Live TV

FIFA a respins cererea Iranului de a muta în Mexic meciurile sale de la Cupa Mondială

Data publicării:
Football in iran colours at back of net
Iran, participant la Cupa Mondială. Imagine cu caracter ilustrativ.

FIFA a decis să nu mute meciurile Iranului de la Cupa Mondială din Statele Unite în Mexic, în pofida războiului din Orientul Mijlociu, a declarat vineri președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, potrivit dpa, preluată de bermana.com.

Autoritățile de la Teheran au solicitat să nu joace cele trei meciuri din faza grupelor în SUA, după ce Statele Unite și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, într-un conflict care s-a oprit abia în ultimele zile, pe fondul unui armistițiu fragil, relatează dpa.

„FIFA a decis în final că meciurile nu pot fi mutate din locațiile stabilite inițial”, a declarat președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, într-o conferință de presă, explicând că, din perspectiva FIFA, o astfel de schimbare ar fi presupus „un efort logistic uriaș”.

Iranul a solicitat să nu-și dispute cele trei meciuri din faza grupelor pe teritoriul Statelor Unite, în urma ostilităților izbucnite pe 28 februarie, când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra unor ținte iraniene.

Deși recent s-a instaurat un armistițiu fragil, Washingtonul a avertizat că acțiunile militare ar putea fi reluate, sporind îngrijorările cu privire la siguranța echipei iraniene.

Sheinbaum a explicat că FIFA a stabilit că mutarea meciurilor ar implica „un efort logistic enorm”, decidând în cele din urmă să mențină toate meciurile la locațiile programate inițial. Turneul, care va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie, va fi găzduit în comun de Statele Unite, Mexic și Canada, Iranul urmând să întâlnească Belgia, Noua Zeelandă și Egiptul.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a susținut în mod constant participarea Iranului la turneu, în ciuda relațiilor tensionate dintre Teheran și Washington. Într-un interviu recent, Infantino a subliniat că nu există un plan alternativ, afirmând că Iranul va concura conform programului, în cadrul a ceea ce el a descris drept „planul A”.

Între timp, președintele federației iraniene de fotbal, Mehdi Taj, a indicat că echipa națională intenționează să boicoteze meciurile din Statele Unite, dar nu și Cupa Mondială în sine. El nu a oferit clarificări suplimentare, potrivit relatărilor mass-media de stat.

Adăugând la incertitudine, președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că s-ar putea să nu fie „adecvat” ca Iranul să participe, invocând motive de siguranță.

Aceste evoluții au loc pe fondul reluării eforturilor diplomatice după încetarea focului anunțată la începutul acestei săptămâni. Discuțiile dintre oficialii americani și iranieni urmează să înceapă la Islamabad, în Pakistan, cu scopul de a stabili o pace mai durabilă.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Heather Locklear și Lorenzo Lamas, cel mai nou cuplu de la Hollywood? Actorul din "Renegatul" a fost însurat...
Cancan
România, lovită de frig chiar înainte de Paște. Brumă și ninsori în noaptea de Înviere
Fanatik.ro
Marius Alexe, amintiri fabuloase cu Neymar de la meciul de retragere al lui Ronaldo: ”Aschilambic! Tavi...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
PAOK-ul lui Răzvan Lucescu, din nou în doliu! A murit la 4 zile după Mircea Lucescu
Adevărul
Paștele 2026, la extreme: de la coșuri pline în supermarket la „puneți-mi hamsii de 1 leu” în piețe...
Playtech
Contract de donație pentru casă. Cine îl poate ataca şi cât costă actele la notar
Digi FM
Ce este anafura de Paște și cum se ia corect. Câte zile se consumă și ce faci cu cea rămasă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A vrut să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu, dar s-a întors din drum! Ce aștepta din partea Guvernului
Pro FM
Mariah Carey, imagine rară cu gemenii ei de 14 ani. Adolescenții seamănă tot mai mult cu părinții lor...
Film Now
„Blestemul” rolului Iisus. Un actor a fost lovit de fulger. Ce s-a întâmplat cu ceilalți
Adevarul
Cum au fost construite minunile ingineriei antice. Dunărea și munții, mutați pentru Podul lui Traian și...
Newsweek
Cine iese la pensie după 2024 are un punctaj mai mic la pensie decât cei pensionați înainte. Care e motivul?
Digi FM
Rețetă de stufat de miel ca la mama acasă. Secretul gustului autentic de Paște
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Tom Hardy, la bustul gol pe plaja din Barbados, alături de soție. Burtă în loc de pătrățele pe abdomen și o...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...