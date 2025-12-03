Live TV

Federica Mogherini și un diplomat de rang înalt al UE, acuzați de fraudă și corupție, eliberați din arest: „Nu prezintă risc de fugă”

Federica Mogherini
Poliția belgiană i-a eliberat din arest pe fostul diplomat de rang înalt al UE Federica Mogherini și pe fostul șef al serviciului diplomatic Stefano Sannino, după ce aceștia au fost reținuți pentru a fi interogați în legătură cu o anchetă privind o fraudă, a declarat miercuri dimineață procurorul general al UE, relatează Politico.

Mogherini, rectorul Colegiului Europei, Sannino și un membru al personalului Colegiului Europei au fost reținuți marți în legătură cu o anchetă privind posibilitatea ca licitația publică atribuită de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) în 2021-2022 unei instituții de învățământ superior pentru găzduirea Academiei Diplomatice a UE să fi fost aranjată în favoarea Colegiului Europei. 

„Acuzațiile se referă la fraudă și corupție în achiziții publice, conflict de interese și încălcarea secretului profesional. Aceștia au fost eliberați, deoarece nu prezintă risc de fugă”, se arată în declarația procurorului.

Acuzațiile nu sunt dovedite, iar Mogherini, Sannino și cealaltă persoană reținută beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanță.

Amintim că Parchetul European (EPPO) a anunţat marţi percheziţii la Colegiul Europei din Bruges şi la Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) din Bruxelles.

La cererea EPPO, aprobată de judecătorul de instrucţie, Poliţia Federală (FGP West-Vlaanderen) a efectuat percheziţii în mai multe clădiri ale Colegiului Europei din Bruges, la Serviciul European de Acţiune Externă din Bruxelles şi la locuinţele suspecţilor. Percheziţiile au beneficiat şi de sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

