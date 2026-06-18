Fără TikTok, Instagram sau Facebook pentru copiii sub 15 ani. Decizia luată de Emiratele Arabe Unite

Emiratele Arabe Unite au stabilit o vârstă minimă de 15 ani pentru utilizarea reţelelor sociale, devenind astfel joi prima ţară arabă care introduce o asemenea restricţie, în contextul în care guvernele din întreaga lume sunt preocupate de impactul platformelor online asupra copiilor, relatează Reuters.

Conform unei rezoluţii aprobate joi, copiilor sub 15 ani li se va interzice să creeze, să utilizeze sau să administreze conturi personale pe reţelele sociale. Aceasta înseamnă că minorii sub 15 ani nu vor putea posta, comenta, distribui conţinut sau participa la grupuri publice, a explicat biroul de presă al guvernului.

Adolescenţilor cu vârsta de 15 şi 16 ani li se va permite să utilizeze platformele de socializare, sub rezerva unor garanţii sporite, inclusiv controale ale conţinutului, restricţii privind interacţiunea cu utilizatori necunoscuţi, instrumente de gestionare a timpului petrecut în faţa ecranului şi funcţii de supraveghere parentală.

Regulile se aplică tuturor platformelor de socializare care operează în Emiratele Arabe Unite şi impun companiilor să implementeze măsuri solide de verificare a vârstei, simpla autodeclarare a vârstei nefiind acceptată ca formă validă de verificare.

Platformele trebuie, de asemenea, să dezactiveze conturile create de copii sub 15 ani, să împiedice utilizatorii să ocolească sistemele de verificare a vârstei şi să se abţină de la utilizarea datelor personale ale copiilor pentru publicitate direcţionată sau profilare comportamentală.

Guvernul emiratez a precizat că măsurile au fost concepute pentru a răspunde preocupărilor legate de expunerea copiilor la conţinut neadecvat, interacţiuni online nesigure, utilizarea excesivă a reţelelor sociale şi colectarea de date personale. Companiile de social media vor avea la dispoziţie până la 12 luni pentru a se conforma noilor reglementări.

Mai multe ţări, inclusiv Australia şi altele din Europe, au luat măsuri de înăsprire a restricţiilor privind utilizarea reţelelor sociale de către copii, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la efectele acestora asupra sănătăţii mintale şi siguranţei online.

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Editor : Ș.A.