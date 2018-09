"Fac parte din rezistenţa din interiorul Administraţiei Trump" - traducerea integrală

Preşedintele Donald Trump a numit articolul "un editorial laş", iar purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Sarah Sanders, i-a cerut autorului, care şi-a păstrat anonimatul, să demisioneze. Mai jos, traducerea integrală a textului fără precedent publicat de New York Times, scris de un oficial de rang înalt şi intitulat "Fac parte din rezistenţa din interiorul administraţiei Trump".

Lucrez pentru președinte dar eu și alți colegi am promis să ne opunem unei părți din programul său și anumitor înclinații negative pe care le are.

The New York Times face astăzi gestul neobișnuit de a publica un articol de opinie anonim. Am luat această decizie la cererea autorului, un oficial de rang înalt din administrația Trump a cărui identitate ne este cunoscută și al cărui loc de muncă ar fi pus în pericol de dezvăluire. Credem că publicarea acestui eseu anonim este singurul mod de a furniza o perspectivă importantă cititorilor noștri. Vă invităm să trimiteți întrebările despre acest eseu aici.

Președintele Trump trebuie să treacă un test pe care nu l-a avut de dat niciun alt lider al Americii moderne. Nu este vorba doar despre faptul că investigația specială (privind implicarea Rusiei în alegeri) este de o mare gravitate. Sau că țara este din păcate divizată cu privire la președinția lui Trump. Și nici că partidul său ar putea să piardă majoritatea în Camera Reprezentanților în favoarea unei opoziții hotărâte să-l înlăture. Dilema - pe care el n-o înțelege întru totul - este că mulți dintre oficialii importanți din propria sa administrație se opun din interior unor părți din programul său și înclinațiilor sale negative.

Știu asta pentru că sunt unul dintre ei. Să fie clar, noi nu suntem populara "rezistență" de stânga. Noi vrem ca administrația să reușească și credem că multe dintre politicile sale au făcut deja ca America să fie mai sigură și mai prosperă. Dar credem că datoria noastră principală este față de țară, iar președintele continuă să acționeze într-un mod dăunător sănătății republicii noastre.

Din acest motiv, mulți dintre funcționarii numiți de Trump am hotărât să facem tot ce putem pentru a ocroti instituțiile noastre democratice și a ne opune impulsurilor sale greșite, până când își va termina mandatul.

Originea problemei se află în amoralitatea președintelui. Toți cei care lucrează cu el știu că nu este atașat niciunui principiu fundamental care să-i ghideze procesul de luare a deciziilor. Deși a fost ales ca republican, președintele nu arată afinitate față de idealurile îmbrățișate de conservatori: minți libere, piețe libere și oameni liberi. În cel mai bun caz, el a invocat aceste idealuri în medii controlate. În ce mai rău caz, le-a atacat răspicat.

Pe lângă promovarea masivă a ideii că presa este "dușmanul poporului", impulsurile lui Trump sunt în general anti-comerț și anti-democrație.

Să nu fiu înțeles greșit: există părți pozitive pe care acoperirea mediatică constant negativă a acestei administrații nu ni le prezintă - dereglementări eficiente, reformă istorică a taxării, o armată mai robustă și altele.

Dar aceste succese au fost obținute în ciuda - nu datorită - stilului de conducere al președintelui, care este impetuos, conflictual, meschin și ineficient. De la Casa Albă până la departamentele și agențiile puterii executive, funcționarii înalți admit în discuțiile private lipsa încrederii în comentariile și acțiunile comandantului suprem. Majoritatea încearcă să-și țină departe operațiunile de capriciile președintelui.

Întâlnirile cu el deraiază cu ușurință de la subiect, bate câmpii în mod repetat, iar impulsivitatea sa duce la decizii neinformate, incomplet elaborate și uneori necugetate, care trebuie retrase ulterior.

"Nu poți să știi dacă nu cumva se va răzgândi de la un minut la altul", mi se plângea recent un funcționar înalt, exasperat după o întâlnire din Biroul Oval la care președintele a întors o decizie politică majoră pe care o luase cu doar o săptămână înainte.

Acest comportament ciudat ar fi și mai periculos dacă n-ar exista eroii necunoscuți de la Casa Albă și din împrejurimi. Unele dintre ajutoarele sale au fost eliminate ca personaje negative. Însă ei au făcut tot ce se putea face în privat pentru ca deciziile proaste să nu se afle în afara Casei Albe. Chiar dacă nu au avut întotdeauna succes.

Este o slabă consolare în această epocă haotică, dar americanii trebuie să știe că există oameni responsabili în jurul președintelui. Ne dăm seama perfect ce se întâmplă. Și încercăm să acționăm corect chiar și când Donald Trump nu vrea să o facă.

Rezultatul este o președinție cu două direcții. Să luăm politica externă: În public și în privat, Președintele Trump demonstrează o preferință pentru autocrați și dictatori, așa cum sunt Vladimir Putin în Rusia și Kim Jong-un în Coreea de Nord, și nu arată considerație pentru relațiile pe care le avem cu națiunile aliate. Observatorii atenți au constatat totuși că restul administrației operează într-o altă direcție, una în care Rusia este denunțată pentru amestecul în politica internă a SUA și sancționată în consecință și în care aliații pe plan mondial sunt tratați ca egali și nu ridiculizați ca rivali.

În cazul Rusiei, de exemplu, președintele a fost reticent cu privire la expulzarea atât de multor spioni ruși, ca reacție la otrăvirea unui fost spion rus în Marea Britanie. El s-a plâns timp de câteva săptămâni că funcționarii de rang înalt l-au împins către noi confruntări cu Rusia și și-a exprimat frustrarea referitor la impunerea de noi sancțiuni Rusiei pentru acțiuni răuvoitoare. Dar echipa sa de securitate națională a știut mai bine ce este de făcut - aceste măsuri trebuiau luate pentru a trage la răspundere Rusia.

Aceasta nu este activitatea așa-numitului "deep state". Este munca statului normal. Din cauza instabilității observate de toată lumea, au existat zvonuri în interiorul cabinetului despre invocarea celui de-al 25-lea Amendament care ar fi inițiat un proces complicat pentru înlăturarea Președintelui. Însă nimeni nu a dorit să precipite o criză constituțională. Așa că vom face ceea ce trebuie făcut pentru a ghida administrația în direcția corectă până la sfârșit, indiferent care va fi acesta. Problema nu este ce a făcut Trump din instituția președinției ci lucrurile pe care noi ca națiune i-am permis să ni le facă. Am decăzut împreună cu el și am permis să ne pierdem civilitatea discursului.

Senatorul John McCain a spus-o cel mai bine în scrisoarea de adio. Toți americanii trebuie să-și controleze cuvintele și să iasă din capcana tribalismului, în scopul unității din jurul valorilor noastre comune și a iubirii față de această măreață națiune.

Nu-l mai avem pe Senatorul McCain. Însă vom avea mereu exemplul pe care l-a dat - o stea călăuzitoare pentru restabilirea încrederii în viața publică și în dialogul național. Poate lui Trump îi este teamă de astfel de oameni onorabili, însă noi trebuie să-i respectăm.

În interiorul administrației există o rezistență tăcută formată din cei care au ales să-și pună țara pe primul loc. Dar diferența va fi făcută de cetățenii obișnuiți care merg dincolo de politică, dincolo de diviziuni și sunt hotărâți să renunțe la toate etichetele în afară de una singură: cea de American.

Autorul este funcționar de rang înalt în administrația Trump.

Sursa: *New York Times

**Traducerea: Silviu Lungu

