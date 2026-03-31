Live TV

Fără armistițiu de Paște. Putin va continua să bombardeze Ucraina și de Înviere, anunță Peskov

Data publicării:
Bombardament Ucraina Foto: Profimedia

Rusia nu a identificat o propunere clar formulată privind un armistițiu de Paște în declarațiile președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. „Este clar că regimul de la Kiev are nevoie disperată de un armistițiu, de orice armistițiu, deoarece dinamica de pe fronturi <…> arată că trupele ruse – uneori mai repede, alteori mai încet, dar pe toată linia frontului – avansează”, a spus Peskov, citat de Interfax.

Potrivit acestuia, Zelenski trebuie „să-și asume responsabilitatea” și să ia o decizie „pentru ca noi să ajungem la pace, nu la un armistițiu”. „Mai târziu, această decizie va trebui luată cu un preț mai mare. Despre acest lucru a vorbit în repetate rânduri, printre alții, și președintele nostru”, a remarcat Peskov.

Înainte de aceasta, Zelenski a anunțat că „partenerii” Kievului au cerut reducerea numărului de lovituri asupra obiectivelor petroliere rusești, pe fondul crizei energetice mondiale provocate de războiul din Iran. Ca răspuns, președintele ucrainean a propus declararea unui armistițiu pe perioada Paștelui.

În același timp, Zelensk a subliniat că „oamenii normali, care respectă viața, vorbesc despre încetarea focului pe viață, nu pentru câteva zile”. „Dar noi suntem, fără îndoială, pregătiți pentru orice compromis, cu excepția compromisurilor cu demnitatea și suveranitatea noastră”, a remarcat președintele ucrainean.

Anterior, armistițiul energetic dintre Moscova și Kiev a fost în vigoare în acest an în perioada 25 ianuarie – 1 februarie. Acesta a fost anunțat de președintele SUA, Donald Trump, care, după expirarea acestuia, a declarat că Vladimir Putin „și-a ținut cuvântul” și nu a lansat atacuri asupra sectorului energetic al Ucrainei în perioada de înghețuri severe.

În 2025, Rusia a anunțat unilateral o armistițiu cu Kievul pe durata sărbătoririi a 80 de ani de la victoria în Marele Război Patriotic și pe perioada Paștelui. Cu toate acestea, de fapt, nu a avut loc niciun armistițiu atunci.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Digi Sport
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Dosarul electronic de sănătate, disponibil din această vară. CNAS: „Pacienții din România își vor putea accesa datele medicale online”
Forţele Aeriene Române au început o nouă misiune de poliţie aeriană. Detaşamentul „Carpathian Vipers”, dislocat în Lituania
Trump ia la țintă Franța și Marea Britanie pentru că nu s-au alăturat SUA în războiul din Iran. „Învățați să luptați singuri”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un dar puternic de la Univers pe 31 martie 2026. Curajul și dorința de a prelua controlul...
Cancan
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Ce antrenor vine la FCSB după Mirel Rădoi? MM Stoica, anunț ferm despre Daniel Pancu și Leo Grozavu
editiadedimineata.ro
Industria crypto stimulează achizițiile de drone, în Rusia și Iran
Fanatik.ro
Țeapa pe care și-a luat-o un fost stelist în România. Ce a pățit: „Mulți oameni ne-au înșelat”
Adevărul
Resursa rară găsită în vechile mine din Apuseni. Ignorat mult timp, telurul a devenit strategic pentru...
Playtech
Cât te costă masa de Paște în 2026 dacă faci cumpărăturile din supermarket. Diferențe mari față de anul trecut
Digi FM
137 de ani de Turnul Eiffel: De la „monstru inutil” la simbolul vândut de un escroc
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
Pro FM
Cum arăta tatăl lui Fuego și cine a fost, de fapt. Artistul a făcut publică prima fotografie: „Am zis de...
Film Now
Robert Pattinson, acuzat că o umilește pe Kristen Stewart. Gluma făcută de actor a stârnit un val de reacții
Adevarul
Cum a schimbat războiul din Ucraina aspectul câinilor de pe front: secretul care-i ajută să nu declanșeze...
Newsweek
Înalta Curte, decizie pentru pensionarii cu pensie peste 3.000 lei care plătesc CASS. Precizare ce schimbă tot
Digi FM
„Un tron demn de un rege”. Luxul controversat al lui Donald Trump, ironizat cu o toaletă aurie montată în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Halle Berry, în colanți și bustieră, la ora de sport. Împlinește 60 de ani la vară, și-a schimbat look-ul și...
UTV
Azteca și Dana s-au despărțit. „Relația, pur și simplu, s-a consumat”