„Fără Crocs şi fără pijamale. Ne-am săturat.” Mesajul postat de reprezentanții unui aeroport a stârnit valuri de reacții

Data publicării:
turisti aeroport vacanta bagajee
FOTO: Getty Images

Aeroportul Internaţional Tampa, Florida, a fost nevoit să rectifice un anunţ comunicat joi pe reţelele de socializare referitor la interzicerea pijamalelor în incinta aeroportului. Mesajul publicat joi pe contul aeroportului de pe reţeaua X spunea că după ce a reuşit să interzică papucii din plastic Crocs din aeroport, a sosit vremea interzicerii pijamalelor.

„Am văzut destule. Ne-am săturat.,” se arată în mesajul postat pe rețeaua X.

''Ştim că această decizie va deranja anumite persoane'', dar ''vă rugăm să ne ajutaţi să transformăm aeroportul din Tampa în primul aeroport din lume fără Crocs şi fără pijamale'', se mai spune în mesajul vizualizat de opt milioane de internauţi.

În urma reacţiilor provocate de acest mesaj, aeroportul a trebuit să explice că este vorba despre o glumă.

''Aeroportul Internaţional Tampa distribuie frecvent mesaje lejere şi satirice pe reţelele de socializare ca parte din eforturilor noastre continue de a iniţia un dialog cu utilizatorii noştri'', a explicat purtătorul de cuvânt al aeroportului pentru cotidianul USA Today, potrivit Agerpres.

''Postul despre 'interzicerea' pijamalelor a fost de fapt un apropo amuzant la dezbaterile actuale referitoare la moda în transporturi'', a adăugat el. ''Noi îi încurajăm pe pasagerii noştri să călătorească confortabil'', a concis el.

Ţinuta vestimentară a pasagerilor a devenit un subiect recurent de conversaţie după lansarea, în toamnă, a unei noi campanii a Ministerului Transporturilor intitulată ''Epoca de aur în călătorii''.

Printre sugestiile oferite, Ministerul recomandă tocmai ''abordarea unei ţinute elegante'' atunci când mergem la aeroport. ''Să evităm să venim la aeroport în papuci şi pijamale'', a explicat la acea vreme ministrul, Sean Duffy, pentru CNN.

După postarea Aeroportului Tampa referitoare la interdicţia pijamalelor şi înainte de rectificarea făcută de aeroport, Sean Duffy a publicat pe contul său de pe X un GIF extras din serialul The Ofice cu un personaj care spune ''Da''.

