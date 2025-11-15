Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk

După doi ani în care i-au vânat cu ușurință pe soldații ruși, operatorii de drone inovatori și letali ai Ucrainei au ajuns, la rândul lor, să fie vânați de drone. Principalul lor inamic este o nouă unitate rusească foarte dinamică, numită Rubicon, care folosește instrumente sofisticate și un arsenal extins de drone pentru a-i localiza, urmări și elimina pe operatorii de drone ucraineni înainte ca aceștia să își poată lansa atacurile.

Dmytro se găsea pe un drum forestier din apropiere de linia frontului din Ucraina, când a auzit sunetul îngrozitor al unei drone de atac care zbura pe deasupra sa.

Operatorul de drone ucrainean era obișnuit cu acest gen de operațiune, însă, până acum, el jucase rolul vânătorului. De data aceasta, el era ținta.

Dmitro a început să alerge, trăgând cu pușca în aer în speranța că va doborî drona care îl vâna. „Am ratat, dar din fericire cred că l-am făcut și pe el să rateze.”

„Este ușor să înlocuiești o dronă, dar este dificil să înlocuiești un pilot de drone”, a spus Dmytro. Înainte de război, el a fost un rapper de succes.

Intrarea în luptă a unității Rubicon a produs o răsturnare de situație sumbră pe câmpul de luptă digital, anulând unul dintre cele mai mari avantaje tactice pe care Ucraina le deținea în războiul contra Rusiei.

Cucerirea orașului Pokrovsk ar deschide calea pentru un asalt al Rusiei asupra marilor orașe-fortăreață Kamatorsk și Sloviansk și înspre cucerirea totală a regiunii Donețk. Foto: Profimedia Images

Rubicon „este principala noastră problemă”

Succesul operațiunilor Rubicon a pus și mai mare presiune pe armata ucraineană, care se afla deja în dezavantaj în fața armatei ruse în privința numărului de soldați și al resurselor disponibile.

Rubicon „este principala noastră problemă”, a spus și Artem Kariakin, un soldat ucrainean care luptă în Donețk, în apropiere de Pokrovsk, un oraș pare să fie tot mai aproape de a fi cucerit de ruși, după un an de lupte neîntrerupte și mari pierderi.

„Dacă rușii nu ar avea operatori de drone atât de buni, infanteriștii lor nu ar putea să se infiltreze în oraș”, a spus Kariakin. „Este foarte periculos să fii un operator de drone acum.”

Unitatea Rubicon are în jur de 5.000 de oameni și resurse uriașe la dispoziție, potrivit lui Rob Lee, care lucrează pentru Institutul de Cercetare a Politicii Externe din Philadelphia.

În loc să lovească soldații ucraineni de pe linia frontului, unitatea de elită a Rusiei încearcă să elimine cât mai mulți piloți ucraineni de drone și să distrugă liniile de aprovizionare ale armatei ucrainene, chiar și la 10 kilometri în spatele liniei frontului.

Atacurile cu drone produc acum între 70% și 80% din pierderile umane pe frontul din Ucraina

„Este mai mult decât o unitate; este un centru pentru dezvoltarea a tot felul de sisteme fără echipaj”, a spus Lee despre Rubicon, care joacă un rol important și în instruirea altor unități de drone din armata rusă.

„Asta presupune cercetare și dezvoltare, analiză, dezvoltare de tactici, tehnici și proceduri. Unitățile ucrainene spun de multe ori că au observat îmbunătățiri calitative după ce [operatorii de drone] sunt instruiți de Rubicon”, a explicat Lee.

Din multe puncte de vedere, Rubicon funcționează complet diferit față de restul armatei ruse, care acționează de cele mai multe ori ca o gloată dezordonată care se adaptează cu greu la condițiile schimbătoare de pe câmpul de luptă.

În războiul din Ucraina, analiștii spun că atacurile cu drone produc acum între 70% și 80% din pierderile umane suferite de cele două armate.

Odată ce descoperă locația unde se ascund operatorii de drone ai armatei ucrainene, Rubicon lansează atacuri pentru a-i elimina sau le trimit forțelor aeriene rusești coordonatele țintei.

„Este un joc de-a șoarecele și pisica, iar fizica este arbitrul”, a spus Tom Withington, un expert în război electronic de la institutul RUSI de la Londra.

Înainte ca Rubicon să intre în luptă, „era ca o vacanță pentru noi”

„Ei au o grămadă de oameni, ceea ce înseamnă că pot lucra 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână”, a povestit „Zoommer”, un soldat ucrainean dintr-o unitate mică de operatori de drone din apropiere de Pokrovsk.

„Ei pot schimba echipele la fiecare cinci ore, pot să se odihnească. Este mai dificil pentru noi, pentru că nu avem mulți oameni pe care să îi rotim tot timpul și mai trebuie să și dormim.”

Înainte ca Rubicon să intre în luptă în Pokrovsk, „era ca o vacanță pentru noi”, a mai spus „Zoommer”.

Unitatea din care face parte pilotul ucrainean de drone Dmytro a introdus mai multe măsuri de siguranță pentru a fi cât mai greu de localizat de către Rubicon.

Noile reguli sunt simple, potrivit lui Dmytro: „Fii umil, fii silențios, maschează-ți poziția și nu te mișca dacă nu este nevoie.”

„Poate că am chef să ies la o plimbare mică, am 20 de minute și îmi face bine? Nu, nu, nu. Este o idee foarte proastă, ok? Cel mai bine este să stai în tranșee și să te uiți pe Instagram”, a spus Dmytro.

Editor : Raul Nețoiu