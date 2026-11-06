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FBI l-a arestat pe tatăl ducesei Meghan Markle în Florida. Ce a declanșat ancheta extinsă în SUA, Mexic și Filipine

Data publicării:
La famille de Meghan Markle, duchesse de Sussex, donne sa version de la discorde dans une émission spéciale sur la chaîne 7NEWS Australia Spotlight
Thomas Markle. Foto: Profimedia
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Din articol
Thomas Markle: Investigații în SUA, Mexic și Filipine

Thomas Markle, tatăl lui Meghan, soția prințului Harry, a fost arestat vineri dimineață de agenți FBI în Florida, pentru acuzații legate de materiale cu abuz sexual asupra copiilor, relatează focus.de. Thomas Markle a fost reținut în apropiere de Tampa.

Meghan Markle a declarat recent că este „profund tulburată” de acuzațiile potrivit cărora o colecție de imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor ar fi fost găsită în fosta locuință a tatălui său. Ea a dezvăluit, de asemenea, că o scrisoare conținând „acuzații îngrijorătoare” la adresa acestuia fusese trimisă poliției din Londra în 2018.

Presa britanică relatează că acesta a fost reținut într-un azil de bătrâni din Lakeland. Bărbatul în vârstă de 82 de ani locuia într-o unitate care oferă îngrijire pentru demență. Până în prezent, nu a existat nicio confirmare oficială din partea autorităților americane.

Meghan, cetățeană americană care a jucat în serialul de televiziune american „Suits”, s-a căsătorit cu prințul britanic Harry la Castelul Windsor în 2018. Cei doi au doi copii, prințul Archie și prințesa Lilibet.

Tatăl ei nu a participat la nuntă, ceea ce a generat o amplă acoperire mediatică în presa britanică cu privire la distanțarea lui Meghan față de tatăl ei. Meghan a declarat că a decis să se distanțeze de el pentru a-și proteja copiii.

Thomas Markle: Investigații în SUA, Mexic și Filipine

Ultimele evoluții au fost declanșate de descoperiri în mai multe locuri despre care se presupune că au legătură cu Thomas Markle. În octombrie, în Filipine au fost descoperite înregistrări cu presupuse abuzuri sexuale asupra minorilor pe dispozitive electronice. Thomas Markle Jr. (60), fratele vitreg al lui Meghan, a declarat că a găsit obiectele printre bunurile personale ale tatălui său și le-a predat autorităților.

Potrivit ministrului filipinez de interne, Jonvic Remulla, anchetatorii au confiscat aproximativ 7.500 de fotografii și un videoclip cu victime minore. Cu toate acestea, autoritățile încă investighează cine deținea de fapt dispozitivele și cine este responsabil pentru conținut.

Anchetele sunt în desfășurare și în Mexic. Weekendul trecut, ofițerii au percheziționat un depozit din Rosarito pe care Thomas Markle îl închiriase anterior, potrivit Daily Mail . Ziarul relatează că printre obiectele confiscate acolo se numărau computere, unități USB, casete VHS și reviste.

Editor : M.C

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