Femeia suspectată că ar fi încercat să-l asasineze în Monaco pe oligarhul Vadim Ermolaev a fost găsită moartă în apropiere de Kiev

Cetățeana ucraineană în vârstă de 34 de ani, căutată de Interpol și suspectată că ar fi plasat o bombă în fața apartamentului din Monaco, ar fi putut fi ucisă prin împușcare, a dezvăluit marți presa ucraineană, citată de Le Figaro.

Misterul se adâncește după atacul cu bombă care i-a vizat pe oligarhul Vadim Ermolaev și familia sa în Monaco săptămâna trecută.

Cadavrul principalei suspecte, Anastasia Berezovskaia, o ucraineancă în vârstă de 34 de ani care locuia în Germania, a fost găsit lângă Kiev luni, în jurul orei locale 23:00, a dezvăluit marți presa ucraineană. Cel mai probabil, aceasta a fost ucisă prin împușcare, scrie Ukrainskaia Pravda.

O altă sursă a presei ucrainene din cadrul forțelor de ordine a indicat că doi suspecți au fost deja arestați în acest caz. Unul dintre ei este un ofițer în activitate al Direcției Principale de Informații, celălalt un fost agent al forțelor de ordine.

La 29 iunie, în jurul orei locale 21:00, o explozie la Monaco a rănit trei persoane, dintre care două foarte grav. Conform relatărilor din presă, victimele au fost omul de afaceri ucrainean Ermolaev, care se află sub sancțiuni în Ucraina, fiul său de 13 ani și partenera oligarhului.

Agențiile media au relatat că anchetatorii din Monaco iau în considerare implicarea SBU în tentativa de asasinat a lui Ermolaev.

La 3 iulie, Interpol a plasat-o pe cetățeana ucraineană, în vârstă de 39 de ani, Anastasia Berezovskaia, pe lista persoanelor căutate internațional.

Potrivit forțelor de ordine din Monaco, aceasta era suspectată de plantarea unui dispozitiv exploziv care l-a rănit grav pe omul de afaceri ucrainean sancționat, și familia acestuia. Conform relatărilor din mass-media, anchetatorii au identificat-o pe femeie prin intermediul imaginilor de pe camerele de supraveghere și al mărturiilor martorilor oculari.

Editor : M.C