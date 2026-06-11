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Farsorii ruși „Vovan” și „Lexus”, care l-au păcălit pe Victor Ponta, și-au găsit o nouă victimă: vicepremierul Moldovei

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Vovan și Lexus
Vladimir Kuznetsov (Vovan), și Alexei Stolyarov (Lexus). Foto: Profimedia

Farsorii ruși „Vovan” și „Lexus”, cunoscuți pentru farsele telefonice jucate oficialilor occidentali, au publicat o înregistrare a conversației cu vicepremierul Moldovei pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, în care s-au dat drept ministrul de externe al Albaniei.

Acest lucru este relatat de mass-media moldovenească, printre care Newsmaker, scrie European Pravda.

În înregistrarea de 18 minute a conversației cu Gherasimov, glumeții, care s-au dat drept șeful Ministerului Afacerilor Externe al Albaniei, au discutat despre chestiuni legate de eurointegrarea Moldovei, reintegrarea Transnistriei și sărbătorirea Zilei Victoriei.

În cadrul conversației, Gherasimov a afirmat că „nu vede măsuri concrete” din partea UE pe calea eurointegrării de la summitul Comunității Politice Europene de la începutul lunii mai și că președinta Maia Sandu este îngrijorată de ritmul eurointegrării.

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După publicarea videoclipului și a reacțiilor, Gherasimov a postat un comentariu pe pagina sa de Facebook, în care a afirmat că „cu cât Moldova avansează mai activ pe calea europeană, cu atât devin mai intense încercările de dezinformare din partea Rusiei”.

Vladimir Kuznetsov și Alexei Stolyarov, mai cunoscuți sub numele de prankeri „Vovan” și „Lexus” sună de mulți ani oficiali occidentali de renume sub nume false, folosind în ultima vreme inteligența artificială.

La începutul anului 2025, în timpul campaniei electorale din Germania, ei l-au păcălit pe viitorul ministru de externe german, Johann Wadephul, prezentându-se ca angajați ai președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

În septembrie 2025 cei doi farsori ruși l-au păcălit pe Victor Ponta făcându-l să creadă că discută cu fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko. El a vorbit minute bune, în limba engleză, despre anularea alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu, oligarhul Viktor Plahotniuc, liderii politici de la București, Chișinău și Kiev, a criticat Bruxelles și pe Volodimir Zelenski. 

Prankerii ruși au recunoscut anterior că sunt finanțați de „Gazprom”.

Editor : Sebastian Eduard

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