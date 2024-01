Un oficial sud-coreean susține că fiica liderului de la Phenian este, cel mai probabil, cea care îl va înlocui pe acesta. "Din analiza activităţilor ei publice şi a nivelului de respect arătat faţă de aceasta de la prima sa apariţie publică, Kim Ju Ae (numele pe care se crede că îl are fiica lui Kim Jong Un - n.red.) pare a fi succesoarea cea mai probabilă", a apreciat Cho Tae-yong, candidat la conducerea Serviciului Naţional de Informaţii din Coreea de Sud, în timpul unei audieri parlamentare în faţa comisiei însărcinate cu ratificarea numirii sale. Este pentru prima dată când un reprezentant al Serviciului de Informaţii din Coreea de Sud face o declaraţie de acest tip cu privire la fiica liderului nord-coreean, despre care se crede că are în jur de 11 ani şi care şi-a făcut prima apariţie publică în noiembrie 2022.

Chiar şi aşa, Cho a spus că NIS lasă deschise toate posibilităţile în ceea ce priveşte succesiunea, întrucât actualul lider este încă tânăr (se crede că are în jur de 41 de ani - n.red.) şi nu pare să prezinte probleme de sănătate foarte grave, plus că există multe alte variabile, inclusiv existenţa mai multor copii ai lui Kim Jong Un.



Nu se cunoaște cu certitudine câți copii are Kim Jon Un

Diferite autorităţi sud-coreene au subliniat faptul că fata a apărut mai ales la evenimente militare, de la parade la lansări de rachete, deşi a fost menţionată în repetate rânduri şi teoria conform căreia Kim Jong Un ar fi optat să se afişeze cu fiica sa pur şi simplu pentru a-şi consolida imaginea de tată preocupat de viitorul ţării.



De asemenea, s-a vorbit şi despre posibilitatea ca, ţinând cont de tradiţia marcant patriarhală a Coreei de Nord, posibilul viitor moştenitor să fie un frate al fetei, deşi nu este cunoscut cu certitudine numărul copiilor lui Kim şi genul lor.



De altfel, chiar Cho a declarat joi că, din informaţiile sale, Kim mai are un copil al cărui gen este necunoscut, o declaraţie care intră în conflict cu analizele anterioare ale NIS care sugerau că liderul nord-coreean ar avea trei copii, iar cel mai mare dintre ei ar fi băiat.



Opacitatea extremă din jurul ţării şi a regimului Kim fac imposibilă cunoaşterea mai multor detalii despre ceea ce se întâmplă în Coreea de Nord şi cu atât mai puţin în familia liderului de la Phenian.



Kim Jong Un a devenit al treilea membru al familiei sale care a ajuns la putere după ce i-a succedat tatălui său, Kim Jong Il, care a murit în 2011 şi care, la rândul său, i-a succedat tatălui său Kim Ir-sen, bunicul actualului lider şi fondatorul "dinastiei Kim", care a murit în 1994, după 36 de ani la putere.

