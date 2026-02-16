Live TV

Familiile soldaților nord-coreeni uciși în războiul Rusiei din Ucraina au primit locuințe. Kim Jong un a participat la inaugurare

Data publicării:
North Korea
Liderul nord-coreean Kim Jong un, la ceremonia de inaugurare a unei noi străzi cu clădiri rezidențiale din Phenian. Foto: Profimedia

Liderul nord-coreean Kim Jong Un, însoţit de fiica sa, a inaugurat o stradă cu locuinţe destinate familiilor soldaţilor ucişi luptând alături de Rusia împotriva Ucrainei, a relatat luni agenţia oficială de ştiri a Phenianului, conform AFP, preluată de Agerpres.

Coreea de Nord a trimis mii de soldaţi să lupte alături de Moscova în invazia asupra Ucrainei, lansată în urmă cu aproape patru ani, conform agenţiilor de informaţii sud-coreene şi occidentale. Seulul estimează că cel puţin 2.000 de soldaţi nord-coreeni au fost ucişi.

"Înainte de moartea lor, martirii eroici trebuie să-şi fi imaginat familiile dragi trăind într-o ţară mereu prosperă", a declarat Kim duminică într-un discurs care a marcat inaugurarea noii străzi, conform KCNA.

Fotografiile publicate de agenţie îl arată pe lider vizitând noile apartamente, însoţit de fiica sa, Ju Ae.

Adolescenta a fost în mod clar "desemnată drept succesoare", au indicat serviciile de informaţii sud-coreene săptămâna trecută, invocând participarea acesteia la evenimente de mare anvergură alături de tatăl ei.

Această vizită precede cel mai mare eveniment politic al Phenianului, congresul partidului, care este programat pentru sfârşitul acestei luni, deşi data exactă nu a fost anunţată.

Se aşteaptă ca toate privirile să fie aţintite asupra direcţiilor de politică externă şi internă pe care Kim Jong Un le va anunţa, precum şi asupra unui posibil titlu oficial de partid pentru Ju Ae.

Momentul inaugurării străzii este "o manevră politică extrem de calculată pentru a justifica desfăşurarea de trupe" înainte de congresul partidului, a declarat pentru AFP Hong Min, analist la Institutul Coreean pentru Unificare Naţională din Seul.

"Acest lucru serveşte la a arăta că statul oferă compensaţii concrete familiilor soldaţilor căzuţi (...), într-o demonstraţie simbolică", a spus el.

În schimbul trimiterii de soldaţi, Rusia transferă Coreei de Nord ajutor financiar, tehnologii militare, precum şi provizii alimentare şi energetice, potrivit analiştilor.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Viktor Orban
1
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
2
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
Vladimir Putin
3
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan stau de vorba
4
Ciolacu, nemulțumit după prezidențiale: „Eu am demisionat, nu l-am văzut pe Bolojan sau...
nava rusa
5
Un „risc” major pentru Moscova. Marina ucraineană explică „dispariția” submarinelor...
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Digi Sport
FOTO Secretul ”cumplit” din spatele fotografiei care a făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin / lansare rachetă Avangard / ilustrație torpilă Poseidon / rachetă Sarmat
„Armele-minune” ale lui Putin și-au ratat ținta. De ce „super-torpila nucleară” și „Cernobîlul zburător” nu ajută cu nimic Rusia
11 iulie 2024, a 81-a comemorare a masacrului din Volîinia
Indignare în Polonia după ce masacrele din Volînia au fost din nou minimalizate: „E unul dintre miturile construirii statului polonez”
Dronă Vampire
Kievul fabrică 100.000 de drone Baba Iaga pe an. Cât costă și ce știe să facă cel mai popular sistem aerian fără pilot din Ucraina
Femeile ucrainene învață să piloteze drone în timp de război
Lecția valoroasă pentru războiul cu drone învățată de militarii britanici de la ucraineni. Și americanii o folosesc
Kiev
Criză la Kiev: 1.600 de clădiri fără căldură după bombardamentele rusești. Temperaturile coboară până la −20°C
Recomandările redacţiei
Digital Euro Illustration
UE vrea să reducă dependența de plățile non-europene. Ce este euro...
marcel ciolacu psd
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe...
mihail galuzin
Rusia cere plasarea Ucrainei sub „administrare externă”: „Ar face...
nuuk groenlanda
Cum a devenit un oraș înghețat cu 20.000 de locuitori un teren de...
Ultimele știri
Opt oameni au murit după ce un magazin de artificii din China a sărit în aer
„Nu este bine pentru Polonia”: Nawrocki îl blamează pe ambasadorul SUA pentru criticile aduse președintelui Parlamentului polonez
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Vărsător. Ideile originale prind contur și se transformă în proiecte concrete
Cancan
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o...
Fanatik.ro
Cine este românul care ar fi fost la fel de celebru ca Gigi Becali, dacă ar fi trăit astăzi. Puțini au auzit...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Gigi Becali a analizat jucătorii de la FCSB după eșecul cu U Craiova. Ce a spus despre Olaru, Bîrligea și...
Adevărul
Cum câștigă românii mii de lei din vânzarea online a „vechiturilor”. Secretele succesului în comerțul de acasă
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
Paula Seling, mesaj de ziua fetiței pe care a adoptat-o acum 9 ani: "Mă uit la tine și învăț ce înseamnă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Sorin Cârțu pe MM Stoica, după ce oficialul celor de la FCSB i-a bătut în geam la flash interviu
Pro FM
Raluka, adevărul despre relația cu iubitul cu 20 de ani mai mare: „E singurul care m-a liniștit. Mi-a arătat...
Film Now
George Clooney își amintește "audiția teribilă" pentru Francis Ford Coppola: "A crezut că eram beat, dar nu...
Adevarul
Alcool, țigări și maneliști la un bal pentru liceeni: „Nici nu a început primul vers că deja a primit bani...
Newsweek
Care pensionari cu grupe au câștigat pensii mărite în instanță? De ce Casa de Pensii nu le-a dat banii în plus
Digi FM
Sarah Ferguson i-ar fi cerut un loc de muncă lui Jeffrey Epstein. "Am nevoie disperată de bani”, arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Statinele nu provoacă majoritatea efectelor secundare care le sunt atribuite, arată un studiu amplu făcut pe...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Kate Hudson, despre viața cu părinții Goldie Hawn și Kurt Russell. Dezvăluiri surprinzătoare ale actriței...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online