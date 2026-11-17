Statele Unite sunt în stare de alertă după o serie de întreruperi și atacuri cibernetice care au paralizat aplicațiile bancare, companiile din domeniul tehnologiei și chiar rețeaua de comunicații interne a Agenției Naționale de Securitate. FBI a avertizat că infractorii cibernetici și hackerii „afiliați statal” exploatează tehnologia Artex AI pentru a pătrunde în rețele în doar trei ore. Acest avertisment vine în contextul în care hackerii au atacat 178 dintre cele mai mari companii din lume într-un atac cibernetic de amploare care viza banii utilizatorilor și datele cardurilor de credit.

Peste 100 de companii și publicații importante, compromise

Peste 100 de site-uri ale unor companii și publicații importante au fost compromise prin introducerea unui cod JavaScript malițios, într-un atac desfășurat în weekend și constatat luni. Printre organizațiile vizate se numără Zoom, HSBC, CNN, Ikea, Equifax și Salesforce.

Codul a fost transmis prin platforma Optimizely, utilizată pentru testarea și optimizarea interfețelor de pe site-uri. Potrivit unui cercetător citat de Reuters și Metro.co.uk, atacatorii puteau modifica adresele portofelelor de criptomonede, fura datele cardurilor bancare și cookie-uri și compromite telefoane iPhone și tablete iPad.

Optimizely a anunțat că a remediat vulnerabilitatea, a eliminat codul malițios și a resetat conturile afectate. Amploarea prejudiciilor nu este cunoscută deocamdată, iar companiile investigate încearcă să stabilească modul în care s-a produs infiltrarea. Salesforce și Equifax au dezactivat utilizarea platformei.

Incidentul a avut loc după o serie de probleme informatice și tehnice. Cu o zi înainte, clienții Chase, Wells Fargo și Bank of America au raportat dificultăți la accesarea conturilor online. În săptămâna precedentă, aplicațiile Microsoft au fost indisponibile, iar mii de zboruri din SUA au fost afectate de o defecțiune de comunicații.

Întreruperile bancare pe scară largă au lăsat luni mii de clienți în imposibilitatea de a-și accesa conturile.

Test național de alertă

Astăzi, oficialii federali le-au spus americanilor să se pregătească pentru un test național de alertă de urgență pe fondul acestor perturbări.

Între timp, piața bursieră din SUA a înregistrat o scădere marți, iar indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 332 de puncte, sau 0,6%, la ora 9:40 ET.

FBI a avertizat că infractorii cibernetici exploatează ARTEX, un cadru de testare a penetrării bazat pe super-inteligență, și sparg rețelele în doar trei ore.

„#FBI a emis un avertisment FLASH prin care anunță că infractorii cibernetici și hackerii aflați în solda statului exploatează ARTEX, un cadru de testare a penetrării bazat pe superinteligență, pentru a automatiza atacurile împotriva companiilor și organizațiilor din întreaga lume”, a scris agenția pe X.

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„ARTEX poate accelera intruziunile, de la țintirea inițială până la obținerea accesului privilegiat, în mai puțin de trei ore. Acesta a fost utilizat în cadrul atacului din octombrie asupra lanțului de aprovizionare al ConnectWise, care a expus mediile clienților Microsoft 365 și a implicat tentative de autentificare împotriva a peste 2.250 de utilizatori din aval.

FBI îndeamnă companiile și organizațiile să-și consolideze controalele de acces, să monitorizeze activitățile automate suspecte și să raporteze potențialele compromiteri la adresa http://ic3.gov.”

Editor : M.C