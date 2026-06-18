Live TV

Fără TikTok, Instagram sau Facebook pentru copiii sub 15 ani. Decizia luată de Emiratele Arabe Unite

Data publicării:
telefon copil
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Emiratele Arabe Unite au stabilit o vârstă minimă de 15 ani pentru utilizarea reţelelor sociale, devenind astfel joi prima ţară arabă care introduce o asemenea restricţie, în contextul în care guvernele din întreaga lume sunt preocupate de impactul platformelor online asupra copiilor, relatează Reuters.

Conform unei rezoluţii aprobate joi, copiilor sub 15 ani li se va interzice să creeze, să utilizeze sau să administreze conturi personale pe reţelele sociale. Aceasta înseamnă că minorii sub 15 ani nu vor putea posta, comenta, distribui conţinut sau participa la grupuri publice, a explicat biroul de presă al guvernului.

Adolescenţilor cu vârsta de 15 şi 16 ani li se va permite să utilizeze platformele de socializare, sub rezerva unor garanţii sporite, inclusiv controale ale conţinutului, restricţii privind interacţiunea cu utilizatori necunoscuţi, instrumente de gestionare a timpului petrecut în faţa ecranului şi funcţii de supraveghere parentală.

Regulile se aplică tuturor platformelor de socializare care operează în Emiratele Arabe Unite şi impun companiilor să implementeze măsuri solide de verificare a vârstei, simpla autodeclarare a vârstei nefiind acceptată ca formă validă de verificare.

Platformele trebuie, de asemenea, să dezactiveze conturile create de copii sub 15 ani, să împiedice utilizatorii să ocolească sistemele de verificare a vârstei şi să se abţină de la utilizarea datelor personale ale copiilor pentru publicitate direcţionată sau profilare comportamentală.

Guvernul emiratez a precizat că măsurile au fost concepute pentru a răspunde preocupărilor legate de expunerea copiilor la conţinut neadecvat, interacţiuni online nesigure, utilizarea excesivă a reţelelor sociale şi colectarea de date personale. Companiile de social media vor avea la dispoziţie până la 12 luni pentru a se conforma noilor reglementări.

Mai multe ţări, inclusiv Australia şi altele din Europe, au luat măsuri de înăsprire a restricţiilor privind utilizarea reţelelor sociale de către copii, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la efectele acestora asupra sănătăţii mintale şi siguranţei online.

Citește și:

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Mette-Marit
2
Numărul donatorilor de organe a crescut brusc în Norvegia după ce prinţesa moştenitoare a...
Adrian Vestea si sorin Grindeanu
3
Răsturnare de situație: 6 parlamentari PSD nu vor să voteze Guvernul Veștea. Liderul PNL...
2026-06-15-1569
4
Negocieri pentru guvernul Veștea: Discuții cu fiecare parlamentar care ar putea vota...
Nicușor Dan și Ilie Bolojan.
5
Planul făcut în taină de PNL-USR-UDMR: Bolojan nu va mai fi propus premier. Cele două...
OUT! Comentatorul care a confundat echipele la Cupa Mondială și a fost chemat acasă a fost dat afară
Digi Sport
OUT! Comentatorul care a confundat echipele la Cupa Mondială și a fost chemat acasă a fost dat afară
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Teenagers online
Eurobarometru: 44% dintre adolescenții români spun că petrec prea mult timp în fața ecranelor. Ce fac pentru a se proteja online
retele sociale
Presa tradițională, învinsă de rețelele sociale și platformele video: oamenii le preferă ca surse de informare (studiu)
keir starmer la o sedinta
Marea Britanie va interzice rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Keir Starmer: „Interdicția totală este alegerea corectă”
Copii cu smartphone
Agenţia suedeză de sănătate publică nu recomandă smartphone-ul pentru copiii mai mici de 13 ani
Depressed Teenage Girl Sitting On Bed At Home Looking At Mobile Phone With Head In Hands
Câte ore pe zi pe rețelele sociale cresc riscul de depresie la adolescenți: Concluziile unui studiu desfășurat timp de un deceniu
Recomandările redacţiei
INSTANT_CIUCU_DNA_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu este audiat acum de procurorii DNA: Noi detalii despre...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_14_INQUAM_Photos_George_Calin
Stenograme. Sorin Grindeanu, în ședința PSD: „Am o mare problemă să...
2026-06-15-1467
Blocaj total: Învestirea noului Guvern se amână, nu ies voturile...
Vestea scandalul azilelor groazei
Cum arată programul de guvernare al lui Veștea: promite să continue...
Ultimele știri
Israelul anunţă întreruperea contactelor cu şefa diplomaţiei UE. Ce reacție a avut Kaja Kallas
Românii din Spania, din ce în ce mai puțini: o treime au plecat din țară în ultimul deceniu. Cum se explică fenomenul
Consilierul lui Putin susține că europenii l-au „intoxicat” pe Trump cu idei dăunătoare în timpul summitului G7: „Se poate presupune”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A murit medicul care a ajutat-o pe Adriana Iliescu să devină mamă la aproape 67 de ani. Povestea care a făcut...
Cancan
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Fanatik.ro
Emisiunea la care Gabi Tamaș vrea să participe după Survivor și Asia Express. Are nevoie de acordul soției...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Dramă pentru comentatorul sportiv! A fost dat afară după ce a confundat echipele la Campionatul Mondial 2026
Adevărul
Cel mai înalt pod pietonal suspendat din Europa se va construi într-o comună din România. Se vrea reper pe...
Playtech
Ce avere are Ciprian Ciucu? Terenurile, apartamentele și economiile declarate de primarul Capitalei
Digi FM
Viorica Dăncilă rupe tăcerea despre perioada în care a fost premier: „Am fost trădată de cei din casă. Mi-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a găsit echipă
Pro FM
Câți bani câștigă Mihai Trăistariu din apartamentele de la mare. Artistul estimează un profit frumos în vara...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Daveigh Chase, actrița din „Lilo & Stitch” și „The Ring”, a murit la 35 de ani. Ce a scris iubitul ei înainte...
Adevarul
De ce nu mai vor românii să muncească în Spania. Spaniolii, îngrijorați de exod: piața muncii resimte primele...
Newsweek
Un nou ajutor la pensie pentru 4.600.000 pensionari, votat de Senat. Ce e obligată Casa de Pensii să facă?
Digi FM
Sfârșit tragic pentru o femeie de 37 de ani, aflată în vacanță în Grecia. A murit într-un accident rutier cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
Pericol ascuns în sezonul cald. Bacteria rară care poate provoca simptome severe după mușcătura de căpușă
Film Now
El e celebru din „Top Gun: Maverick”, ea a jucat în „Scream 7”. Cine este iubita lui Glen Powell, starul care...
UTV
Andreea Bănică a întors toate privirile într-o ținută roșie transparentă. Artista și-a schimbat look-ul