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„Femeile luptă la fel de bine ca bărbații”. Fostul trimis special al SUA, Keith Kellogg, susține extinderea mobilizării în Ucraina

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Keith Kellogg
Keith Kellogg. Foto: Profimedia
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Fostul trimis special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, a declarat că susține mobilizarea femeilor ucrainene în armată, într-un interviu acordat canalului de YouTube Naspravdi MAX, scrie Kyiv Independent.

„Deci, cred că femeile ar trebui mobilizate în armată? Răspunsul meu este da, pentru că ele luptă la fel de bine ca bărbații”, a spus Kellogg în cadrul interviului.

Kellogg a adăugat că este „foarte important ca femeile, ca parte a societății, să-și îndeplinească datoria”, afirmând că nu vede nicio problemă în această idee „nici din punct de vedere personal, nici profesional”.

Kellogg a dat ca exemplu serviciul militar al femeilor din propria sa familie. Fiica sa a absolvit Academia Militară a Statelor Unite și a servit în Afganistan, în timp ce soția sa a servit ca parașutistă în Grenada.

Comentariile lui Kellogg vin într-un moment în care Ucraina continuă să se confrunte cu o penurie de efective după mai bine de patru ani de război pe scară largă, pe fondul unei dezbateri tot mai intense cu privire la modul în care țara își poate completa rândurile militare.

Fostul ministru al Apărării, Oleksii Reznikov, a declarat recent că Ucraina ar trebui să ia în considerare transformarea serviciului militar într-o obligație pentru toți cetățenii, indiferent de gen.

„Dacă vrem cu adevărat să rezolvăm această problemă, trebuie să ne inspirăm din experiența de succes a țărilor care au adoptat această măsură. Țara cea mai apropiată de noi astăzi din punct de vedere al nivelului de amenințare este Israelul, unde femeile servesc în armată la fel ca bărbații”, a declarat Reznikov pentru Radio Free Europe/Radio Liberty pe 21 august.

Reznikov a afirmat că mobilizarea femeilor ar putea dubla numărul persoanelor disponibile pentru serviciul militar. El a spus că femeile ar putea ocupa roluri în spatele frontului, permițând unui număr mai mare de bărbați să ocupe poziții de luptă.

Editor : Sebastian Eduard

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