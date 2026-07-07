Live TV

Femeia suspectată că ar fi încercat să-l asasineze în Monaco pe oligarhul Vadim Ermolaev a fost găsită moartă în apropiere de Kiev

Data actualizării: Data publicării:
Explosion à Monaco : voici Anastasiia Berezovska, la principale suspecte de l’attaque visant l’oligarque ukrainien Vadim Ermolaev
Suspecta Anastasia Berezovskaia. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cetățeana ucraineană în vârstă de 34 de ani, căutată de Interpol și suspectată că ar fi plasat o bombă în fața apartamentului din Monaco, ar fi putut fi ucisă prin împușcare, a dezvăluit marți presa ucraineană, citată de Le Figaro.

Misterul se adâncește după atacul cu bombă care i-a vizat pe oligarhul Vadim Ermolaev și familia sa în Monaco săptămâna trecută.

Cadavrul principalei suspecte, Anastasia Berezovskaia, o ucraineancă în vârstă de 34 de ani care locuia în Germania, a fost găsit lângă Kiev luni, în jurul orei locale 23:00, a dezvăluit marți presa ucraineană. Cel mai probabil, aceasta a fost ucisă prin împușcare, scrie Ukrainskaia Pravda.

O altă sursă a presei ucrainene din cadrul forțelor de ordine a indicat că doi suspecți au fost deja arestați în acest caz. Unul dintre ei este un ofițer în activitate al Direcției Principale de Informații, celălalt un fost agent al forțelor de ordine.

La 29 iunie, în jurul orei locale 21:00, o explozie la Monaco a rănit trei persoane, dintre care două foarte grav. Conform relatărilor din presă, victimele au fost omul de afaceri ucrainean Ermolaev, care se află sub sancțiuni în Ucraina, fiul său de 13 ani și partenera oligarhului.

Agențiile media au relatat că anchetatorii din Monaco iau în considerare implicarea SBU în tentativa de asasinat a lui Ermolaev.

La 3 iulie, Interpol a plasat-o pe cetățeana ucraineană, în vârstă de 39 de ani, Anastasia Berezovskaia, pe lista persoanelor căutate internațional.

Potrivit forțelor de ordine din Monaco, aceasta era suspectată de plantarea unui dispozitiv exploziv care l-a rănit grav pe omul de afaceri ucrainean sancționat, și familia acestuia. Conform relatărilor din mass-media, anchetatorii au identificat-o pe femeie prin intermediul imaginilor de pe camerele de supraveghere și al mărturiilor martorilor oculari.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
nicusor dan
2
Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Nu cred că e un personaj diabolic. Cred...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
3
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
explozii in ucraina
4
Kremlinul susține că „operațiunea militară” din Ucraina s-a transformat într-un „război...
traian basescu inquam octav ganea
5
Traian Băsescu: „Este o cavalcadă a încălcărilor de Constituție și responsabilitatea...
Cristiano Ronaldo, OUT de la Cupa Mondială! "Georgina, îmi pare rău, dar nunta nu va mai avea loc!" Val de reacții
Digi Sport
Cristiano Ronaldo, OUT de la Cupa Mondială! "Georgina, îmi pare rău, dar nunta nu va mai avea loc!" Val de reacții
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
emmanuel macron
Două explozii la Damasc, lângă hotelul unde a fost cazat președintele Franței, Emmanuel Macron, aflat în vizită de stat
ATACMS missiles strike Berdiansk and Luhansk
Ucraina a lansat peste 430 de drone spre Moscova înainte de Summitul NATO. Rusia spune că 36 au fost doborâte în apropierea capitalei
Russian Missile Hits Apartment Building In Kyiv'S Podilskyi District
Apărarea aeriană ucraineană împotriva rachetelor balistice rusești este grav slăbită. „Nu avem cu ce să ripostăm”
Kamala Harris Accepts Democratic Nomination - Chicago
„Acesta este momentul” potrivit pentru a exercita presiuni asupra unui Putin slăbit, afirmă un fost secretar al CIA
Garry Kasparov acorda un interviu
Garry Kasparov crede că sfârșitul războiului ar însemna sfârșitul lui Putin: „Așteptați-vă la o escaladare, nu la negocieri de la el”
Recomandările redacţiei
macheta avion Saab's GlobalEye
11 aliați NATO, printre care și România, participă la o achiziție...
petrisor peiu
Peiu: Grindeanu a inventat că voturile AUR îl țin pe Bolojan în...
Avion Eurofighter.
RO-Alert în Tulcea: Radarele MApN au detectat un grup de drone lângă...
plaoie puternica in timisoara si un om care merge in ploaie
Cod galben de furtuni în aproape toată țara. Meteorologii anunță...
Ultimele știri
ANI a identificat trei tipare prin care primarii și consilierii încalcă normele de integritate de către primari şi consilieri
De ce plătesc și proprietarii debranșați o parte din încălzirea blocului. ANRE explică regula care stârnește nemulțumiri
Doi jurnalişti turci au fost arestați în ajunul summitului NATO de la Ankara. Unul din ei este acuzat de o presupusă faptă din 2018
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Fără filtre, fără vrăjeală". Iulia Albu, imagini după un lifting facial profund: "Nu îmi căzuse fața, dar...
Cancan
Furtuni puternice lovesc România. 37 de județe sunt vizate de avertizarea ANM
Fanatik.ro
Radu Drăgușin, prezentat oficial de Fiorentina! Prima poză cu fundașul român. Update
editiadedimineata.ro
O alternativă europeană de social media? Platforma eYou depășește 100.000 de utilizatori
Fanatik.ro
Cum a reacționat iubita lui Yamal după ce Spania a învins Portugalia la Cupa Mondială. Ines, spectacol în...
Adevărul
Victoraș Micula, smerit la o mănăstire din Oradea: „Am dus cu roaba bolovani. Munca m-a făcut să îmi schimb...
Playtech
Harta orașelor din România vitale în caz de război. Sunt mici, dar importante pentru strategia militară
Digi FM
Efect neaşteptat al gumei de mestecat. Ce au observat într-un studiu recent cercetătorii de la King's College...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lukaku l-a ironizat pe Donald Trump după SUA - Belgia 1-4! Gestul făcut imediat după gol
Pro FM
Paula Seling, noi dezvăluiri la un an de la accidentul care i-a schimbat viața: „A trebuit să-mi redescopăr...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Probabil că îmbătrânesc, dar e în regulă”. Reacția lui George Clooney când a aflat că va primi un trofeu...
Adevarul
Ieșean lăsat cu un credit de 40.000 de lei pe numele său. Escrocul a explicat cum a acționat și a primit 11...
Newsweek
Sprijin de 4 miliarde lei la pensie, pentru persoanele cu handicap și copii. Ce se oferă? În ce localități?
Digi FM
Fotbaliștii din Capul Verde, primiți ca eroi acasă, după parcursul de la CM 2026. Carnaval cu mii de oameni...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care milioane de oameni o fac în fiecare dimineață. Specialiștii avertizează: "Se simt deja...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
"Convins că mă fac de râs". Tom Holland s-a panicat la filmările The Odyssey, sigur că regizorul Christopher...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...