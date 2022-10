Fanii „au murit în brațele” jucătorilor. 32 dintre victimele busculadei de la meciul de fotbal din Indonezia erau copii

Fanii veniți la stadionul Kanjuruhan din Indonezia pentru a vedea meciul dintre două echipe rivale „au murit în brațele jucătorilor” în timpul busculadei provocate de intrarea fanilor pe teren la finalul jocului și intervenția în forță a poliției, a anunțat antrenorul echipei gazdă, potrivit BBC.

Antrenorul Javier Roca a spus că incidentul de la meciul din insula Java, în care au murit cel puțin 125 de persoane, inclusiv 32 de copii, l-a „devastat psihic”. Autoritățile au spus că cea mai tânără victimă a dezastrului de sâmbătă avea doar trei ani.

18 ofițeri de poliție sunt investigați acum după ce au tras cu gaze lacrimogene asupra fanilor care au invadat terenul când meciul s-a terminat. Alte peste 320 de persoane au fost rănite când suporterii s-au călcat în picioare și s-au sufocat în busculada formată când fugeau să scape de gazele lacrimogene.

Un martor a spus pentru BBC că poliția a tras multe cartușe cu gaze lacrimogene „în mod continuu și rapid” după ce situația cu fanii a devenit una „tensionată”. Suporterii echipei gazdă Arema FC au intrat pe teren după meciul care s-a terminat cu victoria rivalei Persebaya Surabaya cu scorul de 3-2.

„O mamă a leșinat în timp ce își strângea la piept copilul”

Filmările postate pe rețelele sociale i-au arătat pe fani escaladând gardurile de protecție pentru a scăpa din învălmășeală. În alte videoclipuri se puteau vedea corpurile neînsuflețite ale victimelor care zăceau pe jos.

Un martor a spus că o mare de fum s-a extins în tribune și a provocat panică în rândul fanilor. „Copii mici plângeau, femei leșinau, se auzeau țipete de peste tot, toată lumea se îngrămădea să iasă afară”, a povestit el.

Un alt fan a spus că n-a putut să plece din tribune din cauza numărului mare de oameni care încercau să scape. „Am ajuns la vârful uneia dintre tribune cu prietenii. Apoi am folosit un fular ca să țin fumul la distanță. După aceea, am sărit pe teren și am ieșit pe ușa laterală”, a spus fanul.

Ester Andayanengtyas a spus că fiica ei de 17 ani, Debora, a suferit răni serioase: și-a rupt gâtul și a avut inflamații la nivelul creierului.

„O mamă a leșinat în timp ce își strângea la piept copilul, iar lângă ea băiatul a leșinat”, a spus un alt martor, care a văzut părinți care se prăbușeau la pământ în timp ce încercau să își protejeze copiii.

Muhamad Dipo Maulana, un bărbat în vârstă de 21 de ani care a fost la meci, a spus că la finalul meciului unii dintre fanii echipei Arema au intrat pe teren pentru a le cere explicații jucătorilor, dar au fost interceptați imediat de polițiști și „bătuți”. Și mai mulți spectatori au intrat apoi pe teren, a spus Maulana. „Poliția cu câini, scuturi și soldați a venit în față”.

Numărul de suporteri prezenți la meci a depășit capacitatea maximă a stadionului

Purtătorul de cuvânt al poliției, Dedi Prasetyo, le-a spus reporterilor că ofițerii care sunt investigați sunt cei care au folosit armele împotriva fanilor. Un șef al poliției a fost concediat în urma investigației.

Comisia drepturilor omului din Indonezia a spus că va cerceta cauzele care au dus la acest dezastru, iar președintele țării, Joko Widodo, a dat ordinul ca toate meciurile din prima divizie de fotbal să fie suspendate până la terminarea investigației.

FIFA a spus că dezastrul este „o zi neagră pentru toți cei implicați în fotbal și o tragedie de neînțeles”. Regulile FIFA prevăd ca niciun „gaz de control al maselor” să fie folosit de stewarzi sau de polițiștii prezenți la meciuri .

Ministrul Securității a scris pe Instagram că numărul de suporteri prezenți la meci a depășit capacitatea maximă a stadionului – s-au vândut 42.000 de bilete pentru un stadion de 38.000 de locuri.

Șeful poliției din Java de Est a spus că lucrurile au degenerat după intrarea fanilor pe teren. „Au început să atace ofițerii, să distrugă mașinile”, a spus Nico Afinta, adăugând că două dintre victime sunt polițiști.

„Vrem să transmitem faptul că nu toți au fost sălbatici. Doar în jur de 3.000 au intrat pe teren”, a spus ofițerul de poliție, care a explicat că fanii s-au înghesuit să iasă din stadion, ceea ce a dus la „un proces de acumulare în care nu s-a mai putut respira, o lipsă de oxigen”.

