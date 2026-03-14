„Fetele sudează minunat şi sunt sârguincioase”. Femeile din Ucraina se reconvertesc profesional în producătoare de drone

Un operator de tronă verifică echipamentul înainte de a-l trimite în luptă. REUTERS/Serhii Korovainyi
Ce tip de drone fabrică femeile? Metodă împrumutată de la Toyota

Programul „Women in drones” (Femei în producţia de drone - n.r.) instruieşte femeile din Ucraina să construiască aceste maşini folosite pe scară largă pentru a rezista atacurilor ruseşti.

„Este un program de instruire. Le învăţăm pe femei cum să asambleze drone. Promovăm o cultură în care femeile ar trebui să se simtă confortabil cu tehnologia”, a declarat Daria, şefa programului „Women in drones”, cu ocazia JEC World, un târg internaţional de materiale compozite, organizat la Villepinte, nord de Paris, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

De profesie traducătoare, Daria a lansat acest proiect în 2024 după ce a obţinut o subvenţie. În contextul războiului din Ucraina, unde dronele joacă un rol crucial, sectorul este strict securizat, fiind o ţintă principală pentru ruşi.

Specialiste în tehnologia informaţiei, contabile, jurnaliste, o educatoare... 150 de persoane, majoritatea femei, din medii foarte diverse, au fost instruite şi plasate la companiile partenere, a căror identitate nu poate fi dezvăluită din cauza acordurilor de confidenţialitate.

„Fetele muncesc foarte mult. Este minunat să le urmăreşti succesele”, se entuziasmează Daria.

Atunci când a apărut nevoia de a produce drone în masă, profilul cel mai căutat era cel de „bărbat care să ştie să sudeze”. „Dar fetele sudează minunat şi sunt sârguincioase”, dă asigurări Daria.

Ce tip de drone fabrică femeile?

„Orice fel. În principiu, cadrul este mai mult sau mai puţin standard. Drone FPV (First Person View, vizualizare în timp real sau pilotaj imersiv - n.r.), drone cu muniţii explozive. Este o gamă foarte largă. Le învăţăm procedurile de bază care, în principiu, sunt aplicabile practic oricărui tip de asamblare ulterioară”, explică Daria.

Instruirea are loc faţă în faţă la Kiev, dar programul „Women in Drones” organizează şi cursuri online „pentru a atrage cât mai multe femei către această tehnologie”.

În curând, cursurile vor fi disponibile în mai multe limbi, chiar dacă nicio ţară nu este interesată în prezent. Totuşi, Franţa încearcă atât să crească numărul de femei din sectoarele aerospaţiale şi de apărare, cât şi să producă drone pe scară largă şi la costuri reduse.

Daria vizitează expoziţii de înaltă tehnologie pentru a explora modalităţile de automatizare a producţiei şi pentru a studia oportunităţile de asociere în firme mixte.

„Ne dezvoltăm într-un ritm incredibil. Piaţa se schimbă, tehnologiile se schimbă, la fel şi modul nostru de a produce”, precizează Daria.

Metodă împrumutată de la Toyota

Organizarea industriei dronelor din Ucraina se bazează pe sistemul Lean, o metodă industrială dezvoltată de constructorul auto japonez Toyota după al Doilea Război Mondial, care se bazează pe îmbunătăţirea continuă, optimizarea resurselor şi absenţa stocurilor, spune Daria.

Acest sistem este opusul logicii industriei de apărare clasice, cu ciclurile sale lungi, perfecţionismul şi procedurile greoaie de autorizare, dar corespunde realităţilor de pe teren, unde este necesar să se adapteze la îmbunătăţirile dronelor inamice.

„În Ucraina, am efectuat deja 20 de modernizări în patru ani”, subliniază Daria. „Avem viteză, costul redus al resurselor pe care le folosim şi experienţă în luptă, dar suntem în urma naţiunilor occidentale, care au institute excelente, o bază ştiinţifică remarcabilă şi programe de inginerie foarte bune. Aceasta este o calitate diferită şi, prin urmare, un cost diferit”, a precizat Daria.

„Ei au luxul timpului. Trebuie să găsim cumva un teren comun”, a tras concluzia Daria, care a dorit să îşi păstreze identitatea secretă având în vedere caracterul sensibil al muncii sale.

