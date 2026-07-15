„Fără piraterie, Lavrov, doar afaceri”. Reacția Ucrainei după ce Moscova a acuzat-o de „terorism pur”

Comandantul Forțelor Sistemelor fără Pilot ale Ucrainei, Robert „Madiar” Brovdi, i-a răspuns ironic ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, după ce acesta a calificat atacurile Kievului asupra navelor rusești drept „terorism pur”. „Fără piraterie, Lavrov, doar afaceri. Ale voastre, sângeroase”, a transmis comandantul ucrainean, citat de Kyiv Post.

Brovdi: „Fără piraterie, Lavrov, doar afaceri”

Replica lui Brovdi a venit după atacul cu drone navale asupra a 20 de nave rusești în Marea Neagră, revendicat miercuri de Ucraina.

Operațiunea a fost desfășurată în cadrul campaniei MoLoChKa („Lactate”), cu ocazia Zilei Statalității Ucrainei, potrivit comandantului Forțelor Sistemelor fără Pilot.

„Următoarea etapă a Operațiunii MoLoChKa a USF a fost lansată de Ziua Statalității Ucrainei – «Păsările» USF în Marea Neagră. Numărătoarea continuă: primele 20 de nave au fost lovite în noaptea de 15 iulie”, a scris Brovdi.

El și-a încheiat mesajul cu o replică adresată direct șefului diplomației ruse: „Fără piraterie, Lavrov, doar afaceri. Ale voastre, sângeroase”.

Lavrov: „Ceea ce face regimul ucrainean nu este nici măcar piraterie”

În timpul unei conferințe de presă din 14 iulie, Serghei Lavrov a condamnat atacurile Ucrainei asupra navelor rusești din Marea Azov, după ce a fost întrebat dacă acestea ar putea afecta partenerii africani ai Rusiei și cum ar putea răspunde Moscova.

„Știți, ceea ce face regimul ucrainean nu este nici măcar piraterie. Pirații măcar fură pentru ei. În cazul de față, ei nu iau nimic pentru ei și nici nu-i lasă pe alții să aibă ceva – vor pur și simplu să provoace pagube și să răspândească teamă. Este terorism pur”, a declarat ministrul rus de Externe.

Lavrov nu a menționat atacurile repetate ale Rusiei asupra navelor comerciale civile de la începutul invaziei la scară largă în Ucraina, notează Kyiv Post.

Miza campaniei ucrainene cu drone navale

Potrivit lui Brovdi, campania ucraineană cu drone navale a vizat alte 11 nave rusești în Marea Azov, bilanțul revendicat ajungând la 116 nave lovite în nouă zile. Printre cele mai recente ținte s-au numărat cinci petroliere, cinci cargouri și un remorcher.

O analiză Kyiv Post arată că operațiunile urmăresc să perturbe logistica maritimă a Rusiei, să limiteze livrările de combustibil către Crimeea ocupată și să afecteze exporturile de petrol care contribuie la finanțarea războiului Moscovei.

Campania contestă și una dintre afirmațiile susținute de mult timp de Kremlin, potrivit căreia Marea Azov ar fi devenit o „mare internă” a Rusiei după ocuparea sudului Ucrainei.

Imagini din satelit analizate de Reuters arătau că peste 40 de nave așteptau în apropierea Strâmtorii Kerci la începutul lunii iunie. După intensificarea atacurilor ucrainene, în zonă au mai rămas doar câteva nave.

Rusia a suspendat temporar traficul prin canalul navigabil Don–Azov, iar navigația prin Strâmtoarea Kerci a fost puternic restricționată.

Operațiunea vizează un lanț de aprovizionare important, care leagă porturile rusești din interiorul țării de petrolierele mai mari din Marea Neagră. Deoarece navele cu pescaj mare nu pot intra în apele puțin adânci ale Mării Azov, petrolul este transportat cu nave mai mici până la punctele de transfer din larg.

Perturbarea acestor transporturi îngreunează exporturile rusești de petrol și aprovizionarea forțelor Moscovei din Crimeea ocupată.

Ucraina descrie aceste atacuri drept o formă de „sancțiuni cu rază lungă de acțiune”. În loc să se bazeze exclusiv pe restricțiile occidentale impuse flotei-fantomă a Rusiei, Kievul încearcă să blocheze fizic rutele folosite pentru exporturile de petrol sancționat.

Editor : Ș.A.