Festivalul Wireless, anulat după ce Kanye West a fost interzis în Regatul Unit. Biletele vor fi rambursate

Festivalul de muzică Wireless a fost anulat după ce artistului Ye, cunoscut anterior sub numele de Kanye West, i-a fost interzisă intrarea în Regatul Unit, pe fondul unei dispute politice tot mai aprinse legate de declaraţiile sale antisemite, scrie The Guardian.

West a depus, luni, o cerere de călătorie în Marea Britanie prin intermediul unei autorizaţii electronice de călătorie (ETA), dar aceasta a fost blocată de autorităţi.

Se pare că cererea a fost iniţial aprobată online, însă a fost revocată ulterior de miniştrii din cadrul Home Office, după reexaminare, pe motiv că prezenţa sa în Marea Britanie nu ar fi în interesul public.

Un purtător de cuvânt al festivalului a confirmat că evenimentul nu va mai avea loc în iulie, după anunţarea deciziei guvernului, şi a precizat că se vor emite rambursări pentru cei care au cumpărat deja bilete.

„Ministerul de Interne a retras ETA-ul lui Ye, refuzându-i intrarea în Regatul Unit. Ca urmare, festivalul Wireless este anulat şi se vor emite rambursări pentru toţi deţinătorii de bilete. La fel ca în cazul oricărui festival Wireless, înainte de a-l invita pe Ye au fost consultate mai multe părţi interesate, iar la momentul respectiv nu s-au semnalat nicio preocupare. Antisemitismul, sub toate formele sale, este respingător, iar noi recunoaştem impactul real şi personal pe care l-au avut aceste probleme. Aşa cum a spus astăzi Ye, el recunoaşte că simplele cuvinte nu sunt suficiente şi, în ciuda acestui fapt, speră în continuare să i se acorde ocazia de a iniţia un dialog cu comunitatea evreiască din Marea Britanie”, precizează un comunicat al organizatorilor.

Citește și: Scandal în UK. Apel pentru interzicerea prezenței lui Kanye West pe teritoriul britanic, sponsorii se retrag de la festivalul Wireless

Declarațiile controversate și reacțiile politice

Rapperul a fost criticat în repetate rânduri pentru declaraţii antisemite, inclusiv pentru că şi-a exprimat admiraţia faţă de Adolf Hitler. Anul trecut a lansat o melodie intitulată „Heil Hitler”, la câteva luni după ce a promovat un tricou cu svastică de vânzare pe site-ul său.

În ianuarie, Ye a publicat un anunţ pe o pagină întreagă în The Wall Street Journal, în care şi-a cerut scuze pentru comportamentul său antisemit şi a atribuit acţiunile sale provocatoare tulburării bipolare de care suferă. Marţi, el s-a oferit să „se întâlnească şi să asculte” membri ai comunităţii evreieşti din Marea Britanie.

În weekend, premierul britanic Keir Starmer s-a alăturat criticilor aduse festivalului, afirmând că este „extrem de îngrijorător” faptul că Ye fusese programat să cânte „în ciuda remarcilor antisemite anterioare şi a celebrării nazismului”.

Organizatorii, în criză de timp pentru înlocuitori

Decizia de a-l exclude pe Ye a lăsat organizatorii Wireless cu trei sloturi de completat, având la dispoziţie doar trei luni pentru a găsi înlocuitori. Interdicţia a venit chiar în ziua în care au început vânzările în avans pentru evenimentele din această vară, deja într-o competiţie puternică pe piaţa festivalurilor din Londra.

Strategia de a avea un singur cap de afiş pentru trei zile consecutive a limitat opţiunile pentru un înlocuitor, în condiţiile în care majoritatea artiştilor şi-au stabilit programul de vară cu luni înainte.

Citește și: Premierul Keir Starmer e „foarte îngrijorat” de prezenţa lui Kanye West la un festival din Marea Britanie

Alte vedete americane interzise în Marea Britanie

Ye se alătură unei liste de personalităţi culturale americane cărora le-a fost interzis, la un moment dat, intrarea în Regatul Unit.

Snoop Dogg a primit interdicţie în 2007, în urma unui incident petrecut cu un an înainte pe aeroportul Heathrow Airport, în care au fost implicaţi membri ai anturajului său. Ca urmare, a fost nevoit să anuleze un turneu alături de P Diddy. Interdicţia a fost ridicată în 2008.

În acelaşi an, vedetei de televiziune Martha Stewart i-a fost interzisă intrarea în Marea Britanie din cauza condamnării sale din 2004 pentru infracţiuni legate de o tranzacţie ilicită cu acţiuni.

Tyler, the Creator a fost interzis timp de patru ani, în 2015, de către ministrul de interne de atunci, Theresa May, care a invocat legislaţia antiteroristă, susţinând că muzica sa „încurajează violenţa şi intoleranţa faţă de homosexualitate” şi „alimentează ura cu opinii care urmăresc să-i provoace pe alţii la acte teroriste”.

Restricţia a fost ridicată în 2019, iar artistul a declarat pentru The Guardian că s-a simţit de parcă ar fi „câştigat o luptă invizibilă”.

Editor : Ana Petrescu