Într-o provincie din Afganistan, talibanii au decis că numele unei femei nu trebuie menționat în documentele oficiale. Fundamentaliștii din provincia Balkh, din nordul țării, tocmai au interzis utilizarea numelor femeilor afgane în documentele oficiale, inclusiv în rețete și fișe medicale, potrivit mai multor femei care au vorbit cu El Pais.

Potrivit unei dispoziții atribuite autorităților talibane, spitalele, clinicile și cabinetele medicale ar trebui să folosească apelativul „Bibi” în locul numelor pacientelor, inclusiv pe rețete. În unele cazuri, femeile ar fi numite și „capră” sau „vacă”, potrivit mărturiilor prezentate de publicația spaniolă El País.

Informația privind folosirea apelativului „Bibi” a fost relatată inițial într-o investigație realizată de publicația afgană Zan Times împreună cu The Guardian. Ulterior, El País a publicat mărturii ale unor femei, medici și activiști pentru drepturile omului despre modul în care este aplicată măsura.

„Bibi”, apelativul folosit în locul numelor femeilor

Potrivit investigației The Guardian și Zan Times, ordinul ar fi fost transmis în luna mai unităților medicale din provincia Balkh. Spitalele, cabinetele private și clinicile ar fi fost instruite să nu mai folosească numele pacientelor, ci apelativul „Bibi”, inclusiv pe prescripțiile medicale.

Termenul „Bibi” înseamnă „bunică” sau „femeie în vârstă” și este folosit în Afganistan ca formă de adresare respectuoasă. Problema semnalată de activiști este că același apelativ ar urma să fie utilizat pentru toate femeile, indiferent de identitatea sau vârsta lor.

Potrivit El País, activista afgană Lalah Osmany a declarat că, în unele situații, femeile sunt strigate și cu apelative jignitoare, precum „capră” sau „vacă”. Aceste relatări provin din mărturii culese de activiști și nu reprezintă denumirile prevăzute în dispoziția privind folosirea termenului „Bibi”.

Înlocuirea numelor reale cu același apelativ poate avea și consecințe în practică. Dacă mai multe paciente apar în evidențele medicale sub aceeași denumire, identificarea lor și asocierea corectă a tratamentelor ar putea deveni mai dificile.

Lalah Osmany avertizează că folosirea unui singur nume pentru paciente poate duce la confuzii în fișele medicale și pe rețete, cu riscul unor erori de tratament.

Proces mai amplu, de ștergere a identității

Activista consideră că eliminarea numelor femeilor din documente face parte dintr-un proces mai amplu de ștergere a identității lor și de restrângere a drepturilor.

În Afganistan, evitarea rostirii numelui unei femei în public este o practică tradițională, legată de normele sociale și de ideea de onoare a familiei. În unele documente, femeile au fost identificate de-a lungul timpului doar ca soția sau fiica unui bărbat.

În 2017, activista Lalah Osmany a lansat campania „Where is my name?” („Unde este numele meu?”), prin care a cerut ca numele mamelor să fie incluse în documentele oficiale ale copiilor. În septembrie 2020, autoritățile afgane de atunci au permis includerea voluntară a numelor mamelor în certificatele de naștere.

După revenirea talibanilor la putere, în 2021, femeile au pierdut treptat accesul la educație, la numeroase locuri de muncă și la participarea în viața publică. Organizația Femena a identificat peste 144 de măsuri și decrete care restrâng drepturile femeilor afgane.

Deocamdată, dispoziția privind înlocuirea numelor cu „Bibi” este relatată în legătură cu provincia Balkh. Activistele se tem însă că o astfel de măsură ar putea fi extinsă și în alte regiuni ale țării.

Editor : M.C