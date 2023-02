O fotografie cu puternic impact emoțional cu un tată care ține mâna fetei sale moarte, aflată sub o clădire prăbușită în Turcia, a făcut înconjurul lumii. Cel care a realizat această fotografie a povestit pentru The Guardian ce s-a întâmplat în acel moment dramatic.

Fotograful este Adem Altan. Spune că nu poate compara această fotografie făcută într-o dimineață rece de februarie cu niciuna dintre zecile de mii de imagini pe care le-a surprins în cei 41 de ani de când este fotoreporter.

Adem Altan a povestit că marți era în mașină și mergea de la Ankara spre Kahramanmaraș, orașul puternic afectat de cutremur. Acolo a dat peste clădiri întregi prăbușite. Familiile săpau printre dărâmături în căutarea celor dragi care rărmăseseră blocați printre ruine.

Fotoreporterului i-a atras atenția un bărbat îmbrăcat cu o haină portocalie, care stătea tăcut în mijlocul molozului.

„Când m-am uitat mai atent, am văzut că ținea o mână”, spune fotograful, „așa că am început să fac fotografii”.

Un fotograf l-a surprins pe Mesut Hancer așezat între dărâmături ținâd mâna fiicei sale, Irmak. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Bărbatul se numea Mesut Hançer, iar mâna pe care o ținea era a fiicei sale de 15 ani, Irmak, care murise în timpul cutremurului. Clădirea în care ei locuiau era prăbușită. Hançer l-a zărit pe Altan și i-a cerut să nu se oprească din fotografiat.

„’Fă-mi o fotografie cu copilul meu’, a strigat el. Apoi a lăsat mâna pe care o ținea și mi-a arătat copilul. Am văzut capul unei persoane sub dărâmături. L-am întrebat cum se numește. Mi-a răspuns că îl cheamă Mesut Hançe. Apoi am întrebat care e numele copilului său. Era puțin mai departe și nu înțelegeam foarte bine ce îmi spunea. Mi-a spus că pe fiica lui o chema Irmak.”, a povestit fotograful.

A continuat să facă fotografii în timp ce Hançer a luat din nou mâna fiicei sale.

„Ce durere insuportabilă, m-am gândit în sinea mea. Ochii îmi erau plini de lacrimi, îmi era greu să mă abțin să nu plâng când făceam pozele. Am așteptat puțin după ce am le-am făcut. Mă așteptam să vină cineva să ia fata. Din păcate, nimeni nu a făcut-o.”, a adăugat fotograful.

Altan a plecat mai departe pentru a-și face documentarul foto pentru AFP, unde lucrează de 15 ani.

„Eram curios ce li s-a întâmplat, așa că a doua zi dimineață m-am întors la locul unde îi găsisem. Nu știu ce s-a întâmplat cu tatăl. Nu mai era acolo. Nici fiica lui nu mai era”, a afirmat Adem Altan.

Știa că a surprins o imagine extrem de emoționantă și sugestivă pentru amploarea durerii și a catastrofei lăsate în urmă de cutremur.

„(Fotografia – n.r.) a atras multă atenție atât în ​​Turcia, cât și în întreaga lume. Sute de oameni au distribuit-o pe rețelele sociale. Am primit sute de mesaje care spuneau: „O fotografie foarte puternică, care arată durerea cutremurului” sau „O fotografie pe care nu o vom uita toată viața”.

„Există o durere mai mare decât aceasta? Nu pot compara fotografia asta cu niciuna făcută înainte. Fotografia a atras multă atenție, da. Dar nu sunt fericit. Aceasta este o catastrofă”, a adăugat fotograful.

