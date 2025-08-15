Live TV

„Fiecare picătură contează”. Locuitorii capitalei Suediei, îndemnaţi să economisească apa, după o lună iulie caniculară

femeie care porneste un robinet
FOTO: Shutterstock

Autorităţile suedeze au solicitat populaţiei din zona metropolitană a capitalei Stockholm să economisească apa, în contextul temperaturilor record înregistrate în Scandinavia în timpul acestei veri neobişnuit de calde, transmite vineri Reuters.

Autorităţile oraşului Stockholm au declarat că temperaturile ridicate ale apei din Lacul Malaren - o sursă pentru două milioane de persoane - au redus cantitatea de apă potabilă pe care regiunea o poate produce.

Locuitorilor capitalei şi zonelor înconjurătoare li s-a cerut să reducă timpul petrecut la duş, să nu umple piscinele, să nu mai ude grădinile şi să nu mai spele maşinile, sfaturi neobişnuite într-o ţară cunoscută pentru lacurile sale.

„Fiecare picătură contează”, a declarat compania Stockholm Water and Waste într-un comunicat, citat de Agerpres.

Europa a fost afectată de caniculă în cea mai mare parte a lunii iulie, cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius în unele zone ale continentului, care au contribuit la incendii de vegetaţie şi sute de decese. Unii oameni de ştiinţă au avertizat că astfel de evenimente devin din ce în ce mai frecvente şi mai intense din cauza încălzirii globale.

„Am avut schimbări majore în clima Suediei”, a declarat Erik Kjellstrom, profesor de climatologie la Institutul de Meteorologie şi Hidrologie din Suedia.

„Iernile au devenit mai scurte şi mult mai blânde, iar verile au devenit, în general, mai lungi şi mai calde”, a precizat specialistul.

Iulie a fost cea mai caldă lună din ultimii 100 de ani, în anumite părţi ale Suediei, nordul îndepărtat fiind cel mai afectat.

Jokkmokk - situat chiar la nord de Cercul Polar arctic - a înregistrat 15 zile consecutive cu temperaturi diurne de peste 25 de grade Celsius, potrivit institutului.

Capitala Norvegiei, Oslo, s-a confruntat la rândul său cu dificultăţi în umplerea rezervoarelor din cauza cantităţilor de precipitaţii mai scăzute decât în mod normal în acest an şi a solicitat locuitorilor, încă de la sfârşitul lunii iulie, să-şi limiteze voluntar consumul de apă, a declarat un purtător de cuvânt al autorităţii municipale responsabile cu aprovizionarea cu apă.

În Ylitornio din Finlanda, lângă Satul lui Moş Crăciun din Rovaniemi, temperaturile maxime s-au menţinut peste 25 de grade timp de 26 de zile consecutive.

„Pe baza dovezilor disponibile, concluzionăm că evenimente similare sunt de cel puţin zece ori mai probabile în prezent decât ar fi fost într-un climat preindustrial, fără încălzirea cauzată de om”, se arată într-un studiu publicat săptămâna aceasta asupra recentului val de căldură extremă din Scandinavia, realizat de grupul de cercetare climatică World Weather Attribution.

Potrivit Serviciului Copernicus pentru schimbări climatice al UE, temperatura medie globală a aerului a atins 16,68 grade Celsius în iulie, cu 0,45 grade peste media lunară din perioada 1991-2020.

