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Mîhailo Fedorov, ministrul apărării demis de Zelenski, cere alegeri în Ucraina: „Democraţia nu poate fi ţinută ostatică de Rusia”

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Mihailo Fedorov.
Mihailo Fedorov. Foto: Profimedia Images
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Fostul ministru al apărării din Ucraina, Mîhailo Fedorov, demis recent şi devenit o figură foarte populară, a provocat o undă de şoc marţi seara cerând organizarea de alegeri în timpul războiului şi afirmând că ţara se confruntă cu o criză de guvernare, în cea mai importantă contestare internă a preşedintelui Volodimir Zelenski din 2022, relatează Reuters.

Apelul lui Fedorov, transmis într-un discurs video postat pe YouTube, este prima cerere de acest fel formulată de o personalitate politică ucraineană importantă de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei din 2022. Legislaţia din Ucraina interzice organizarea de alegeri în timp de război.

Mîhailo Fedorov, în vârstă de 35 de ani, a fost un aliat de lungă durată al lui Zelenski până la demiterea sa neaşteptată din funcţia de ministru al apărării, în iulie, la doar şase luni după ce fusese numit şi după ce promisese reforme radicale.

„Democraţia nu poate fi ţinută ostatică de Rusia”, a declarat Fedorov în înregistrare. „Trebuie să găsim un mecanism legal, sigur şi realist care să permită Ucrainei să-şi reia pe deplin procesul democratic, chiar şi în condiţiile unui război de lungă durată”, cere el.

Într-o aparentă provocare deschisă la adresa lui Zelenski, Fedorov a afirmat că Ucraina se confruntă cu o „criză sistemică a guvernanţei”.

„Vechiul sistem funcţionează prea des după propriile reguli. Se protejează pe sine. Se teme de schimbare”, acuză el.

Fără a da nume, Fedorov a criticat corupţia oficialilor, despre care a spus că afectează efortul de război al Ucrainei.

Fostul ministru a declarat recent că, în opinia sa, reforma pe care a iniţiat-o asupra proceselor de achiziţii ale Ministerului Apărării - responsabil pentru achiziţionarea de echipamente în valoare de miliarde de dolari - a contribuit la demiterea sa.

Biroul lui Zelenski nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la declaraţia lui Fedorov.

Zelenski a sugerat că i-a demis atât pe Fedorov, cât şi pe fostul comandant al armatei, Oleksandr Sîrski, pentru că aceştia nu mai reuşeau să se înţeleagă.

Demiterea lui Fedorov, însă, a scos oameni în stradă, care au protestat zile în şir şi au cerut repunerea sa în funcţie. Cu toate acestea, Zelenski a trimis marţi parlamentului propunerea ca interimarul numit în locul lui Fedorov, Evhenii Hmara, care conducea serviciul de securitate SBU, să devină titular al postului.

Editor : B.E.

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