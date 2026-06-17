Agenția de informații militare a Ucrainei (HUR) a publicat miercuri imagini care ilustrează ceea ce a descris drept o campanie susținută împotriva logisticii militare ruse, care vizează combustibilul, muniția, vehiculele și alte provizii destinate forțelor Moscovei din teritoriile ocupate, relatează Kyiv Post.

Videoclipul publicat recent prezintă operațiunile desfășurate de unitatea specială „Prymary” (Fantome) a HUR în lunile aprilie și mai 2026. Potrivit agenției, atacurile s-au concentrat asupra rutelor cheie de transport și aprovizionare utilizate pentru susținerea operațiunilor de luptă rusești.

HUR a declarat că atacurile au dus la distrugerea stocurilor de combustibil, a muniției și a echipamentului militar înainte ca acestea să ajungă la unitățile de pe linia frontului. Agenția a afirmat că operațiunile au blocat rutele de aprovizionare, au încetinit desfășurarea rezervelor și au redus capacitățile operaționale ale forțelor de ocupație ruse.

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„Inamicul poate schimba rutele, își poate dispersa resursele și poate încerca să-și ascundă mișcările, dar Prymary continuă să identifice punctele critice și să lanseze lovituri precise”, a declarat HUR.

HUR nu a precizat locațiile celor mai recente atacuri și nici nu a furnizat evaluări independente ale pagubelor prezentate în imagini.

Ucraina a continuat să lovească industria petrolieră a Rusiei, o operațiune pe care Kievul o descrie drept „sancțiuni pe termen lung”, menite să submineze capacitatea Moscovei de a-și finanța războiul împotriva Ucrainei.

Marți dimineață, dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune au lovit un depozit de petrol din regiunea Krasnodar din Rusia și au vizat cea mai mare rafinărie de petrol din Moscova.

Potrivit comandamentului operațional al regiunii Krasnodar din Rusia, resturile căzute de la o aeronavă fără pilot (UAV) au provocat un incendiu la un depozit de petrol din satul Poltavskaya, din raionul Krasnoarmeysky.

În aceeași zi, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat, la rândul său, un atac cu drone, precizând că 35 de drone care se îndreptau spre capitală au fost doborâte în decurs de două ore.

Vineri, se pare că drone au atacat rafinăria Taneco – una dintre cele mai mari din Rusia – și rafinăria TAIF-NK din Nizhnekamsk, ambele fiind active cheie în sectorul de rafinare al țării.

S-a semnalat o penurie generalizată de combustibil în toată Crimeea ocupată, după ce Kievul și-a intensificat atacurile pentru a întrerupe lanțul logistic rus care aprovizionează peninsula.

Andrii Kovalenko, directorul Centrului ucrainean pentru combaterea dezinformării, a declarat că nu doar Kremlinul este responsabil pentru consecințele acestei situații, ci și poporul rus, care l-a menținut la putere pe liderul rus Vladimir Putin. Kovalenko a precizat: „Rezultatul aventurii nesăbuite a lui Putin este o rușine pentru Rusia și o rușine personală pentru el. Pentru fiecare rus, aceasta înseamnă, de asemenea, o deteriorare a calității vieții începând chiar de astăzi, și pe bună dreptate. Pentru că rușii sunt responsabili pentru război și pentru menținerea lui Putin la putere în Rusia”.

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Editor : A.M.G.