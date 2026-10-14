Polonia a declarat că plătește abonamentul pentru Internetul prin rețeaua Starlink al Kievului, care este esențial pentru ghidarea atacurilor cu drone de rază lungă de acțiune. Miercuri, ministrul polonez de Externe l-a întrebat pe Elon Musk dacă „face jocuri politice” cu Starlink în Ucraina, după ce Kievul a afirmat că SpaceX (SPCX.O) a introdus o limită asupra unor servicii, perturbând misiunile de luptă ale dronelor, scrie TVPWorld.

Polonia a declarat că plătește abonamentul Starlink al Kievului, care este vital pentru ghidarea atacurilor cu drone de rază lungă în sudul și estul Ucrainei ocupate, atacuri care au provocat ravagii în logistica rusă.

„Hei, @elonmusk, mare om, faci din nou politică cu produsele tale?”, a scris Sikorski într-o postare pe X. „În calitate de clienți europeni ai tăi, te urmărim.”

Musk nu a răspuns imediat la postare.

Ironia cu „mare om” făcea referire la o dispută publică extraordinară pe rețelele sociale dintre Sikorski, Musk și secretarul de Stat american Marco Rubio din 2025, când șeful Tesla TSLA.O și al SpaceX i-a spus lui Sikorski: „Taci din gură, om mic.”

Această confruntare a izbucnit când Musk a afirmat că „întreaga linie de front a Ucrainei s-ar prăbuși dacă aș opri (Starlink)”.

Ulterior, el a declarat că „indiferent cât de mult aș fi în dezacord cu politica privind Ucraina, Starlink nu își va opri niciodată terminalele... Nu am face niciodată așa ceva și nu le-am folosi ca monedă de schimb.”

Armata ucraineană s-a confruntat cu restricționarea funcționării serviciului de comunicații prin satelit Starlink în noaptea de 14 octombrie, a declarat fostul consilier al ministrului apărării din Ucraina, Serghei Sternenko. Potrivit acestuia, semnalul a început să se întrerupă la viteze de peste 160 km/h. „O serie de misiuni importante au fost zădărnicite. Probabil că compania SpaceX a recurs la astfel de măsuri la cererea administrației președintelui SUA, Donald Trump. Terminalele obișnuite de comunicații prin satelit funcționează”, a scris Sternenko pe canalul său de Telegram. El a menționat că, la cererea lui Trump, Forțele Armate ale Ucrainei (FAU) nu au atacat în ultimele zile rafinăriile rusești și infrastructura energetică în ansamblu. „Dar Trump a căutat orice ocazie pentru a lovi capacitățile noastre de apărare și a făcut acest lucru, în ciuda faptului că i-am îndeplinit cerințele”, - a subliniat Sternenko. În acest context, el a pus sub semnul întrebării oportunitatea continuării abținerii de la atacuri asupra rafinăriilor rusești. Anterior, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că armata ucraineană nu a primit, timp de două zile consecutive, date de recunoaștere privind lansarea de rachete balistice asupra Kievului. Forțele aeriene ale Armatei Naționale a Ucrainei au detectat rachetele chiar în momentul în care se apropiau de oraș. Statele Unite au explicat Ucrainei lipsa datelor de informații prin „condiții meteorologice nefavorabile”, însă la Kiev s-au exprimat îndoieli în această privință, au declarat surse bine informate pentru Politico.

Editor : M.C