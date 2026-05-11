„Fetele erau în mod evident minore”: Legăturile lui Epstein cu Europa de Est

Jeffrey Epstein a transformat Europa Centrală și de Est într-un teren de vânătoare de primă mână pentru fete, a dezvăluit o anchetă realizată de TVP World, care urmează să fie difuzată.

Analizând mii de documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA și intervievând persoane care l-au cunoscut pe pedofilul condamnat, decedat în 2019, TVP World a examinat structura și funcționarea unei rețele de recrutare a tinerelor femei și fete care acoperea aproape întreaga regiune.

Căutătorii angajați de Epstein au cutreierat țările în căutare de fete, multe dintre ele provenind din medii sărace și care, spune Kaja Sokoła, un fost model polonez care l-a cunoscut pe Epstein în jurul anului 2007, „aveau o dorință arzătoare de o viață mai bună” care le-a făcut vulnerabile la exploatare.

Există e-mailuri care detaliază călătorii în Rusia, Belarus, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia și Polonia, pe măsură ce Epstein și complicii săi își întindeau plasa peste tot.

Jean-Luc Brunel, un asociat al lui Epstein care s-a sinucis într-o închisoare franceză în 2022 în timp ce aștepta procesul pentru viol, de exemplu, a făcut parte timp de mai mulți ani din juriul concursului „Baltic Beauty” din Letonia, la care participau fete de doar 14 ani.

Surse din Minsk, capitala Belarusului, au declarat pentru TVP World că în agențiile de modelling din Belarus se așteaptă ca tinerele femei să acționeze ca escorte pentru bărbați bogați și puternici, atât în țară, cât și în străinătate.

„Minore”

Thysia Huisman, o autoare, activistă și fostă modelă franceză, a povestit pentru publicație despre momentul în care l-a întâlnit pe Epstein în 1991.

„Grupul de bărbați mai în vârstă era înconjurat de un grup de modele foarte tinere”, spune ea. „Aveam 18 ani pe atunci; fetele acelea erau mai tinere. Erau clar minore și proveneau toate din Europa de Est.

„Mi-au spus că au fost toate descoperite de Jean-Luc Brunel și că el le-a descoperit în țările lor de origine, apoi le-a plătit biletele pentru a veni la Paris”, a adăugat ea.

Numele lui Brunel apare în dosarele lui Epstein de peste 5.800 de ori.

De fapt, el este responsabil pentru unul dintre cele mai vechi documente din dosare, o notă scrisă de mână către Epstein în 2005, în care îi spune finanțatorului că i s-a aranjat o „profesoară” rusă.

„Profesoara”, conform notei lui Brunel, are „2x8 ani” și „nu este blondă”.

După contactul inițial cu fetele au urmat banii, farmecul unui stil de viață plin de strălucire și promisiunea de ajutor în avansarea carierei lor.

„L-am cunoscut [pe Epstein] prin intermediul unui scout care lucra pentru diferite agenții de modelling și el m-a ajutat să-mi schimb agenția de la Next la DNA, iar întâlnirea trebuia să fie despre producția de film, deoarece el investea în film”, povestește Sokoła pentru TVP World.

„Era un bărbat foarte sigur pe sine, cu siguranță, dar nu ostentativ. Aș putea spune că era puțin arogant.”

Neliniștea ei în legătură cu Epstein ar fi putut fi sesizată de echipa lui Epstein. Un membru i-a trimis un e-mail spunându-i că are „un presentiment rău în legătură cu ea”.

Sokoła a reușit să evite să fie atrasă în rețeaua lui Epstein; altele nu au avut același noroc.

Sima Jakulevičūte, un model lituanian, a vorbit despre momentul în care a călătorit cu Epstein când avea 14 ani, după ce agenția ei îi spusese că „trebuia să fie cea mai bună versiune a ei”.

„M-a sărutat în avionul de la Miami la New York și și-a pus mâna pe mine; mi-a mângâiat piciorul. Nu m-am simțit confortabil și nu mi-a plăcut. Dar îmi tot venea în minte gândul: «Fii cea mai bună versiune a ta». Nu puteai spune că nu-ți place.

«M-am întors în Lituania și nu m-am mai întors niciodată.»

Omul care deținea controlul

Ancheta a dezvăluit, de asemenea, că Epstein a manifestat un interes deosebit pentru întreaga operațiune de recrutare. El răspunde la e-mailurile trimise de căutători, cere fotografii și, în cele din urmă, spune „da” sau „nu” fetelor care i-au fost prezentate.

Într-un schimb de mesaje instant cu Daniel Siad, unul dintre bărbații care părea să fi fost implicat în operațiunea de recrutare, dar care neagă orice faptă ilegală, Epstein cere o fotografie „în întregime”, dacă este posibil, a unei „fete ruse” pe care Siad a întâlnit-o în Dubai, pentru a-l ajuta să ia o decizie.

Dacă îi plăcea ce vedea, fetele și tinerele puteau fi duse cu avionul la Paris sau New York și apoi, uneori, mai departe spre Little Saint James, refugiul privat al lui Epstein din Insulele Virgine Americane.

Mii de e-mailuri detaliază planurile de zbor și arată clar cât de importantă era Europa Centrală și de Est pentru rețeaua lui Epstein.

Zborurile

Fetele treceau adesea prin Varșovia după ce își începuseră călătoriile din Moscova, Minsk sau statele baltice, dar TVP World a găsit și e-mailuri care detaliază zboruri cu plecare din capitala poloneză.

Multe dintre e-mailurile și schimburile de mesaje instantanee dintre Epstein și fete dezvăluie că finanțistul își folosea puterea și influența pentru a-și domina, controla și pregăti victimele.

Într-un e-mail trimis în aprilie 2014, Epstein a certat o fată pentru că aparent nu i-a urmat sfatul. „Vreau ce e mai bun pentru tine”, a scris el. „Nu sunt sigur cum să-mi transmit mesajul.”

Deși Epstein a murit în 2019, rețeaua care a exploatat zeci, posibil sute, de tinere și fete minore este încă anchetată.

