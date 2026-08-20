De la drone care lovesc Rusia la primul scut antirachetă ucrainean: misiunea ambițioasă a Irinei Terekh

Șefa unui start-up ale cărui arme au lovit adânc pe teritoriul Rusiei și-a asumat misiunea de a dezvolta o tehnologie capabilă să doboare rachetele hipersonice rusești, scrie The Times într-un material dedicat Irinei Terekh, directoare executivă a Fire Point.

Sărbătorile prilejuite de succesul campaniei ucrainene de lovituri adânci, care a adus realitatea războiului în conștiința rușilor obișnuiți, au fost de scurtă durată. Acestea au fost umbrite de o ploaie de atacuri cu rachete balistice rusești, care au epuizat stocurile Ucrainei de rachete Patriot de fabricație americană și au reînnoit cererea ca țara să-și dezvolte capacitatea de a doborî rachetele hipersonice fără ajutor din exterior.

Irina Terekh, directoarea executivă a Fire Point, start-up-ul ucrainean de armament care se grăbește să aducă o astfel de tehnologie pe câmpul de luptă, a declarat că nerăbdarea pentru un scut construit pe plan intern este o reacție firească la atacurile rusești.

Ucraina este acum lider mondial în tehnologia dronelor și a sistemelor antironă, încheind parteneriate cu țări europene și oferind consultanță statelor din Golf cu privire la modul de combatere a unei amenințări în rapidă evoluție.

Însă epuizarea stocului de rachete de interceptare Patriot al Ucrainei, anunțată de președintele Zelenski în această lună, a exercitat o nouă presiune asupra eforturilor de a construi un echivalent ucrainean capabil să doboare rachetele balistice. În iulie, în Ucraina au fost uciși mai mulți civili decât în orice altă lună începând cu mai 2022, în mare parte ca urmare a intensificării campaniei de rachete a Moscovei.

„Luptăm pentru supraviețuirea noastră”, a spus Terekh, „și trebuie să supraviețuim cu doar o zi mai mult decât Imperiul Rus. Rusia vrea să pună capăt acestui război doar atunci când Ucraina nu va mai exista deloc. Înțelegem de ce are loc această teroare: pentru că Putin vrea ca poporul ucrainean să iasă în stradă și să-i ceară președintelui să oprească războiul. Dar singura persoană din lume care poate opri efectiv războiul este Putin.”

Fire Point a anunțat că, în urma unor acorduri cu parteneri europeni, își propune să livreze primul interceptor construit integral în Ucraina până la sfârșitul acestui an și să-l pună în luptă până vara viitoare.

Proiectul Freyja va reuni într-o singură armă un interceptor ucrainean, un radar german și tehnologia norvegiană de ghidare.

„Încercăm să realizăm în câțiva ani ceea ce, de obicei, ar dura câteva decenii”, a declarat Terekh pentru The Times în biroul ei din Kiev, pe fundalul unui tablou roz care ilustrează lansările rachetei de croazieră Flamingo, aflată acum în producție. „Este o responsabilitate uriașă.”

Rolul deosebit de important al Fire Point în campania de lovituri în adâncime — mai întâi asupra rafinăriilor de petrol rusești și apoi asupra Wildberries, retailerul online care servește și drept canal de aprovizionare către linia frontului militar — a ridicat așteptările cu privire la ceea ce poate realiza.

Potrivit Ministerului Apărării din Ucraina, dronele sale FP-1 au fost utilizate în 60% din toate loviturile în adâncime ale Ucrainei asupra Rusiei.

„Aceste așteptări oferă mult sprijin, dar reprezintă și o presiune mare, deoarece, odată ce prezinți rezultate, oamenii încep să aștepte din ce în ce mai multe de la tine”, a spus Terekh.

Unii reprezentanți ai industriei globale de apărare și-au exprimat scepticismul cu privire la capacitatea companiei Fire Point de a produce tot ceea ce promite. Parteneriatele sale cu guverne și firme de apărare europene sugerează că aliații străini consideră că aceasta este cea mai bună opțiune pentru dezvoltarea unui scut antirachetă balistică pentru întreaga Europă.

Până în prezent, sistemul Patriot este singurul capabil să intercepteze rachetele balistice hipersonice cu care Rusia bombardează Ucraina.

La summitul NATO de luna trecută de la Ankara, președintele Trump a acceptat o cerere a lui Zelenski de a permite Ucrainei să fabrice rachete Patriot sub licență, doar pentru a-și retrage oferta câteva săptămâni mai târziu.

Numărul de rachete interceptoare Patriot este în scădere periculoasă la nivel mondial de la începutul conflictului cu Iranul, în timpul căruia SUA au lansat aproape jumătate din stocul său.

Se fabrică doar 600 de rachete interceptoare pe an, la un cost de aproape 4 milioane de dolari fiecare. Racheta interceptoare FP-7X a companiei Fire Point este estimată la 700.000 de dolari.

Chiar dacă compania își va putea respecta termenul ambițios din 2027 pentru un scut fabricat local, Ucraina se confruntă cu încă un an fără mijloace de apărare împotriva rachetelor balistice rusești.

Pe 14 august, Zelenski a îndemnat Washingtonul să vândă Ucrainei 10% din stocurile sale rămase de rachete Patriot, afirmând că acest lucru ar fi suficient pentru a distruge toate rachetele balistice rusești lansate asupra țării. Doar 5%, a spus el, ar ajuta Ucraina să treacă de iarnă.

„Iarna trecută a fost grea și mă aștept ca aceasta să fie și mai grea”, spune Terekh. „Și există o singură modalitate de a o supraviețui cu adevărat, și anume să ne amintim de ce luptăm și că nu avem altă alegere.”

Prima rachetă balistică a companiei Fire Point ar putea fi gata încă din această iarnă, a spus ea, ceea ce ar plasa Ucraina în micul club al țărilor care dețin un arsenal balistic.

FP-7, cu o rază de acțiune de 200 km și o încărcătură explozivă de 150 kg, este concepută pentru a fi utilizată împotriva țintelor terestre. O versiune cu rază de acțiune mai mare, FP-9, care se află încă în fază de dezvoltare, ar putea ajunge până la Moscova.

În ceea ce privește atacurile asupra Rusiei, Terekh respinge ceea ce ea numește o „narațiune toxică”, potrivit căreia un răspuns pe măsură ar invita la represalii.

„Nu consider niciun atac ucrainean, de orice fel, ca fiind o mișcare ofensivă”, a spus ea. „Când ne temem că Rusia ne va riposta, cred că uităm de unde a pornit totul.”

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Editor : B.E.