„Fiii și fiicele Marii Britanii trebuie să fie pregătiți să lupte”, spune șeful forțelor armate. „Amenințarea rusă e în creștere”

Există un risc în creștere ca Rusia să atace Regatul Unit, iar „fiii și fiicele” națiunii trebuie să fie pregătiți să lupte, a afirmat șeful forțelor armate britanice, potrivit Sky News.

Într-o intervenție extrem de directă, Sir Richard Knighton a avertizat că puterea militară a Rusiei este în creștere și reprezintă un motiv de îngrijorare, trupele ruse fiind acum experimentate în luptă după ce au petrecut aproape patru ani în război total în Ucraina.

El a afirmat că forțele armate britanice vor fi întotdeauna prima linie de apărare alături de restul alianței NATO, dar că întreaga societate trebuie să joace un rol în reconstruirea rezilienței.

Șeful statului major al Apărării a spus că este important să fim sinceri cu „familiile și gospodăriile” din toată Marea Britanie cu privire la ceea ce înseamnă să fii pregătit pentru „o serie de amenințări reale, fizice”.

Prezentând o realitate sumbră, Knighton a spus că este de acord cu omologul său francez, generalul Fabien Mandon, care a declarat luna trecută că Franța trebuie să fie pregătită pentru posibilitatea de a-și pierde copiii într-un potențial război cu Rusia.

„Situația este mai periculoasă decât am cunoscut-o în timpul carierei mele, iar prețul păcii este în creștere”, a declarat șeful Apărării britanice.

„Răspunsul nostru trebuie să depășească simpla consolidare a forțelor noastre armate. Este nevoie de un răspuns la nivel național care să consolideze capacitatea noastră industrială de apărare, să dezvolte competențele de care avem nevoie, să valorifice puterea instituțiilor de care vom avea nevoie în timp de război și să asigure și să sporească reziliența societății și a infrastructurii care o susține”, a mai spus acesta.

Editor : Marina Constantinoiu