„Fantomele" Ucrainei lovesc trenurile militare rusești din Crimeea

Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (GUR) a publicat o serie de imagini realizate de unitatea sa de forțe speciale „Fantomele” din timpul unor misiuni de distrugere a trenurilor militare rusești din Crimeea ocupată ilegal.

Operațiunea a avut loc în aprilie 2026 și a vizat logistica feroviară utilizată de forțele ruse în peninsula Crimeea, scrie Kyiv Post, preluând imaginile publicate de GUR.

Forțele speciale ucrainene au efectuat cinci atacuri de precizie, lovind trenuri militare în mera. Se pare că garniturile transportau echipament militar și combustibil, inclusiv vagoane-cisternă, mai scrie sursa citată.

Agenția a declarat că atacurile au incendiat infrastructura feroviară și au perturbat logistica militară rusă în Crimeea.

GUR a descris operațiunea ca parte a eforturilor continue de a slăbi și complica liniile de aprovizionare rusești care susțin războiul împotriva Ucrainei.

Atacurile din luna aprilie ale agenției au făcut parte din campania Kievului împotriva Crimeii ocupate ilegal.

Pe 28 aprilie, Forțele de Operațiuni Speciale (SSO) ale Ucrainei au declarat că unitățile sale de drone au lovit peste noapte o bază de rachete rusești Iskander din Crimeea ocupată.

Potrivit SSO, ținta era un depozit ascuns pentru sisteme de rachete operațional-tactice situat într-o fostă bază de rachete lângă așezarea Ovrajki, la aproximativ 40 de kilometri (25 de mile) est de Simferopol.

În perioada 21-22 aprilie, armata ucraineană a lovit, de asemenea, un centru de comandă navală și de control al traficului al Rusiei din Crimeea ocupată, împreună cu multiple ținte militare din Rusia și din teritoriile ocupate. Una dintre țintele cheie a fost centrul de comandă Strelețki al Flotei Mării Negre a Rusiei din Sevastopol.

