Live TV

FBI închide sediul istoric din Washington. Anunțul directorului Kash Patel despre unde vor lucra agenții

Data publicării:
J. Edgar Hoover FBI Building in Washington DC, USA
Clădirea Hover din Washington DC, USA. Foto: Getty Images
Din articol
Renunțarea la proiectul de 5 miliarde de dolari „Muzeu al statului paralel” Planuri abandonate timp de decenii

Biroul Federal de Investigaţii a finalizat, vineri, închiderea definitivă a sediului său istoric din centrul oraşului Washington, în timp ce majoritatea personalului său va fi mutat într-o altă clădire din capitala SUA, iar o parte din angajaţi vor fi trimişi pe teren, a anunțat directorul FBI, Kash Patel.

După mai bine de 20 de ani de încercări eşuate, am finalizat planul de a închide definitiv sediul FBI din Clădirea Hoover”, a anunţat directorul FBI, Kash Patel, pe contul său oficial de pe platforma X, transmite EFE preluată de Agerpres.

Renunțarea la proiectul de 5 miliarde de dolari

Patel a renunțat la un proiect de 5 miliarde de dolari pentru mutarea într-o clădire nouă a cărui inaugurare era planificată pentru 2035, iar majoritatea personalului va fi transferat în Clădirea Ronald Reagan, situată tot în Washington.

Clădirea Ronald Reagan a găzduit, până în acest an, Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), care a fost practic desfiinţată de administraţia preşedintelui american Donald Trump.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Această decizie plasează resursele acolo unde trebuie: în apărarea țării, combaterea infracționalității violente și protejarea securității naționale”, a mai spus directorul FBI, Kash Patel. „Oferă instrumente mai bune forței de muncă a FBI de astăzi, la o fracțiune din cost”, a adăugat el.

Potrivit directorului FBI, Clădirea Reagan este în curs de renovare cu îmbunătăţiri de securitate şi infrastructură" şi este așteptat să fie gata în curând să primească personal.

„Muzeu al statului paralel”

„Clădirea Hoover ar trebui transformată într-un muzeu al statului paralel!”, a precizat Kash Patel.

Încă din luna mai, directorul FBI a anunţat că renunţă la sediul din clădirea J. Edgar Hoover - inaugurată în 1975 şi numită astfel în onoarea primului director al agenţiei - considerând-o nesigură pentru personalul său”.

La acea vreme, agenţia a anunţat că aproape o treime dintre angajaţii săi, aproximativ 11.000 de lucrători, erau concentraţi în zona metropolitană Washington şi că abandonarea clădirii Hoover ar permite redistribuirea personalului către alte oraşe cu rate ale criminalităţii mai ridicate.

Planuri abandonate timp de decenii

Timp de decenii, diverse administraţii au luat în considerare mutarea sediului FBI în statele vecine Maryland sau Virginia, dar niciuna dintre aceste iniţiative nu s-a concretizat.

Clădirea Hoover, o structură în stil brutalist situată pe Pennsylvania Avenue şi ani de zile un simbol al puterii şi prezenţei federale la Washington, a făcut ţinta unor critici recurente din cauza deteriorării sale, a costurilor ridicate de întreţinere şi a problemelor de securitate.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
castelul corvinilor
1
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
2 soldati nord-coreeni prizonieri de razboi, colaj
2
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
oameni cu caciula pe strada
3
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
4
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
photo-collage.png - 2025-10-12T180649.501
5
„Rusia sub Vladimir Putin este mai puţin stabilă decât Uniunea Sovietică. Un stat...
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
Digi Sport
L-a umilit doar pentru că este român, dar nu știa că este milionar. A primit lecția vieții sale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dan Bongino
Numărul 2 din FBI, numit chiar de Donald Trump, părăsește agenția după mai puțin de un an. „Un mandat controversat”
Cătălin Predoiu Kash Patel
Ministrul Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu directorul FBI, Kash Patel. S-a decis constituirea unui task force pe mai multe planuri
agent fbi
FBI a dejucat „un complot terorist” ce viza zona Los Angeles, potrivit procurorului general
National Guard Shot in Downtown Washington DC
Intenții necunoscute: întâlnirile secrete dintre FBI și negociatorul ucrainean pentru pace stârnesc îngrijorare în Occident (WP)
Juneteenth Celebrated In Cities Across America
12 agenţi FBI spun că au fost concediaţi pentru că au evitat confruntarea cu protestatarii în timpul manifestaţiilor din 2020
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-12-26 at 17.11.05
Titi Aur, despre carambolul de pe DEx Pitești - Craiova: „Efectul de...
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor...
Om de zăpadă decorativ, ninsoare, parc acoperit de zăpadă, București.
ANM a actualizat prognoza meteo. Cod galben și portocaliu de vânt...
nicusor dan nicolae ratiu
Nicușor Dan, întâlnire la Londra cu fiul lui Ion Rațiu: „Un reper de...
Ultimele știri
Prințesa Diana, etichetată drept „prădătoare” de către oficiali în timpul războiului mediatic cu Charles. Noi documente despre Lady Di
Cum ne revenim după excesele de Crăciun. Sfaturile medicilor pentru zilele următoare
Nigeria sugerează că vor exista noi atacuri armate în cadrul unor operaţiuni „comune” cu SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
'Gardianul secretelor' din Apărarea Rusiei a murit subit de Crăciun! A fost cea mai discretă figură din...
Fanatik.ro
Marea campioană care renunță la rețelele de socializare! Cum explică decizia radicală luată: ”Mi-am dat seama...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Cum au ajuns cumnați Gică Hagi și Gică Popescu? „A zăpăcit-o pe femeie cu trandafiri. I-a umplut casa”
Adevărul
Gest disperat al unui cabanier: „Plătiți cât vă permiteți. E primul an în care nu am oaspeți de Crăciun”
Playtech
Motivul pentru care nu ar trebui să cumperi niciodată pește în perioada dintre Crăciun și Revelion. De ce...
Digi FM
Lily Collins, fata lui Phil Collins, topită după fiica ei: Primul Crăciun al micuței noastre Tove și simțim...
Digi Sport
"Obsesie!" Denise Rifai a aflat totul despre Dan Alexa și Anamaria Prodan
Pro FM
Regina Crăciunului, strălucitoare alături de gemenii ei adolescenți. Mariah Carey, într-o rochie roșie și...
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Rusia ar putea lua în calcul o escaladare pe flancul estic al NATO începând din 2026. Pretextul este deja...
Newsweek
Care pensionari primesc la pensie între 2.400 și 8.200 lei pentru care nu au contribuit? Nu sunt magistrați
Digi FM
Sfântul Ștefan: tradiții, obiceiuri și urări de trimis celor dragi
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Kate Winslet critică termenul „nepo baby” și își apară copiii: Și-au croit propriul drum în lumea...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...