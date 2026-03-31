Rusia nu a identificat o propunere clar formulată privind un armistițiu de Paște în declarațiile președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. „Este clar că regimul de la Kiev are nevoie disperată de un armistițiu, de orice armistițiu, deoarece dinamica de pe fronturi <…> arată că trupele ruse – uneori mai repede, alteori mai încet, dar pe toată linia frontului – avansează”, a spus Peskov, citat de Interfax.

Potrivit acestuia, Zelenski trebuie „să-și asume responsabilitatea” și să ia o decizie „pentru ca noi să ajungem la pace, nu la un armistițiu”. „Mai târziu, această decizie va trebui luată cu un preț mai mare. Despre acest lucru a vorbit în repetate rânduri, printre alții, și președintele nostru”, a remarcat Peskov.

Înainte de aceasta, Zelenski a anunțat că „partenerii” Kievului au cerut reducerea numărului de lovituri asupra obiectivelor petroliere rusești, pe fondul crizei energetice mondiale provocate de războiul din Iran. Ca răspuns, președintele ucrainean a propus declararea unui armistițiu pe perioada Paștelui.

În același timp, Zelensk a subliniat că „oamenii normali, care respectă viața, vorbesc despre încetarea focului pe viață, nu pentru câteva zile”. „Dar noi suntem, fără îndoială, pregătiți pentru orice compromis, cu excepția compromisurilor cu demnitatea și suveranitatea noastră”, a remarcat președintele ucrainean.

Anterior, armistițiul energetic dintre Moscova și Kiev a fost în vigoare în acest an în perioada 25 ianuarie – 1 februarie. Acesta a fost anunțat de președintele SUA, Donald Trump, care, după expirarea acestuia, a declarat că Vladimir Putin „și-a ținut cuvântul” și nu a lansat atacuri asupra sectorului energetic al Ucrainei în perioada de înghețuri severe.

În 2025, Rusia a anunțat unilateral o armistițiu cu Kievul pe durata sărbătoririi a 80 de ani de la victoria în Marele Război Patriotic și pe perioada Paștelui. Cu toate acestea, de fapt, nu a avut loc niciun armistițiu atunci.

