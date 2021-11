Familie de români ucisă în Italia, într-un accident

O familie de români - părinții și fiica lor - a murit duminică seară într-un accident rutier care a avut loc în Italia, în localitatea Triestina-Portegrandi.

Potrivit Venezia Today, mașina românilor era condusă regulamentar, când a fost spuberată de un alt autoturism venit cu viteză de pe contrasens, condus de o tânără de naționalitate indiană.

Mașina românilor era condusă de Tatiana C., 40 de ani, pe scaunul din dreapta stătea soțul acesteia, Francisc C., 45 de ani, iar pe bancheta din spate era fiica lor, Diana C., de 21 de ani.

Impactul a fost atât de puternic încât cele două mașini implicate au fost total distruse. Mașina românilor a fost proiectată în afara carosabilului și s-a răsturnat, în timp de autoturismul care a provocat accidentul s-a învârtit de câteva ori. În accident a murit și șoferița care a venit de pe contrasens.

La scurt timp după accident, o a treia mașină a lovit autoturismul în care era tânăra indiană, însă șoferului acesteia a suferit răni ușoare.

Echipajele sosite la locul impactului au constatat decesul celor patru persoane din mașinile implicate în impactul inițial.

