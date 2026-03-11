Live TV

FBI a avertizat că Iranul ar putea riposta la atacurile SUA lansând drone asupra Coastei de Vest. Ce spune Trump despre asta

ABC News a relatat miercuri că FBI a avertizat departamentele de poliţie din California că Iranul ar putea riposta la atacurile SUA lansând drone asupra Coastei de Vest.

„Recent, am obţinut informaţii conform cărora, la începutul lunii februarie 2026, Iranul intenţiona să iniţieze un atac surpriză folosind aparate fără pilot de pe o navă neidentificată din largul coastelor SUA, în special împotriva unor ţinte nespecificate din California, în cazul în care Statele Unite ar fi lansat atacuri împotriva Iranului", a transmis FBI într-o alertă distribuită la sfârşitul lunii februarie, potrivit ABC News.

„Nu avem informaţii suplimentare cu privire la momentul, metoda, ţinta sau autorii acestui presupus atac”, indica FBI.

Avertismentul a venit chiar în momentul în care administrația Trump a lansat atacul său continuu împotriva Republicii Islamice. Iranul a ripostat cu atacuri cu drone împotriva țintelor din Orientul Mijlociu.

Oficialii serviciilor de informații americane au devenit, de asemenea, îngrijorați în ultimele luni de utilizarea tot mai extinsă a dronelor de către cartelurile mexicane de droguri și de posibilitatea ca această tehnologie să fie utilizată pentru a ataca forțele și personalul american în apropierea frontierei cu Mexicul.

Un raport neconfirmat sugerează că lideri neidentificați ai cartelurilor mexicane au autorizat atacuri cu drone (UAS) încărcate cu explozibili împotriva forțelor de ordine și personalului militar american de-a lungul frontierei dintre SUA și Mexic, potrivit unui buletin din septembrie 2025 analizat de ABC News.

„Acest tip de atac împotriva personalului sau intereselor SUA în interiorul Statelor Unite ar fi fără precedent, dar ilustrează un scenariu plauzibil, deși (cartelurile) evită de obicei acțiunile care ar atrage atenția sau reacții nedorite din partea autorităților americane.”

Purtătorii de cuvânt ai FBI, Departamentului de Poliţie din Los Angeles, guvernatorului Californiei şi primarului din Los Angeles nu au răspuns deocamdată la solicitările de comentarii din partea Reuters.

Reuters a relatat la începutul acestei luni că Iranul şi entităţile sale proxy ar putea viza SUA cu atacuri ca ripostă la loviturile americane.

O evaluare a ameninţărilor realizată de Biroul de Informaţii şi Analiză al Departamentului pentru Securitatea Internă a SUA (DHS) arată că Iranul şi aliaţii săi reprezintă "probabil" o ameninţare de atacuri ţintite asupra Statelor Unite, deşi un atac fizic la scară largă este puţin probabil. 

Preşedintele american Donald Trump a tratat cu prudenţă informaţiile despre posibile atacuri iraniene pe teritoriul SUA, declarând că nu este îngrijorat în legătură cu o astfel de posibilitate, potrivit Reuters.

SUA şi Israelul au declanşat o ofensivă aeriană asupra Iranului în urmă cu aproape două săptămâni, aruncând regiunea Golfului în război. Teheranul a ripostat la atacurile americano-israeliene, care au ucis o serie de înalţi oficiali iranieni, între care şi pe ghidul suprem al Republicii islamice, ayatollahul Ali Khamenei.

Întrebat miercuri dacă este îngrijorat că Iranul şi-ar putea intensifica represaliile pentru a include atacuri pe teritoriul american, Donald Trump a răspuns reporterilor: „Nu, nu sunt".

