FBI închide sediul istoric din Washington. Anunțul directorului Kash Patel despre unde vor lucra agenții

Biroul Federal de Investigaţii a finalizat, vineri, închiderea definitivă a sediului său istoric din centrul oraşului Washington, în timp ce majoritatea personalului său va fi mutat într-o altă clădire din capitala SUA, iar o parte din angajaţi vor fi trimişi pe teren, a anunțat directorul FBI, Kash Patel.

„După mai bine de 20 de ani de încercări eşuate, am finalizat planul de a închide definitiv sediul FBI din Clădirea Hoover”, a anunţat directorul FBI, Kash Patel, pe contul său oficial de pe platforma X, transmite EFE preluată de Agerpres.

Renunțarea la proiectul de 5 miliarde de dolari

Patel a renunțat la un proiect de 5 miliarde de dolari pentru mutarea într-o clădire nouă a cărui inaugurare era planificată pentru 2035, iar majoritatea personalului va fi transferat în Clădirea Ronald Reagan, situată tot în Washington.

Clădirea Ronald Reagan a găzduit, până în acest an, Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), care a fost practic desfiinţată de administraţia preşedintelui american Donald Trump.

„Această decizie plasează resursele acolo unde trebuie: în apărarea țării, combaterea infracționalității violente și protejarea securității naționale”, a mai spus directorul FBI, Kash Patel. „Oferă instrumente mai bune forței de muncă a FBI de astăzi, la o fracțiune din cost”, a adăugat el.

Potrivit directorului FBI, Clădirea Reagan este în curs de renovare cu „îmbunătăţiri de securitate şi infrastructură" şi este așteptat să fie gata în curând să primească personal.

„Muzeu al statului paralel”

„Clădirea Hoover ar trebui transformată într-un muzeu al statului paralel!”, a precizat Kash Patel.

Încă din luna mai, directorul FBI a anunţat că renunţă la sediul din clădirea J. Edgar Hoover - inaugurată în 1975 şi numită astfel în onoarea primului director al agenţiei - considerând-o „nesigură pentru personalul său”.

La acea vreme, agenţia a anunţat că aproape o treime dintre angajaţii săi, aproximativ 11.000 de lucrători, erau concentraţi în zona metropolitană Washington şi că abandonarea clădirii Hoover ar permite redistribuirea personalului către alte oraşe cu rate ale criminalităţii mai ridicate.

Planuri abandonate timp de decenii

Timp de decenii, diverse administraţii au luat în considerare mutarea sediului FBI în statele vecine Maryland sau Virginia, dar niciuna dintre aceste iniţiative nu s-a concretizat.

Clădirea Hoover, o structură în stil brutalist situată pe Pennsylvania Avenue şi ani de zile un simbol al puterii şi prezenţei federale la Washington, a făcut ţinta unor critici recurente din cauza deteriorării sale, a costurilor ridicate de întreţinere şi a problemelor de securitate.

Editor : Ana Petrescu