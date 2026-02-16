Ferma lui Epstein din New Mexico a fost cumpărată de familia unui candidat pro-Trump la o funcție publică: Scoasă la licitație publică

Familia unui candidat la o funcție publică din Texas, care se autointitulează „republican al lui Trump”, a cumpărat ferma lui Jeffrey Epstein din New Mexico, unde traficantul sexual abuza adolescente și tinere, potrivit unor documente recente, relatează The Guardian.

Un purtător de cuvânt al lui Donald Huffines, om de afaceri din Texas și fost senator republican, care candidează acum la funcția de controlor financiar, a confirmat achiziția pentru Santa Fe New Mexican, o publicație locală.

„La patru ani după moartea domnului Epstein, familia Huffines a cumpărat o proprietate din New Mexico scoasă la licitație publică, iar veniturile obținute au fost donate victimelor sale”, a scris Allen Blakemore, purtătorul de cuvânt al familiei, către publicație. „Înainte de licitație, ei nu vizitaseră niciodată proprietatea.”

În 2023, San Rafael Ranch LLC, creată de familia Huffines, a cumpărat proprietatea de aproape 10.000 de acri (4.000 de hectare) – cunoscută atunci sub numele de ferma Zorro – la un preț nedivulgat. Anterior, cumpărătorii erau persoane private, deoarece New Mexico permite proprietatea anonimă a proprietăților private prin intermediul LLC-urilor.

Ferma a fost evaluată inițial la 21,1 milioane de dolari pentru anul fiscal 2023, o cifră pe care Huffines a susținut că a fost supraevaluată, în parte din cauza „notorietății” sale; comitatul Santa Fe a reevaluat apoi valoarea proprietății la doar 13,4 milioane de dolari. Documentele judiciare obținute de New Mexican au făcut legătura între LLC și Mary Catherine Huffines, care este listată ca „client/proprietar al proprietății”.

Huffines este în prezent favoritul în cursa pentru funcția de controlor financiar în Texas, potrivit unui sondaj recent publicat de Texas Tribune. El face campanie pentru „DOGE Texas government”, o referință la controversatul așa-numit departament de eficiență guvernamentală, condus odată de Elon Musk, care a efectuat concedieri haotice în masă ale forței de muncă federale și a anulat miliarde de dolari în contracte și subvenții federale.

Site-ul campaniei lui Huffines îl descrie ca fiind „un om de afaceri de succes, texan de a cincea generație și republican susținător al lui Trump, care va aduce o mentalitate specifică sectorului privat în funcția de controlor financiar și va pune Texasul pe primul loc”. El se laudă cu susținerea „liderilor de vârf ai mișcării MAGA”, printre care Ted Cruz, răposatul Charlie Kirk, fostul înotător universitar devenit activist anti-trans Riley Gaines, Ron Paul și Vivek Ramaswamy.

Purtătorul de cuvânt al lui Huffines nu a răspuns la întrebările referitoare la scopul achiziționării proprietății din partea Santa Fe New Mexican.

Dezvăluirea vine în contextul în care administrația Trump încearcă să închidă dosarul Epstein, în care președintele este menționat de mii de ori. După ce a făcut din publicarea dosarului un punct forte al campaniei sale prezidențiale din 2024, el a dat înapoi, publicând mai multe dosare doar în urma unei presiuni intense din partea ambelor partide. Dosarele detaliază prietenia dintre cei doi bărbați, inclusiv o presupusă felicitare de ziua de naștere cu conotații sexuale trimisă de Trump lui Epstein cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani.

Recentele reportaje ale ziarului The Guardian au aruncat o lumină nouă asupra rolului fermei lui Epstein în anii în care acesta s-a ocupat cu traficul sexual și abuzul de fete minore. Ferma Zorro era un loc frecventat de bărbați puternici, printre care și un fost guvernator al statului. De asemenea, era locul în care Epstein intenționa, conform unor informații apărute anterior, să-și răspândească ADN-ul în rândul rasei umane, lăsând însărcinate cât mai multe femei posibil. Fotografii recent publicate arată că, în diferite momente, printre oaspeți s-au numărat regretatul agent de modele francez Jean-Luc Brunel, lingvistul Noam Chomsky și regizorul Woody Allen, menționează sursa citată.

Editor : A.M.G.