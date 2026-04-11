FIFA a respins cererea Iranului de a muta în Mexic meciurile sale de la Cupa Mondială

FIFA a decis să nu mute meciurile Iranului de la Cupa Mondială din Statele Unite în Mexic, în pofida războiului din Orientul Mijlociu, a declarat vineri președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, potrivit dpa, preluată de bermana.com.

Autoritățile de la Teheran au solicitat să nu joace cele trei meciuri din faza grupelor în SUA, după ce Statele Unite și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, într-un conflict care s-a oprit abia în ultimele zile, pe fondul unui armistițiu fragil, relatează dpa.

„FIFA a decis în final că meciurile nu pot fi mutate din locațiile stabilite inițial”, a declarat președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, într-o conferință de presă, explicând că, din perspectiva FIFA, o astfel de schimbare ar fi presupus „un efort logistic uriaș”.

Deși recent s-a instaurat un armistițiu fragil, Washingtonul a avertizat că acțiunile militare ar putea fi reluate, sporind îngrijorările cu privire la siguranța echipei iraniene.

Sheinbaum a explicat că FIFA a stabilit că mutarea meciurilor ar implica „un efort logistic enorm”, decidând în cele din urmă să mențină toate meciurile la locațiile programate inițial. Turneul, care va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie, va fi găzduit în comun de Statele Unite, Mexic și Canada, Iranul urmând să întâlnească Belgia, Noua Zeelandă și Egiptul.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a susținut în mod constant participarea Iranului la turneu, în ciuda relațiilor tensionate dintre Teheran și Washington. Într-un interviu recent, Infantino a subliniat că nu există un plan alternativ, afirmând că Iranul va concura conform programului, în cadrul a ceea ce el a descris drept „planul A”.

Între timp, președintele federației iraniene de fotbal, Mehdi Taj, a indicat că echipa națională intenționează să boicoteze meciurile din Statele Unite, dar nu și Cupa Mondială în sine. El nu a oferit clarificări suplimentare, potrivit relatărilor mass-media de stat.

Adăugând la incertitudine, președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că s-ar putea să nu fie „adecvat” ca Iranul să participe, invocând motive de siguranță.

Aceste evoluții au loc pe fondul reluării eforturilor diplomatice după încetarea focului anunțată la începutul acestei săptămâni. Discuțiile dintre oficialii americani și iranieni urmează să înceapă la Islamabad, în Pakistan, cu scopul de a stabili o pace mai durabilă.

