Jean-Luc Mélenchon, a inclus ieșirea din NATO și naționalizarea companiilor din domeniul apărării în programul său oficial, publicat vineri, scrie Politico.

„Retragerea imediată din comandamentul integrat al NATO și, ulterior, în etape, din organizația însăși. Respingerea contribuției cerute de Statele Unite, de 5% din PIB, destinată cheltuielilor de apărare”, se menționează în programul de 222 de pagini al partidului „France Unbowed”.

Cu toate acestea, Franța condusă de Mélenchon ar continua să ofere asistență țărilor din Uniunea Europeană în conformitate cu tratatele UE, se adaugă în document, confirmând ceea ce liderul de extremă stânga a declarat anterior pentru POLITICO.

Extremele „gândesc” la fel

Un număr tot mai mare de sondaje îl plasează pe Mélenchon pe locul al doilea în alegerile decisive de anul viitor, menite să-l înlocuiască pe președintele Emmanuel Macron. Cei doi candidați cu cele mai multe voturi vor trece în turul al doilea, în care Mélenchon s-ar putea confrunta cu lidera de extremă dreapta Marine Le Pen, care promite, la rândul ei, să retragă Franța din comanda integrată a NATO.

Spre deosebire de partidul de extremă dreaptă al lui Le Pen, „La France Insoumise” nu afirmă în mod explicit că ar înceta să ofere asistență Ucrainei — dar insistă asupra necesității unei soluții diplomatice. Orice acord de pace ar trebui să se bazeze pe „garanții de securitate colectivă, între părțile beligerante și cu restul Europei”.

„France Insoumise” dorește o reglementare mai strictă a armamentului, inclusiv a sistemelor de arme autonome letale și a armelor nucleare.

Partidul de extremă stânga se opune, de asemenea, „cursei înarmărilor spațiale”, angajându-se, printre altele, să închidă centrul spațial al NATO din Toulouse, dar susține că Franța ar trebui să dispună de mijloacele necesare pentru a-și garanta suveranitatea. Spre deosebire de majoritatea celorlalte partide politice, „France Insoumise” manifestă un interes puternic pentru politica spațială și susține, în programul său prezidențial, că Franța ar trebui să achiziționeze o navetă spațială.

Deputații partidului au insistat anterior ca Franța să achiziționeze Vortex de la Dassault Aviation, un program european de navă spațială orbitală reutilizabilă condus de producătorul aerospațial francez.

În ansamblu, Franța ar trebui să investească mai mult în așa-numiții „facilitatori critici”, adică echipamente militare în domenii precum comunicațiile, informațiile și logistica, care sunt furnizate în prezent în mare parte de SUA prin intermediul NATO. „Acestea trebuie produse cu prioritate”, a scris partidul.

De asemenea, partidul dorește să naționalizeze unele dintre principalele companii de apărare ale țării, inclusiv ArianeGroup.

O platformă mai detaliată, dedicată în mod specific apărării, va fi publicată ulterior, a declarat un parlamentar din partidul „France Insoumise” pentru POLITICO.

Editor : M.C

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